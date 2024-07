De gepensioneerde Israëlische generaal Yitzhak Brik [1] heeft de krant Maariv verteld dat een conflict tussen Egypte en Israël over de belegering van Rafah door het Israëlische leger - in het zuiden van de Gazastrook, aan de grens met Egypte - een tragedie zou zijn voor de geplaagde regering van premier Netanyahu, omdat Israël niet opgewassen is tegen Egypte.

Volgens Brik is het Egyptische leger een van de machtigste in het Midden-Oosten, met ongeveer 4.000 tanks, waaronder 2.000 moderne, evenals krachtige schepen en gevechtsvliegtuigen: het verbreken van de vrede met de Egyptenaren zou vanuit elk oogpunt een ramp zijn voor de veiligheid van Israël en in het geval van een conflict zou Israël geen andere keuze hebben dan op God te vertrouwen.

Het conflict zou kunnen worden uitgelokt door de militaire wurging van de Palestijnse stad Rafah, nadat bekend is geworden dat bijna een miljoen burgers moesten vluchten [2]. Tegelijkertijd kondigde de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Sameh Choukri, aan dat zijn land zich zou aansluiten bij de klacht die Zuid-Afrika tegen Israël heeft ingediend bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), volgens de besloten nieuwsbrief van Réseau Voltaire (Actualité internationale [3].). Egypte riep eensgezind de VN-Veiligheidsraad op om zich te verzetten tegen de militaire invasie van Israël in Rafah.

Echter, “Israël schond de Camp David akkoorden [4] door met zijn tanks de gedemilitariseerde zone binnen te gaan die bekend staat als de Philadelphia corridor: een strook land van 14 km lang en 100 meter breed die sinds 2005 wordt beheerd door Egypte en de Palestijnse Autoriteit die momenteel wordt voorgezeten door Mahmoud Abbas”. Voltaire Network wijst erop dat de afgelopen negen jaar alleen Egypte de grensovergang bij Rafah heeft gecontroleerd, terwijl het Israëlische leger de Palestijnse kant van de grens heeft bezet en de toegang van humanitaire hulp heeft geblokkeerd.

Brik voorspelt dat dit de meest afschuwelijke oorlog voor Israël is die er in het verschiet ligt: de Egyptenaren gaan Israël begraven, het is een rode vlag en een noodalarm voor alle Israëlische burgers.

De gepensioneerde generaal zegt dat de militaire invasie van Rafah de laatste nagel aan de doodskist zal zijn van Israëls vermogen om Hamas te verslaan en hij is verontrust, ondanks zijn professionele oorlogservaring, over het vooruitzicht van een regionale oorlog, gevaarlijker en gruwelijker dan het huidige conflict in de Gazastrook, dat aan de horizon opdoemt. Hij verwijt de vijf Israëlische leiders - verwijzend naar het oorlogskabinet bestaande uit premier Netanyahu, minister van Defensie Yoav Gallant, stafchef Hertzi Halevi en de twee generaals Benny Gantz en Gadi Eisenkot - dat ze Israël meeslepen in een “regionale oorlog (sic)”.

Brik valt de vijf leden van het oorlogskabinet aan die, nadat ze 80% van de Gazastrook hadden ingenomen, met uitzondering van Rafah, het Israëlische leger terugtrokken, waardoor Hamas de controle over het hele gebied kon heroveren: “Verliezend van Hamas en verliezend van Egypte, leiden de krijgsheren Israël naar een ramp [5]”.

Hij stelt dat de huidige situatie van het Israëlische leger is dat het niet de kracht heeft om Hamas te verpletteren, zelfs als de oorlog wordt verlengd. Sterker nog, het kan Hezbollah niet terugdrijven over de Litani rivier - precies het tegenovergestelde van wat Israël’s giftige oorlogspropaganda beweert! Brik onthult “de erosie (re-sic) die het Israëlische leger teistert en die zich waarschijnlijk zal uitbreiden als het doorgaat met een oorlog die zijn bestaansrecht al heeft verloren en zijn doelen niet heeft bereikt.”

Negen dagen na Brik’s voorspelling van op handen zijnde onverantwoordelijkheid, dreigde een man van het Israëlische leger met een capuchon in Gaza met een “militaire coup (sic sic)” in een video gericht aan premier Netanyahu - zeer in de stijl van het Jalisco Kartel “Nueva generación” - met 100.000 reservisten (mega-sic) om de overdracht van de Gazaanse regering aan één van de Palestijnse groepen te voorkomen [6]. De video werd gedeeld door Yair, de controversiële 32-jarige zoon van premier Netanyahu, die nu comfortabel in Miami woont [7].

