1. Die Panserbische Versammlung setzt sich zusammen aus Vertretern der Serben, die in die gesetzgebenden und vollziehenden Organe der Regierung gewählt wurden, Mitgliedern der Akademien der Wissenschaften und Künste, Mitgliedern der Versammlung der serbisch-orthodoxen Kirche und anderen Vertretern des serbischen Volkes, die von der Panserbischen Versammlung, Organisatorin der Panserbischen Versammlung, eingeladen wurden.

2. Die Gesamtserbische Versammlung bildet den Nationalrat des serbischen Volkes, der für die Koordinierung, Überwachung und Ausführung der Handlungen der Gesamtserbischen Versammlung sowie ihrer eigenen Handlungen verantwortlich ist.

3. Der Nationalrat des serbischen Volkes besteht aus dem Präsidenten der Republik Serbien, dem Präsidenten der Republik Srpska, dem Präsidenten der Nationalversammlung der Republik Serbien, dem Präsidenten der Nationalversammlung der Republik Srpska, dem Ministerpräsidenten der Republik Serbien, dem Ministerpräsidenten der Republik Srpska, dem Außenminister der Republik Serbien, dem Präsidenten der Akademie der Wissenschaften und Künste der Republik Serbien und dem Präsidenten der Akademie der Wissenschaften und Künste der Republik Srpska, einem Vertreter des Senats der Republik Srpska und dem Präsidenten von Matica Srpska.

Die Panserbische Versammlung ernennt einvernehmlich Vertreter des serbischen Volkes von Montenegro, der Föderation Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Kroatien, Slowenien, und Vertreter des serbischen Volkes Europas, Afrikas, Asiens, Nord- und Südamerikas, Australiens sowie bedeutende Wissenschaftler, Künstler, Unternehmer, Sportler und nationale Arbeiter in den Nationalrat des serbischen Volkes.

4. Die Panserbische Versammlung erklärt, dass das serbische Volk eine Einheit darstellt. Im Laufe seiner Geschichte hatte das serbische Volk mehrere Staaten mit unterschiedlichen Namen und hat daher das Recht, ihre reiche Tradition zu pflegen.

5. Die Panserbische Versammlung beschließt, dass der Name des Volkes eins ist und nicht geändert werden kann. Verschiedene auferlegte Präfixe, die vor dem Namen "Serben" hinzugefügt wurden, werden abgelehnt. Mitglieder des serbischen Volkes haben das Recht, sich Serben zu nennen, unabhängig davon, wo sie derzeit leben.

6. Die Panserbische Versammlung nimmt die Notwendigkeit einer serbischen Nationalversammlung zur Kenntnis und beschließt, dass die Panserbische Versammlung regelmäßig alle zwei Jahre abgehalten werden muss, um die wichtigsten nationalen Fragen unter Beteiligung der Vertreter der Republik Serbien und der Republik Srpska sowie anderer Vertreter des serbischen Volkes der Region und der Welt gemeinsam zu erörtern.

7. Die Panserbische Versammlung hofft, dass der Prozess der nationalen Aussöhnung vollständig abgeschlossen und die historischen Spaltungen innerhalb des serbischen Volkes überwunden sein werden.

8. Die Panserbische Versammlung empfiehlt, dass die Institutionen der Republik Serbien und der Republik Srpska geschlossen und koordiniert handeln und sich bemühen, der Assimilation der Serben in den Ländern der Region und in der Welt ein Ende zu setzen. Die Republik Serbien und die Republik Srpska sollen die Beziehungen zu den Mitgliedern des serbischen Volkes aufrechterhalten, indem sie persönliche, kulturelle, wissenschaftliche, sportliche und andere Beziehungen und Beziehungen aufbauen.

9. Die Panserbische Versammlung, die alle Religionen achtet und die Religionsfreiheit unterstützt und die unersetzliche Bedeutung der Angehörigen des serbischen Volkes anderer Glaubensrichtungen anerkennt, spricht der serbisch-orthodoxen Kirche, die die Mehrheit des serbischen Volkes unter ihrer Schirmherrschaft vereint, ihren besonderen Dank aus. Die serbisch-orthodoxe Kirche hat das serbische Volk in den schwierigsten Zeiten bewahrt, sowohl biologisch, kulturell als auch pädagogisch.

