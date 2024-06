Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres en les plaçant en perspective. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 90 :

ÉDITORIAL

• 1382 Joe Biden présente l’offre de paix « israélienne »

AMÉRIQUES

• 1383 Emmanuel Macron a obtenu pour Airbus une dérogation aux sanctions canadiennes contre la Russie

• 1384 Invitation de Benjamin Netanyahu au Congrès

• 1385 Bernie Sanders n’ira pas au Congrès écouter Benjamin Netanyahu

• 1386 Interview de Joe Biden à Time Magazine

• 1387 La Chambre des représentant adopte des sanctions contre Karim Khan

• 1388 L’Administration Biden autorise l’Ukraine à frapper le territoire russe

• 1389 L’Ukraine a forcé la main deux fois à Washington

• 1390 Donald Trump s’engage à déclassifier les secrets politiques de son pays

• 1391 Le complot contre Donald Trump

• 1392 Myriam Adelson achète Donald Trump

• 1393 Le Congrès renvoie James et Hunter Biden pour faux témoignages

• 1394 Les auteurs des Fake News, selon la CIA

• 1395 Élections générales au Mexique

• 1396 Le Brésil rappelle son ambassadeur en Israël

• 1397 Le Chili se joint à la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël

EUROPE

• 1398 L’implication du Royaume-Uni dans le massacre de Gaza

• 1399 Standard & Poor’s baisse la note de l’économie française

• 1401 Emmanuel Macron appelle à la paix en Palestine

• 1402 Israël interdit à Eurosatory 2024

• 1403 Les îles Cook proposent leur médiation en Nouvelle-Calédonie

• 1404 L’Allemagne autorise l’Ukraine à frapper le territoire russe

• 1405 Kaja Kallas redéfinit la victoire en Ukraine

• 1406 Andrzej Duda pose son veto à la reconnaissance de la langue de Silésie

• 1407 Robert Fico ne reviendra pas dans les prochaines semaines

• 1408 Viktor Orbán veut stopper le bellicisme de l’UE

• 1409 Les Farmers Defense Forces à Bruxelles

• 1410 La Commission européenne dénonce la « propagande » russe

• 1411 Mgr Bagrat Galstanian abandonne son ministère d’évêque arménien

• 1412 La Géorgie contre la propagande LGTB

• 1413 Polémique sur la traduction officielle en géorgien du Traité de l’Atlantique-Nord

• 1414 L’armée russe repousse une attaque contre le pont de Kerch

• 1415 Volodymyr Zelensky achète le casino de Kyrenia

• 1416 Les relations sino-russes selon Volodymyr Zelensky

• 1417 Des instructeurs français déjà en route pour l’Ukraine

• 1418 L’armée russe bombarde les installations énergétiques ukrainiennes

• 1419 Le Kremlin examine une réplique asymétrique aux actions des « ennemis » états-uniens

AFRIQUE

• 1420 L’armée russe se déploie en Libye

• 1421 Vers un accord russo-soudanais

• 1422 Élections générales en Afrique du Sud

ASIE

• 1423 Benjamin Netanyahu accepte l’invitation du Congrès

• 1424 Selon la loi israélienne, l’UNRWA est terroriste

• 1425 Les FDI ont revu leur plan pour Rafah

• 1426 Selon Benjamin Netanyahu, créer un État palestinien, c’est récompenser le terrorisme

• 1427 Yoav Gallant confirme que les combats dureront jusqu’à la destruction du Hamas

• 1428 La police israélienne place un manifestant au secret durant cinq jours

• 1429 Benny Gantz affirme que le statut militaire des Haredim est sans conséquence pour les FDI

• 1430 Itamar Ben-Gvir affirme que le Mont du Temple appartient aux juifs

• 1431 Plus de camions à Gaza, mais moins d’aide humanitaire

• 1432 Israël interrompt le transfert de fonds publics palestiniens à Gaza

• 1433 Le FPLP et le Jihad islamique s’effacent au profit du Hamas

• 1435 Bilan humain de l’opération « Épée de fer ».

• 1436 Les Forces libanaises contre les réfugiés syriens

• 1437 Les Frères musulmans de Jordanie s’accordent avec la monarchie

• 1438 Bataille au sein de l’opposition pro-occidentale à Afrine

• 1439 Washington pourrait reconnaître un second « Kurdistan », mais toujours pas en Turquie

• 1440 L’Arabie saoudite adapte ses programmes scolaires

• 1441 Attaques contre les chaînes de restaurant états-uniennes en Iraq

• 1442 Le Bahreïn sollicite la médiation chinoise

• 1443 Ansar Allah attaque des navires militaires états-uniens

• 1444 L’UsCentCom prétend avoir attaqué Ansar Allah en légitime défense

• 1445 Ali Khamenei commente la vision de la Palestine de Rouhollah Khomeiny

• 1446 Téhéran et le plan de paix « israélien » pour Gaza

• 1447 Élections législatives à Bharat

• 1448 Les Maldives interdisent leur entrée aux citoyens israéliens

• 1449 La Chine confirme qu’elle ne participera pas à la Conférence sur la « formule de paix » ukrainienne

• 1450 La Chine et le souvenir de Tiananmen

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1451 Le Conseil de sécurité se divise face à la Corée du Nord

• 1452 L’UNRWA met en garde contre des risques de déshydratation à Gaza

• 1453 Le Vanuatu dénonce la position coloniale de la France en Nouvelle-Calédonie

• 1454 L’Otan planifie les transports de troupes et d’armes lourdes en Europe