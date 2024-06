Parece inverosímil que dois khazares [1] muito influentes, o magnata George Soros e o Primeiro-Ministro israelita, Benyamin Netanyahu, participem da primeira fila na contenda presidencial entre Trump e Biden.

O The Forward, que se apresenta como um portal « judeu, independente e não lucrativo », alega no seu sectarismo judeocêntrico as «7 coisas judias [2] do tribunal onde o júri deliberou a sorte de Trump», entre elas, a invocação de George Soros por parte de Trump, o qual arremeteu contra o mega-especulador Soros, de origem húngara, por ter financiado o polémico Procurador afro-americano de Manhattan, Alvin Bragg.

A esmagadora maioria dos multimédia (multimídia-br) que George Soros controla atiraram-se à jugular de Trump por este ter atacado o mega-especulador “sem provas”.

O tom multitudinário dos multimédia foi dado por Glenn Kessler, membro do influente Council on Foreign Relations , que se auto-designa, desde há 11 anos, «verificador de factos» (“The Fact Checker”) e contra-ataca no The Washington Post —do bilionário Jeff Bezos e presumível porta-voz da CIA— com a « alegação incendiária de que George Soros “financiou” o Procurador Alvin Bragg ».

O muito polémico malabarista de “factos e contrafactos” Glenn Kessler garante que George Soros, em si, nunca participou no financiamento da campanha eleitoral de Alvin Bragg, embora, num triplo salto mortal sem rede, aceite que « o filho de George Soros e a sua nora », esses, sim financiaram o polémico Procurador (Promotor-br). O prestidigitador de “factos” contradiz-se ao admitir que George Soros contribuiu com um milhão de dólares para a Color of Change , organização supostamente progressista que apoiou a campanha do Procurador Alvin Bragg [3].

Glenn Kessler, que verifica com à vontade o que lhe convêm –mas sempre em benefício do establishment e do Estado Profundo (Deep State)– omite a feroz declaração do « herdeiro de Soros », Alexander Soros, 38 anos, hoje patrão da fétida Open Society Foundation, para se demolir Trump ! Alexander, nomeado há 6 anos entre os «jovens líderes globais do Fórum Económico Mundial de Davos», manejado pelo mundialista alemão Klaus Schwab : invenção do já falecido khazar Henry Kissinger, ex-empregado do banqueiro David Rockefeller : criador da Comissão Trilateral [4].

Alexander Soros, que se intromete em todo o lado, desde a Ucrânia, passando pela Arménia, até ao México, « exortou os Democratas a martelar Trump como um “criminoso condenado” em todas as oportunidades » [5].

Hoje em dia, a sociedade israelita está fracturada a todos os níveis, mas ganha destaque a antiga confrontação entre os dois khazares George Soros e Benyamin Netanyahu, e num tal grau que o controverso filho do Primeiro-Ministro israelita, Yair, de 32 anos – a quem não poucas vezes o Primeiro-Ministro israelita usa como sua matraca de ruído não oficial— zombou de George Soros nos seus memes virulentos [6].

A fractura e suas facturas alcançaram os donativos dos bilionários khazares, como Bill Ackman e Miriam Adelson, a viúva do dono de casinos (cassinos-br) Sheldon [7], os quais no mesmo dia da aparente sovietização judicial do caso Trump [8], da aplicação moderna do “lawfare” –judicialização de política sectária–, garantiram generosos donativos ao suposto « criminoso condenado ».

Segundo a Bloomberg, uma plêiade de bilionários khazares de Wall Street, muito próximos a Netanyahu e aos republicanos, apressaram-se a apoiar Trump, zombando do veredicto [9], entre eles o muito poderoso khazar Steve Schwarzman, manda-chuva da BlackStone, a antecessora da BlackRock.

Não é segredo nenhum expor os laços de Trump com Netanyahu através das negociações do seu genro khazar, Jared Kushner, quando cada vez mais se nota a alta tensão —sem chegar à impensável ruptura, devido à influência do Primeiro-Ministro israelita no Congresso norte-americano, para onde acaba insolitamente convidado a fim de apresentar a sua posição –, entre o Primeiro-Ministro israelita e Biden, o qual fulminou que « as pessoas têm “toda a razão” [10] em pensar que Netanyahu prolonga a guerra a fim de permanecer no Poder » .

Entre Soros/Biden e Netanyahu/Trump, quem ganhará ?