10. Die Panserbische Versammlung erkennt die serbisch-orthodoxe Kirche als eine der Säulen der nationalen, kulturellen und spirituellen Identität des serbischen Volkes an und ruft zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Kirche und den staatlichen Behörden in Schlüsselfragen wie der Bewahrung der traditionellen christlichen Religion und der Werte und des heiligen Charakters von Ehe und Familie auf. Die Panserbische Versammlung unterstützt auch die Rolle der Serbischen Orthodoxen Kirche bei der Bildung junger Menschen durch pädagogische und erzieherische Aktivitäten.

11. Die Panserbische Versammlung erklärt, dass Kosovo und Metochien ein unveräußerlicher Teil der Republik Serbien ist, der für die nationale Identität der Serben von grundlegender Bedeutung ist, die Grundlage der Spiritualität des serbischen Volkes und den Eckpfeiler des serbischen Paktes und des Jakobswegs darstellt. Die Panserbische Versammlung besteht darauf, den vollen Namen der südlichen Provinz Serbiens – Kosovo-Metochien – zu verwenden, den albanische Sezessionisten meiden.

12. Die Panserbische Versammlung unterstützt die Bemühungen der Republik Serbien, um die Wahrung ihrer territorialen Unversehrtheit und Souveränität, die durch das Völkerrecht und die Resolution 1244 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und andere Resolutionen garantiert wird, sowie das Recht und die Pflicht der Republik Serbien, sich dem Überleben des serbischen Volkes im Kosovo und in Metochien zu widmen. Die Panserbische Versammlung fordert und glaubt, dass alle rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und anderen Mittel eingesetzt werden müssen, um die Serben des Kosovo und Metochiens, sowie alle anderen loyalen Bürger der Republik Serbien, die Klöster, Kirchen, mittelalterliche Festungen, Privateigentum, Friedhöfe und andere bedrohte Objekte zu schützen.

13. Die Panserbische Versammlung verurteilt die vorsätzliche Schaffung unerträglicher Lebensbedingungen für Serben und die Verfolgung durch die provisorischen Selbstverwaltungsinstitutionen in Priština. Diese fortgesetzte, gut geplante und umfassende Repression durch albanische Sezessionisten gegen die serbische Bevölkerung des Kosovo und Metochiens, hat in den letzten Jahren zu einem beschleunigten Abzug der Serben aus der Provinz sowie zu einer drastischen Verschlechterung der Lage der Serben geführt. Von Serben, die trotz brutalen ethnisch motivierten Terrors auf dem Land ihrer Vorfahren geblieben sind. Die Panserbische Versammlung erwartet, dass die Republik Serbien weiterhin die Rechte und das Leben ihrer Bürger im Kosovo und in Metochien schützt und dabei alle im nationalen und internationalen Recht vorgesehenen Schutzmechanismen nutzt.

14. Die Panserbische Versammlung besteht auf der Umsetzung der Resolution 1244 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in allen ihren Aspekten. Die Panserbische Versammlung ist der Ansicht, dass die Umsetzung des Brüsseler Abkommens, die Bildung der Gemeinschaft der serbischen Gemeinden und der kontinuierliche Dialog die einzigen nachhaltigen Wege zur Lösung des Problems sind.

15. Die Panserbische Versammlung bekundet ihre Achtung für alle Opfer, die während des Krieges in Bosnien und Herzegowina ums Leben gekommen sind, sowie für alle Opfer der Kriege im ehemaligen Jugoslawien.

16. Die Panserbische Versammlung unterstützt die Resolution zu Srebrenica nicht, die von 84 Ländern in der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde, während 109 Länder dagegen stimmten, sich enthielten oder nicht abstimmten. Diese Resolution versuchte, die Schuld kollektiv auf das gesamte serbische Volk abzuwälzen, was inakzeptabel ist und nicht umgesetzt werden kann.

17. Die Panserbische Versammlung begrüßt die Bemühungen der Führer der Republik Serbien und der Republik Srpska, zur Aufklärung der historischen Fakten in Bezug auf die Ereignisse der 1990er Jahre, insbesondere in und um Srebrenica von 1992 bis 1995, beizutragen.

18. Die Panserbische Versammlung stellt fest, dass das Allgemeine Rahmenabkommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina – das Friedensabkommen von Dayton – trotz der Bemühungen der Republik Srpska und des serbischen Volkes, das sich für die Wahrung des Verfassungsrahmens von Dayton in Bosnien und Herzegowina eingesetzt hat, dauerhaft und erheblich verletzt wurde, und fordert alle internationalen Akteure auf, das Wort des Friedensabkommens von Dayton erneut zu achten.

