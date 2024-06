Es scheint unwahrscheinlich, dass zwei sehr einflussreiche Chasaren [1], George Soros (GS) und Premierminister Benjamin Netanjahu, im Rennen um die Präsidentschaft zwischen Donald Trump und Joe Biden sind.

Forward, das sich in seinem sektiererischen Judenzentrismus als jüdisches, unabhängiges (sic) und gemeinnütziges Portal bezeichnet, weist auf die "7 jüdischen Dinge [2] aus dem Gerichtssaal hin, in dem die Jury über Trumps Schicksal beriet", einschließlich des donnernden Rückrufes auf George Soros durch Trump, der dem in Ungarn geborenen Megaspekulanten GS die Finanzierung des umstrittenen afroamerikanischen Staatsanwalts in Manhattan, Alvin Bragg (AB), vorgeworfen hat.

Die überwältigende Mehrheit der von GS kontrollierten Medien packte Trump am Hals, weil er den Megaspekulanten ohne Beweise angegriffen hatte.

Glenn Kessler (GK), Mitglied des einflussreichen Council on Foreign Relations, der sich selbst seit 11 Jahren als "Fakten Checker" bezeichnet, hat bei den Multimedien den Ton angegeben. Die Washington Post - im Besitz des Milliardärs Jeff Bezos und angeblichen Sprechers der CIA - widersprach der hetzerischen Behauptung, GS habe Alvin Bragg (AB) "finanziert".

Der höchst umstrittene Unfug- und Erfolgsseiltänzer Glenn Kessler behauptet, dass GS als solcher nie an der Finanzierung des Wahlkampfs von AB beteiligt gewesen sei und gleichzeitig gibt er in einem dreifachen Todessprung ohne Sicherheitsnetz zu, dass GS’ Sohn und Schwiegertochter den umstrittenen Staatsanwalt AB finanziert hätten. Der Zauberer widerspricht sich selbst, indem er zugibt, dass GS eine Million Dollar einer progressiven (sic) Organisation, Color of Change, die ABs Kampagne unterstützte [3], gespendet habe.

GK, der nur „checkt“ was ihm passt - immer zum Wohle des Establishments und des Tiefen Staates – unterschlägt den grausamem Beschluss des Soros-Erben Alexander Soros (AS), 38, heute Chef der stinkenden Open Society Foundation - der vor sechs Jahren als einer der jungen Weltführer des Weltwirtschaftsforums in Davos unter der Leitung des deutschen Globalisten Klaus Schwab ernannt wurde, Trump zu vernichten: eine Erfindung des verstorbenen Chasars, Henry Kissinger, ehemaliger Mitarbeiter des Bankiers David Rockefeller, dem Schöpfer der Trilateralen Kommission [4].

AS, der sich in alles einmischt, von der Ukraine über Armenien bis Mexiko (sic), "forderte die Demokraten auf, Trump bei jeder Gelegenheit als ’verurteilten Kriminellen’ zu bezeichnen" [5].

Heute ist die israelische Gesellschaft auf allen Ebenen gespalten, aber der langjährige Konflikt zwischen den beiden Khasaren Soros und Netanjahu manifestiert sich so sehr, dass der umstrittene 32-jährige Sohn des israelischen Premierministers, Yair Netanjahu – den PM Netanjahu nicht selten zögert, als seinen offiziellen Schläger zu benutzen – GS in seinen virulenten Memes verspottet hat [6].

Der Bruch und seine Rechnungen haben die Spenden der chasarischen Milliardäre wie Bill Ackman und Miriam Adelson, Witwe des Besitzers Sheldon Adelson [7] erreicht, die genau am Tag der scheinbaren juristischen Sowjetisierung des Trump-Prozesses [8], eine moderne Anwendung der Rechtswissenschaft – die Verrechtlichung sektiererischer Politik – großzügige Spenden an den verurteilten mutmaßlichen Kriminellen geleistet haben.

Laut Bloomberg eilte eine Menge chasarischer Milliardäre von Wall Street, die Netanjahu und den Republikanern nahestehen, an Trumps Seite, um sich über das Urteil [9] lustig zu machen, darunter der sehr mächtige Chasar, Steve Schwarzman, Chef von BlackRocks Vorgänger BlackStone.

Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass Trumps Verbindungen zu Netanjahu durch die Geschäfte seines chasarischen Schwiegersohns Jared Kushner bekannt sind, während die hohen Spannungen - ohne bis zu einem undenkbaren Bruch zu gehen, aufgrund des Einflusses des israelischen Premierministers im Kongress der Vereinigten Staaten, wo er gerade - ganz ungewöhnlich - eingeladen wurde, seine Stellung darzulegen - zwischen dem israelischen Premierminister und Biden, der wütend behauptete, dass "die die Leute ’vollkommen Recht’ [10] hätten, wenn sie denken, dass Netanjahu den Krieg verlängert, nur um an der Macht zu bleiben", immer deutlicher werden.

Wer wird also gewinnen, zwischen Soros/Biden und Netanjahu/Trump?