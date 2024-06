Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri, abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette di avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del n° 91

EDITORIALE

• 1455 Dopo l’Ucraina la Serbia?

AMERICHE

• 1456 Il Congresso rilancia la questione tibetana contro la Cina

• 1457 Il dipartimento di Stato autorizza la consegna di armi ai “nazionalisti integralisti” ucraini

• 1458 Creato un Gruppo di comunicazione sull’Ucraina con sede all’estero

• 1459 Progetto di accordo di difesa Usa-Arabia Saudita e Usa-Israele

• 1460 I farmaci anti-Covid non sono vaccini

• 1461 McDonald’s acquista Omri Padan

• 1462 Washington minaccia i leader di Hamas

• 1463 Hunter Biden condannato per false dichiarazioni

• 1464 Secondo il CSIS, la Russia potrebbe attaccare gli Stati Baltici

• 1465 InfoWars chiude i battenti

EUROPA

• 1466 Emmanuel Macron e l’Ucraina

• 1467 Yaël Braun-Pivet riceve il “presidente ucraino” all’Assemblea nazionale francese

• 1468 Firma di quattro documenti ucraino-francesi

• 1469 La rete Atlas in Francia

• 1470 Olga Petersen chiede asilo politico in Russia

• 1471 Il tribunale amministrativo di Berlino ordina la divulgazione dei nomi degli esperti dell’IRK durante la pandemia di Covid-19

• 1472 Il Borussia Dortmund si schiera a favore della guerra

• 1473 Secondo Vienna, «la Nato ha superato la linea rossa»

• 1474 Accordo Ungheria-Nato sulla guerra contro la Russia

• 1475 L’Unione europea si appresta a introdurre dazi doganali “compensativi” sui veicoli elettrici cinesi

• 1476 Roberta Metsola rende omaggio alle vittime dei gulag

• 1477 Riorganizzazione dell’Unione europea

• 1478 Sottratti in Ucraina 491 milioni di dollari

• 1479 La Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina si occupa più di armamenti che di ricostruzione

• 1480 Vladimir Putin allo SPIEF

• 1481 Per Sergei Lavrov le minacce di Putin sono state comprese

• 1482 Alexander Bortnikov si prepara alle azioni segrete dei servizi occidentali

AFRICA

• 1483 Migranti africani in Nicaragua, via Libia

• 1484 L’Indonesia aiuterà la Tunisia a superare la siccità

• 1485 Riapre la linea ferroviaria Algeri-Tunisi

• 1486 Lion Group investirà in Algeria

• 1487 La Cina investe in Marocco

• 1488 Accordo Sud-Sud Marocco-Brasile

• 1489 Processo ai golpisti della RDC

ASIA

• 1490 600 tra morti e feriti per liberare 4 ostaggi

• 1491 Il generale Avi Rosenfeld si dimette

• 1492 Dimissioni dal gabinetto di guerra

• 1493 Reazione di Itamar Ben Gvir

• 1494 Yaïr Lapid contro l’esenzione militare per gli Haredim

• 1495 Bezalel Smotrich contrario ai negoziati per il rilascio degli ostaggi

• 1496 Danny Danon tornerà presto alle Nazioni Unite

• 1497 L’Alta corte contesta la messa al bando di Al Jazeera

• 1498 La propaganda di Hamas e Israele

• 1499 Moshe Ya’alon denuncia l’abbandono degli ostaggi

• 1500 Le operazioni d’influenza di Israele negli Stati Uniti

• 1501 Israele deve temere i tribunali internazionali?

• 1502 La divisione di Hamas ne favorisce la resistenza alle pressioni

• 1503 Hezbollah ha ora un sistema di difesa antiaerea

• 1504 Ansar Allah continua le sue azioni nel Mar Rosso

• 1505 Ansar Allah arresta personale dell’Onu

• 1506 Teheran considera Washington complice dei crimini del regime israeliano

• 1507 L’India provoca la Cina

• 1508 Nusantara: un lancio difficile

• 1509 Kim Yo Jong minaccia la Corea del Sud

• 1510 Dimissioni di due giudici stranieri della Corte suprema d’appello di Hong Kong

• 1511 Fumio Kishida non riesce a redigere una legge sul finanziamento delle attività politiche

OCEANIA

• 1512 Anthony Albanese condanna fiaccamente l’attacco del consolato Usa a Sidney

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

• 1513 Riunione annuale del Gruppo Bilderberg

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 1514 Il Consiglio di sicurezza approva un piano di pace per la Palestina

• 1515 Decolonizzazione in corso

• 1516 Secondo António Guterres, Israele, Hamas e la Jihad islamica fanno del male ai bambini

• 1517 La Cina s’inquieta del rischio di guerra mondiale e delle sue conseguenze sul commercio e lo sviluppo

• 1518 Conferenza sull’aiuto umanitario a Gaza

• 1519 Gli Stati africani si coordinano per far fallire un progetto di guerra statunitense nel Sahel

• 1520 La posizione dei BRICS sul conflitto di Gaza

• 1521 I Giochi dei BRICS chiamati a sostituirsi ai Giochi Olimpici

• 1522 La Cina mette in guardia il G7