19. Die Panserbische Versammlung bekräftigt, dass die Republik Serbien in Übereinstimmung mit ihrem Status als Unterzeichner des Friedensabkommens von Dayton und in Übereinstimmung mit den Befugnissen, die sie von der Republik Srpska durch das Abkommen vom 29. August 1995 erhalten hat, das Problem der Aushöhlung des Friedensabkommens von Dayton internationalisieren sollte, indem sie verlangt, dass es so umgesetzt wird, wie es von allen Parteien unterzeichnet wurde.

20. Die Panserbische Versammlung betont, dass die Republik Srpska eine einzige und unteilbare verfassungsmäßige und juristische Einheit ist, die ihre verfassungsmäßigen, legislativen, exekutiven und judikativen Funktionen im Einklang mit der Verfassung von Bosnien und Herzegowina – Anhang IV des Friedensabkommens von Dayton – unabhängig ausübt und deren Hoheitsgebiet nicht gegen die Verfassung und die Gesetze der Republik Srpska veräußert werden kann.

21. Die Panserbische Versammlung betont, dass Bosnien und Herzegowina keine einzige oder einheitliche Wahleinheit für die Wahl gemeinsamer Organe ist. Die Panserbische Versammlung betont, dass Bosnien und Herzegowina nur durch eine dreiköpfige Präsidentschaft vertreten ist, die auf Konsens beruht, und nicht durch Einzelpersonen, die ihre Funktionen an sich reißen.

22. Die Panserbische Versammlung akzeptiert und unterstützt die durch das Friedensabkommen von Dayton geschaffene Rechtsordnung, welche Mechanismen vorsieht zum Schutz der konstituierenden Gebietskörperschaften und Völker durch die Anwendung des Abstimmungsmechanismus der Entitäten im Repräsentantenhaus der Parlamentarischen Versammlung auf der Ebene von Bosnien und Herzegowina, den Schutz lebenswichtiger nationaler Interessen im Haus der Völker der Parlamentarischen Versammlung auf der Ebene von Bosnien und Herzegowina und den Schutz der die Interessen wichtiger Einrichtungen innerhalb der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina.

23. Die Panserbische Versammlung stellt fest, dass die Republik Srpska mit dem hohen Grad an Autonomie, der im Friedensabkommen von Dayton festgelegt wurde, zufrieden ist und daher auf der wesentlichen und formellen Umsetzung des Friedensabkommens von Dayton als eines internationalen Vertrags besteht, der nicht einseitig oder interventionistisch sein kann. Die Panserbische Versammlung ist der Ansicht, dass die Republik Srpska alle Behörden, die im Friedensabkommen von Dayton als Gebietskörperschaften vorgesehen sind, in dem Umfang aktivieren kann, den sie für angemessen hält.

24. Die Panserbische Versammlung verurteilt jede Missachtung und Verletzung des Friedensabkommens von Dayton und der demokratischen Verfahren in Bosnien und Herzegowina, die Verhängung von Gesetzen, den Ausschluss der konstituierenden Völker, die Übertragung von Befugnissen von der Entität auf die zentrale Ebene, die Verletzung der Menschenrechte und Freiheiten und der in Dayton garantierten Rechte des serbischen Volkes auf freie und unabhängige Entscheidungsfindung und Handeln in Bosnien und Herzegowina.

25. Die Panserbische Versammlung hält die Ernennung des Hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina für unangemessen und verstößt gegen Anhang X des Friedensabkommens von Dayton, wonach die Ernennung des Hohen Repräsentanten der Zustimmung der Vertragsparteien und einer entsprechenden Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bedarf.

26. Die Panserbische Versammlung bekräftigt, dass das serbische Volk, die Republik Serbien und die Republik Srpska gemeinsam ihre historischen Freundschaften mit langjährigen Freunden bewahren, aber auch neue Allianzen aufbauen müssen.

27. Die Panserbische Versammlung ist der Auffassung, dass die Republik Serbien und die Republik Srpska im Einklang mit dem Friedensabkommen von Dayton, unter Berücksichtigung ihrer geopolitischen Lage, ihrer wirtschaftlichen Beziehungen und ihrer politischen Prozesse die Integration in die Europäische Union als strategisches Ziel betrachten. Dies sollte durch einen politischen und wirtschaftlichen Rahmen der Partnerschaft unter uneingeschränkter Achtung der nationalen Interessen erreicht werden.

