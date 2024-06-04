В конце января этого года 12 действующих израильских министров, включая Премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приняли участие в организованном в Иерусалиме грандиозном шоу под названием «Конференция за победу Израиля - поселения приносят безопасность: возвращение в сектор Газа и северную Самарию» [1]. Организаторы пригрозили англосаксам воссозданием группы Штерна, воевавшей против союзников во время и после Второй мировой войны, если те выступят против колонизации сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

В то время фашист Владимир Зеев Жаботинский хотел подчинить «Эрец Исраэль» (то есть все территории от Нила до Евфрата, включая Израиль, Палестинские территории, Ливан, Иорданию, Сирию и часть Ирака), «Землю обетованную», «Великий Израиль». Называя Жаботинского фашистом, я не делаю никаких оценок. Я просто указываю на то, что он был союзником Бенито Муссолини до и во время Второй мировой войны [2].

Четыре месяца назад последователи Жаботинского потребовали, чтобы им позволили осуществить этот проект - изгнать арабов из Палестины и завоевать весь регион.

В ответ Вашингтон принял односторонние принудительные меры против «еврейских супрематистов» на Западном берегу (1 февраля 2024 года) [3], затем выдвинул идею свержения Биньямина Нетаньяху в пользу Бенни Ганца [4], приостановил поставки оружия и, наконец, попытался навязать мирное соглашение. Под «еврейскими супрематистами» я имею в виду последователей раввина Меира Кахане, которым было запрещено заседать в Кнессете, но которые теперь вершат в нём законы.

В это же время Совет Безопасности ООН под давлением Генеральной Ассамблеи после нескольких вето, наложенных США, 25 марта наконец принял резолюцию, требующую гуманитарного прекращения огня в Газе [5]. Однако посол Линда Томас-Гринфилд, специальный представитель США в ООН, пренебрегая Уставом ООН, тотчас же заявила, что резолюция не является обязательной, а значит, Израиль может не исполнять её.

Со своей стороны, Международный суд ООН (МС), присоединившись к заявлениям Белого дома, сначала обязал Израиль принять предупредительные меры во избежание геноцида [6], а затем потребовал немедленно вывести войска из Рафаха [7].

Теперь, по инициативе спикера Палаты представителей (Майк Джонсон), председатели фракций республиканцев (Митч Макконнелл) и демократов в Сенате (Чарльз Шумер) и в Палате представителей (Хаким Джеффрис) только что направили Биньямину Нетаньяху приглашение выступить перед членами Конгресса. Таким образом, законодательная власть США выступает против исполнительной власти и явно поддерживает проводимую этническую чистку.

Таким образом, «сионисты-ревизионисты» (так Жаботинский называл приверженцев своей школы) не смогли навязать свою волю президенту Джо Байдену, но сумели навязать её Конгрессу. Как им это удалось?

Поддержка Конгресса в противостоянии с Белым домом

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон (Луизиана), - адвокат-евангелист [8]. Он сделал себе имя благодаря судебным искам, которые он подавал в защиту своей концепции христианства, в частности против гомосексуалистов. Но он, прежде всего, "христианский сионист", для которого защита Израиля, что бы он ни делал, является религиозным долгом. Он был избран спикером Палаты представителей при сложных обстоятельствах и с нежданной помощью ультраконсервативной фракции свободы, которая выступала против повышения потолка государственного долга.

Митч Макконнелл, председатель фракции республиканцев в Сенате, который отвергает международное право [9] под предлогом «американской исключительности» [10], давно известен своей приверженностью принципам Эрец-Исраэль. В 2017 году этот баптист призвал президентов США «соблюдать практику наложения вето на все резолюции Совета Безопасности ООН, направленные на подключение Организации Объединенных Наций к мирному процессу, не признавать односторонние действия Палестины, включая провозглашение палестинского государства, и не диктовать условия и сроки решения израильско-палестинского конфликта» [11].

Хаким Джеффрис, председатель Демократической фракции Палаты представителей, также известен тем, что последовательно придерживается позиций еврейского государства. Он не поддерживал этническую чистку арабов в Палестине, но широко высказывается в пользу уничтожения членов ХАМАС, не делая различия между теми, кто связан с «Братьями-мусульманами», и теми, кто является частью палестинского Сопротивления.

