Au sommaire du numéro 91 :

ÉDITORIAL

• 1455 Après l’Ukraine, la Serbie ?

AMÉRIQUES

• 1456 Le Congrès relance la question tibétaine contre la Chine

• 1457 Le département d’État autorise la livraison d’armes aux « nationalistes intégraux » ukrainiens

• 1458 Création d’un « Groupe de communication sur l’Ukraine » basé à l’étranger

• 1459 Projet d’accords de Défense USA-Arabie saoudite et USA-Israël

• 1460 Les médicaments anti-Covid ne sont pas des vaccins

• 1461 McDonald achète Omri Padan

• 1462 Washington menace les dirigeants du Hamas

• 1463 Hunter Biden condamné pour fausse déclaration

• 1464 Selon le CSIS, la Russie pourrait attaquer les États baltes

• 1465 InfoWars ferme ses portes

EUROPE

• 1466 Emmanuel Macron et l’Ukraine

• 1467 Yaël Braun-Pivet reçoit le « président ukrainien » à l’Assemblée nationale française

• 1468 Signature de quatre documents ukraino-français

• 1469 Le réseau Atlas en France

• 1470 Olga Petersen demande l’asile politique à la Russie

• 1471 Le Tribunal administratif de Berlin ordonne de révéler les noms des experts de l’IRK durant la pandémie de Covid-19

• 1472 Le Borussia Dortmund prend position pour la guerre

• 1473 Vu de Vienne, « L’Otan a franchi la ligne rouge »

• 1474 Accord Hongrie-Otan sur la guerre contre la Russie

• 1475 L’Union européenne s’apprête à instaurer des « droits compensateurs » de douane sur les véhicules électriques chinois

• 1476 Roberta Metsola rend hommage aux victimes du goulag

• 1477 Réorganisation de l’Union européenne

• 1478 491 millions de dollars détournés en Ukraine

• 1479 La « Conférence de reconstruction de l’Ukraine » se préoccupe plus d’armement que de reconstruction

• 1480 Vladimir Poutine au SPIEF

• 1481 Pour Sergueï Lavrov, les menaces de Vladimir Poutine ont été entendues

• 1482 Alexandre Bortnikov se prépare aux actions secrètes des services occidentaux

AFRIQUE

• 1483 Des migrants africains au Nicaragua, via la Libye

• 1484 L’Indonésie aidera la Tunisie à surmonter la sécheresse

• 1485 Réouverture de la ligne ferroviaire Alger-Tunis

• 1486 Le Malais Lion en Algérie

• 1487 La Chine investit au Maroc

• 1488 Accord Sud-Sud maroco-brésilien

• 1489 Procès des golpistes de RDC

ASIE

• 1490 600 morts et blessés pour libérer 4 otages

• 1491 Démission du général Avi Rosenfeld

• 1492 Démissions du cabinet de guerre

• 1493 Réaction d’Itamar Ben Gvir

• 1494 Yaïr Lapid contre l’exemption militaire des Haredim

• 1495 Bezalel Smotrich contre les négociations de libération des otages

• 1496 Danny Danon bientôt à nouveau à l’Onu

• 1497 La Haute Cour israélienne conteste l’interdiction d’Al-Jazeera

• 1498 La propagande du Hamas et d’Israël

• 1499 Moshe Ya’alon dénonce l’abandon des otages

• 1500 Les opérations d’influence d’Israël aux États-Unis

• 1501 Israël doit-il avoir peur des tribunaux internationaux ?

• 1502 La division du Hamas favorise sa résistance aux pressions

• 1503 Le Hezbollah dispose désormais d’une défense anti-aérienne

• 1504 Ansar Allah poursuit ses actions en mer Rouge

• 1505 Ansar Allah arrête du personnel de l’Onu

• 1506 Téhéran considère Washington complice des crimes du régime israélien

• 1507 L’Inde provoque la Chine

• 1508 Difficile lancement de Nusantara

• 1509 Kim Yo Jong menace la Corée-du-Sud

• 1510 Démission de deux juges étrangers de la Cour d’appel suprême de Honk Kong

• 1511 Fumio Kishida ne parvient pas à rédiger une loi sur le financement des activités politiques

OCÉANIE

• 1512 Anthony Albanese condamne mollement l’attaque du consulat US de Sidney

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

• 1513 Réunion annuelle du groupe de Bilderberg

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1514 Le Conseil de sécurité approuve un plan de paix pour la Palestine

• 1515 Décolonisation en cours

• 1516 Selon António Guterres, Israël, le Hamas et le Jihad islamique font du mal aux enfants

• 1517 La Chine s’inquiète du risque de guerre mondiale et de ses conséquences sur le commerce et le développement

• 1518 Conférence sur l’aide humanitaire à Gaza

• 1519 Les États africains se coordonnent pour faire échec au projet de guerre états-unien au Sahel

• 1520 Position des BRICS sur le conflit à Gaza

• 1521 Les Jeux des BRICS appelés à se substituer aux Jeux olympiques

• 1522 La Chine met en garde le G7