28. Die Panserbische Versammlung unterstützt die Politik der militärischen Neutralität der Republik Serbien gegenüber allen bestehenden Militärbündnissen, eine Position, die von der Republik Srpska, die für die Wahrung der militärischen Neutralität in Bosnien und Herzegowina kämpfen wird, uneingeschränkt akzeptiert wird. Die Panserbische Versammlung unterstützt die Zusammenarbeit der Sicherheitssysteme der Republik Serbien und der Republik Srpska in Bezug auf Gesetzgebung, Informationsaustausch, Ausbildung und gemeinsame Übungen, die auf die Erreichung und Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität abzielen.

29. Die Panserbische Versammlung begrüßt den Beschluss der Republik Serbien und der Republik Srpska, am 15. September gemeinsam den Tag der serbischen Einheit, Freiheit und der serbischen Nationalflagge zu begehen, um an den Durchbruch der Front von Thessaloniki in der Welt zu erinnern. Erster Weltkrieg. Die Panserbische Versammlung ist der Auffassung, dass Sretenje am 15. Februar gemeinsam als Tag des Staates der Republik Serbien und der Republik Srpska begangen werden sollte. Die Panserbische Versammlung hofft, dass die Republik Srpska weiterhin den 9. Januar als Tag der Srpska-Republik und ihren Patronatstag begehen wird.

30. Die Panserbische Versammlung bestätigt, dass die Hymne "Gott der Gerechtigkeit" die panserbische Hymne ist und dass der doppelköpfige Adler der Nemanjić-Dynastie das panserbische Nationalwappen ist.

31. Die Panserbische Versammlung unterstreicht die einigende Bedeutung der serbischen Sprache und des kyrillischen Alphabets als Säulen der serbischen Kultur und Wissenschaft sowie der nationalen Identität. Um die serbische Kultur und nationale Identität zu bewahren und zu pflegen, bekräftigt die Panserbische Versammlung: das Recht, die serbische Sprache (beide Dialekte – Ekavisch und Ijekavisch und die gleiche serbische Standardisierung) und Kyrillisch als Muttersprache zu verwenden; das Recht, die serbische Kultur auszudrücken, zu studieren und zu entwickeln; das Recht, die nationale Geschichte zu studieren und die heroischen, gerechtigkeits- und freiheitsliebenden Traditionen des serbischen Volkes zu fördern; das Recht, nationale Geographie zu studieren; das Recht, das kulturelle und historische Erbe des serbischen Volkes in seinem kulturellen Raum zu bewahren und zu schützen; das Recht, die Bräuche, Folklore, Literatur, Kunst und Kommunikationskultur des serbischen Volkes zu studieren; das Recht, in serbischer Sprache informiert zu werden; das Recht, serbische Nationalsymbole zu verwenden und sie an öffentlichen Orten auszustellen; das Recht, serbische Nationalfeiertage zu feiern, und andere Rechte, die die Erhaltung und Entwicklung der serbischen Kultur und nationalen Identität betreffen oder beeinträchtigen könnten, ohne auf serbische lateinische Kulturdenkmäler zu verzichten.

32. Die Panserbische Versammlung schlägt Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der serbischen Kultur und nationalen Identität vor: Organisation und Umsetzung einheitlicher und speziell standardisierter Programme für das Erlernen der serbischen Sprache, des kyrillischen Alphabets, der serbischen Literatur, Kultur und Geschichte; Unterstützung der Einrichtung, des Baus, der Renovierung und der Instandhaltung von Vorschul-, Sekundar- und Kultureinrichtungen sowie der Einrichtung oder Erneuerung von Serbischstudien an Hochschuleinrichtungen in Zusammenarbeit mit den Gastländern; Unterstützung der Arbeit von Kultur- und Kunstvereinen; die Arbeit der schriftlichen und elektronischen Medien in serbischer Sprache zu unterstützen; Unterstützung bei der Aufrechterhaltung und Einrichtung neuer Abteilungen und Schulen innerhalb der serbisch-orthodoxen Kirche, in denen zusätzlich zum bestehenden Religionsunterricht ein einheitlicher und speziell standardisierter Lehrplan für das Erlernen der serbischen Sprache, der kyrillischen Schrift, der serbischen Kultur und Geschichte eingeführt wird; Stipendien für talentierte Studenten anzubieten; Organisation von Jugend-, Studenten- und Saisoncamps sowie verschiedener kultureller Veranstaltungen; und andere Maßnahmen, die zur Erhaltung der nationalen, kulturellen, sprachlichen und spirituellen Identität beitragen und die Assimilation des serbischen Volkes verhindern.

