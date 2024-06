Am Rande der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung am D-Day bekräftigten die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Frankreichs ihre uneingeschränkte Unterstützung für den von Präsident Biden vorgelegten umfassenden Plan, der einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza, die Freilassung aller Geiseln, eine deutliche und dauerhafte Aufstockung der humanitären Hilfe vorsieht, die bedarfsgerecht im gesamten Gazastreifen verteilt wird, einschließlich vorübergehender Unterkünfte, sowie ein Ende der Krise, um die Sicherheit Israels und der Zivilbevölkerung in Gaza zu gewährleisten. Sie betonten, dass der Plan auch die sofortige Wiederherstellung der Grundversorgung vorsieht, einschließlich medizinischer Einrichtungen, Bäckereien, Strom- und Wasserleitungen, die Beseitigung von Trümmern und die Schaffung von Bedingungen für ein langfristiges Wiederaufbauprogramm. Sie wiederholten ihre Forderung an die Hamas, ihre volle Zustimmung zu diesem umfassenden Plan zum Ausdruck zu bringen, der Israel vorgelegt und von diesem Staat gebilligt wurde, und sie forderten die Parteien auf, diesen Plan ohne weitere Verzögerung umzusetzen, mit dem letztendlichen Ziel, diesen Krieg zu beenden. Sie verpflichteten sich, die Vermittlungsbemühungen zu diesem Zweck zu unterstützen.

Die vier Staats- und Regierungschefs bekräftigten ihr Engagement für eine verhandelte Zweistaatenlösung, die nach wie vor die einzige tragfähige Lösung ist, um den legitimen Bestrebungen beider Völker nach Frieden und Sicherheit gerecht zu werden. Sie bekräftigten die Legitimität des Strebens der Palästinenser nach einem unabhängigen Staat, der in Frieden und Sicherheit an der Seite Israels lebt, und die Notwendigkeit, einen Weg zu diesem Ziel klar zu definieren. Die Staats- und Regierungschefs unterstrichen ihr unerschütterliches Engagement für die Sicherheit Israels.

Sie bekräftigten ihre Unterstützung für die Palästinensische Behörde und die Reformagenda von Ministerpräsident Mohammed Mustafa und forderten eine stärkere regionale und internationale Unterstützung für diese Regierung, unter anderem durch die Übertragung ihrer Einnahmen durch die israelische Regierung. In diesem Zusammenhang betonten sie die Notwendigkeit, die legitime palästinensische Regierungsführung im Gazastreifen mit angemessener internationaler Unterstützung wiederherzustellen und gleichzeitig den Sicherheitsbedürfnissen Israels Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck brachten sie ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, zu den internationalen Bemühungen zur Unterstützung der Stabilisierung im Gazastreifen beizutragen, um eine dauerhafte regionale Sicherheit für alle zu erreichen und sicherzustellen, dass sich eine solche Krise nie wiederholen kann.

Die Staats- und Regierungschefs betonten ferner, dass die Wahrung der Stabilität in Libanon von entscheidender Bedeutung ist, und brachten ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, die Anstrengungen zur Unterstützung der Deeskalation entlang der Blauen Linie im Einklang mit der Resolution 1701 des VN-Sicherheitsrates zu bündeln. Sie riefen alle Parteien auf, größtmögliche Zurückhaltung zu üben, um eine weitere regionale Eskalation zu vermeiden.

Sie unterstrichen ihre Entschlossenheit, weiterhin zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung des von Präsident Biden vorgelegten Plans mit dem Ziel von Frieden und Stabilität in der Region zu unterstützen.