Самый удивительный случай - это случай Чака Шумера, председателя демократической фракции в Сенате. На протяжении 43 лет этот ультраортодоксальный еврей принципиально поддерживал все позиции еврейского государства, пока в марте не совершил впечатляющий разворот, заявив, что можно одновременно быть сторонником Израиля и выступать против политики Биньямина Нетаньяху [12]. Тогда же он решительно выступил против визита Нетаньяху в Соединенные Штаты. Однако позже он предоставил Нетаньяху слово на видео перед своей парламентской фракцией, а сегодня принял его в качестве Премьер-министра Израиля в Конгрессе.

Из этих четырех человек еврей только Чак Шумер. Но остальные трое обязаны своим переизбранием в основном финансовой поддержке американских еврейских олигархов. Они являются теми самыми знаковыми политиками, которых Джон Миршаймер осудил в своем исследовании «Израильское лобби и внешняя политика США». Американская демократия была выставлена на продажу, и произраильтяне купили её.

Власть не может принять решение, расходящееся с мнением «ревизионистов-сионистов»

Политические системы, при их сравнении, в Соединенных Штатах и Франции различны. В обоих случаях лица, финансирующие избирательные кампании, оказывают большее влияние на национальную политику, чем электорат, но есть и отличия. В Вашингтоне никого не интересует религиозная принадлежность избитаемых представителей. Вы можете быть членом парламента, членом правительства, даже президентом, и при этом верить в Гога и Магога. В Париже, напротив, религиозная и этническая принадлежность избранников игнорируется. Поэтому мы можем оказаться, как это и происходит сегодня, причем никто об этом не подозревает, когда половину должностей председателей конституционных институтов занимают лица, которые могут получить израильское гражданство.

В том и другом случае исполнительная власть не может принимать решения, идущие вразрез с политикой государства Израиль или, в случае Соединенных Штатов, с политикой «сионистов-ревизионистов», то есть неофашистов, открыто практикующих этнические чистки в Палестине.

Чтобы выйти из этой ситуации, кандидатам придётся освободиться от своих финансовых покровителей и не стесняться раскрывать поддержку, которую западный лагерь оказывал нацистским преступникам во время холодной войны. Если Биньямин Нетаньяху и его «еврейские супрематисты» находятся сегодня у власти, то это потому, что коллективный Запад на протяжении десятилетий считал в своих интересах поддерживать их идеологическое течение, несмотря на то, что он одержал над ними победу во Второй мировой войне.

Вездесущая военная цензура

Преступления, совершенные сионистами-ревизионистами, являются государственной тайной. На протяжении десятилетий они истребляли коммунистов и просто несогласных по всему миру. От Гватемалы до Конго, включая Иран, от Южной Африки до Тайваня, включая Боливию, они принимали участие в самых жутких злодеяниях холодной войны. Все их преступления защищены неумолимой цензурой [13].

Сегодня в еврейском государстве действует самая эффективная военная цензура в мире. Сотни расследований израильских газет о связях между Биньямином Нетаньяху, «Братьями-мусульманами» и ХАМАС, о подготовке к теракту 7 октября, о том, что службы безопасности не реагировали в течение нескольких часов, или о реальных целях ЦАХАЛа в Газе были подвергнуты цензуре. В последнем квартале 2023 года были удалены целые разделы из 2 703 статей, а ещё 613 статей были полностью зацензурены, - признала служба военной цензуры [14].

Всё, что мы знаем о событиях 7 октября, - это официальная версия, то есть ложь. Хотя мы знаем, что ХАМАС не обезглавил ни одного ребенка, вопреки свидетельствам спасательных служб, мы не знаем ни того, сколько израильтян было убито нападавшими, ни того, кто передал украинское оружие палестинскому сопротивлению. Сторонники Израиля продолжают рассуждать так, будто ХАМАС - это единая организация, и Биньямин Нетаньяху не знал, что она собирается напасть на Израиль [15]

Чтобы получить более ясную картину, генерал Бенни Ганц подал заявление на создание комиссии по расследованию подготовки теракта 7 октября, его исполнения и последствий - заявление, направленное непосредственно против «сионистов-ревизионистов» и не имеющее на данный момент никаких шансов быть принятым к рассмотрению.

Но если это случится и всё тайное станет явным, нынешние сторонники Биньямина Нетаньяху попытаются оправдаться, заявив, что они ничего не знали. Действительно, не тот слепой, кто не видит, а тот, кто не хочет видеть.