33. Die Panserbische Versammlung fordert die Republik Serbien und die Republik Srpska auf, gemeinsam das historische Gedächtnis zu bewahren und das Andenken an die serbischen Opfer zu bewahren, die in allen Kriegen für die Freiheit gefallen sind. Es ist besonders wichtig, gemeinsam und einheitlich der Opfer des Ersten Weltkriegs, der Opfer des Völkermords an den Serben während des Zweiten Weltkriegs und der Opfer der Kriege der 1990er Jahre zu gedenken.

34. Die Panserbische Versammlung empfiehlt, die Frage des Leidens der Serben im Unabhängigen Staat Kroatien weiter zu internationalisieren. Es ist notwendig, der Welt das enorme Leid und den Völkermord an den Serben im NDH-Lagersystem mit speziellen Todeslagern für Kinder in Jastrebarsko, Sisak, Đakovo und Stara Gradiška vor Augen zu führen. Lager und Orte von Massenhinrichtungen und Hinrichtungsstätten wie Jasenovac, Donja Gradina, Sajmište, Banjica, Sremska Mitrovica, Kragujevac, Gospić, Jadovno, Pag, Jablanac, Mlaka, Slana, Zenica, Sarajevo, Vlasenica, Višegrad, Paklenica, Prebilovci, unzählige Gruben im herzegowinischen und dinarischen Karst, Kozara und andere serbische Dörfer der heutigen Republik Srpska, der Republik Serbien, der Föderation Bosnien und Herzegowina und Kroatien, sind nur einige der Orte, an denen brutale Verbrechen und Massenmorde am serbischen Volk begangen wurden.

35. Die Panserbische Versammlung begrüßt die gemeinsame Absicht der Republik Serbien und der Republik Srpska, gemeinsam monumentale Gedenkstätten zu errichten, die der Bewahrung der Wahrheit über das Leiden der Serben während des Zweiten Weltkriegs in Donja Gradina (Republik Srpska) und Belgrad (Republik Serbien) gewidmet sind. Diese beiden monumentalen Gedenkstätten in Donja Gradina und Belgrad sollen vom Ausmaß der Opfer des freiheitsliebenden serbischen Volkes im Kampf gegen Faschismus, Nationalsozialismus und Ustascha zeugen. Die Panserbische Versammlung ist der Ansicht, dass diese Gedenkstätten zu Wallfahrtsorten werden sollten und in die Pläne für Schul- und Studentenausflüge von Schulen und Hochschulen der Republik Serbien und der Republik Srpska einbezogen werden sollten.

36. Die Panserbische Versammlung empfiehlt, dass die Republik Serbien und die Republik Srpska das serbische Volk der Region und die Diaspora kontinuierlich und gemeinsam unterstützen. Die Panserbische Versammlung ist der Ansicht, dass das serbische Volk Montenegros in Übereinstimmung mit seiner jahrhundertealten Präsenz in Montenegro und seiner derzeitigen bedeutenden Beteiligung an der Gesamtbevölkerung respektiert werden soll.

37. Die Panserbische Versammlung empfiehlt der Republik Serbien und der Republik Srpska, das kulturelle Erbe des serbischen Volkes zu schützen, das außerhalb des Hoheitsgebiets der Republik Serbien und der Republik Srpska bedroht ist. Die Panserbische Versammlung empfiehlt auch die selbstlose Unterstützung der serbischen Klöster und Kirchen in Dalmatien, Lika, Slawonien und anderswo, sowie in der Föderation Bosnien und Herzegowina und in Montenegro. Die Gesamtserbische Versammlung fordert, dass die staatlichen Behörden des serbischen Volkes der wissenschaftlichen Forschung und dem kulturellen und künstlerischen Schaffen in diesem Bereich besondere Impulse geben.

38. Die Panserbische Versammlung fordert zusätzliche Ausrüstung und Unterstützung jeglicher Form für serbische Rückkehrer, die nach den Kriegsereignissen in ihre Heimat in der Föderation Bosnien und Herzegowina zurückgekehrt sind. Die Serben besitzen immer noch große Landstriche in der Föderation Bosnien und Herzegowina, und sie müssen über wirtschaftliche Mittel verfügen, um ihren Familienbesitz zu erhalten.

39. Die Panserbische Versammlung unterstreicht die Notwendigkeit, eine Reihe harmonisierter rechtlicher Lösungen und Anreize zu entwickeln, um die Geburtenrate zu erhöhen und das Bevölkerungswachstum zu gewährleisten. Die Panserbische Versammlung erwartet von den staatlichen Behörden Serbiens und der Srpska, dass sie den Fonds "Kinder werden geboren" einrichten, der pronatalistische Maßnahmen entwickeln und umsetzen soll.

40. Die Panserbische Versammlung betont familiäre und traditionelle Werte als Grundwerte der serbischen Gesellschaft. Die Panserbische Versammlung fordert die Republik Serbien und die Republik Srpska auf, gemeinsam und maßgeblich auf die Erhaltung der Werte und der Bedeutung der Familie im Einklang mit den staatlichen Mechanismen einzuwirken.

41. Die Panserbische Versammlung empfiehlt die Harmonisierung der Lehrpläne für die Primar-, Sekundar- und Hochschulbildung in der Republik Serbien und der Republik Srpska. Die Panserbische Versammlung unterstützt die Einführung regelmäßiger Schul- und Schülerausflüge, bei denen Schüler aus der Republik Serbien die Naturschönheiten und kulturellen und historischen Denkmäler der Republik Srpska besuchen und umgekehrt.

42. Die Panserbische Versammlung empfiehlt eine weitere wirtschaftliche Annäherung zwischen der Republik Serbien und der Republik Srpska und eine Ausweitung des Handels, was letztlich den Bürgern der Republik Serbien und der Republik Srpska zugutekommen wird.

43. Die Panserbische Versammlung schlägt die Erstellung eines harmonisierten landwirtschaftlichen Produktionsplans für die Republik Serbien und die Republik Srpska vor.

44. Die Panserbische Versammlung würdigt die Bemühungen der Republik Serbien, die in den letzten Jahren eine Vielzahl von Infrastrukturprojekten in der Republik Srpska und in den Gemeinden der Föderation Bosnien und Herzegowina finanziert hat, in denen die Serben die Mehrheit oder eine Minderheit, einen erheblichen Teil der Bevölkerung, bilden.

45. Die Panserbische Versammlung ermutigt die Republik Serbien und die Republik Srpska, einen gemeinsamen wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, sportlichen und spirituellen Raum weiterzuentwickeln.

46. Die Panserbische Versammlung empfiehlt die Vereinheitlichung von Angeboten, Dienstleistungen, Investitionen und Ressourcen in den Bereichen Energie, Bergbau, Tourismus, Landwirtschaft, Banken, Finanz- und Zahlungssysteme, Gesundheit, Bildung, Verkehr und Kommunikation sowie in anderen Bereichen. nationale Bedeutung für gemeinsame Auftritte auf in- und ausländischen Märkten.

47. Die Panserbische Versammlung schlägt die Erstellung eines gemeinsamen und einheitlichen Infrastrukturprojektplans für die Republik Serbien und die Republik Srpska vor, in dem potenziell wichtige Projekte detailliert beschrieben und geplant werden. Die Panserbische Versammlung begrüßt die gemeinsamen Aktivitäten der Republik Serbien und der Republik Srpska im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn Banja Luka-Belgrad, dem Bau einer Gaspipeline durch die Republik Srpska, dem Bau eines Flughafens in Trebinje sowie dem Bau gemeinsamer Wasserkraftwerke. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist natürlich mit der gesamten Region verbunden und wird als notwendig angesehen, um im Rahmen des Berliner Prozesses, des offenen Balkans und des europäischen Integrationsprozesses enge wirtschaftliche Beziehungen zu allen Ländern und Entitäten des westlichen Balkans aufzubauen.

48. Die Panserbische Versammlung ruft zu gemeinsamen Arbeiten auf, um die koordinierte Vertretung, Einberufung und das Engagement der serbischen Diaspora weltweit zu verbessern. Gemeinsame Anstrengungen sollten sich auf die Verbesserung des Images, die Lobbyarbeit und die Verbreitung der Wahrheit über das serbische Volk in der ganzen Welt konzentrieren.

49. Die Panserbische Versammlung ist der Auffassung, dass die staatlichen Autoritäten des serbischen Volkes den Nachbarländern ein Abkommen über historische Versöhnung, dauerhaften Frieden und Entwicklung vorschlagen sollten.