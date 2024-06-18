Роспуск Национального собрания

Роспуск Национального собрания Франции, объявленный президентом Эммануэлем Макроном после оглашения результатов европейских выборов, ввергает Францию в хаос. Политологи задаются вопросом, зачем президент республики, чья партия, как ожидается, будет разгромлена на выборах в законодательные органы, совершает такое самоубийство. Разумеется, у них нет ответа, и возможно потому, что они неправильно задают вопрос.

Я, со своей стороны, считаю, что это решение принял не Эммануэль Макрон, а спонсоры, которые усадили его в президентское кресло. Их проблема не в том, чтобы помочь нынешнему президенту усидеть до конца срока. Он полностью дискредитирован. А в том, чтобы привести к власти другого - преемника, способного проводить ту же политику, но с другим нарративом. Получив власть, он продолжит ту же линию в ущерб французскому народу.

Европейские выборы стали испытанием для Рафаэля Глюксмана. Бывший муж Эки Згуладзе, министра внутренних дел при Михаиле Саакашвили (Грузия), а затем заместитель министра внутренних дел при Петре Порошенко (Украина), сейчас живет с франко-ливанской журналисткой Леа Саламе, внучкой армянского ювелира Роберта Богосяна и дочерью бывшего ливанского министра Гассана Саламе.

Рафаэль Глюксманн - внук философа Жаннетты Коломбель, бывшей сталинистки, которая сблизилась с Жан-Полем Сартром, Мишелем Фуко и Жилем Делезом. Рафаэль также является сыном «нового философа» Андре Глюксмана, бывшего сотрудника Freedom House [1].

Он исповедует ту же примитивную русофобию, что и его бабушка после 1968 года, и его отец. По мнению его спонсоров, он был бы неплохим преемником Эммануэля Макрона.

Следует напомнить, что мы считаем Эммануэля Макрона не мальчиком на побегушках у Ротшильдов, а креатурой Генри Крависа, о чем я писал шесть лет назад [2]. После этого супруга Генри Крависа становится председателем Бильдербергской группы, а наш друг Ксавье Нильс (Free), сыгравший центральную роль в обработке данных, благодаря чему был избран Эммануэль Макрон [3], который теперь является зятем Бернара Арно (LVMH), был назначен директором инвестиционного фонда Крависа (KKR).

Неизбежный хаос

Предстоящий период - это период хаоса. Три политические силы, похоже, борются между собой, но ни одна из них не предлагает анализа ситуации: Франция в тупике. Лучше жить на пособия, чем работать за мизерную зарплату. На конец 2023 года государственный долг составит 3 101 миллиард евро, или 110,6 % ВВП. Государственные органы управления обходятся очень дорого, а услуги предоставляют низкого качества.

Армия не продержалась бы и трех дней во войне с Россией. В колониях Новая Каледония и Майотта [4] численность полиции превышает численность населения, а в некоторые жилые кварталы материковой Франции она вообще не заходит. Судам требуются годы для рассмотрения преступлений, а тюрьмы переполнены, иногда более чем на 250 % [5]. Многие студенты, получившие степень бакалавра, могут прочитать какой-нибудь текст, но не в состоянии прочитать книгу. Сотрудники больниц тратят треть своего времени на заполнение всякого рода бумаг, и у них не остается времени заняться пациентами.

Мошенничество, особенно в сфере социального обеспечения и налогообложения, похоже, достигло рекордного уровня. Нелегальная торговля наркотиками играет настолько важную в экономике роль (около 3 миллиардов евро), что её включают в расчет ВВП. Неравенство таково, что в то время, как около 3 миллионов французов (4,25 % населения) являются долларовыми миллионерами [6], почти треть французов живет менее чем на 100 евро уже с 10 числа месяца [7].

Никто конкретно не несет ответственности за этот катастрофический результат. Но никто ничего не сделал, чтобы предотвратить его. Мы живем в переходный период к компьютеризированному обществу, в котором принципы организации индустриального общества больше не действуют. Поэтому мы не можем управлять, как бы мы ни старались. Нам нужно изобрести то, о чём мы не имеем ни малейшего представления.

Политические партии и профсоюзы, выстроенные по индустриальной модели в виде пирамиды, предлагают только решения индустриальной эпохи, то есть решения, выработанные в прошлом, продолжение которых и является проблемой.

Такая ситуация характерна не только для Франции, но и для всех стран, которые были лидерами индустриальной эпохи и которые, за исключением России, составляют «коллективный Запад». Россия - особый случай, поскольку она была одним из этих лидеров, но рухнула, когда распался Советский Союз, и с тех пор восстанавливает себя вне старой модели. Она не знает, что будет дальше, но открыта для перемен. Возможно, именно эта особенность объясняет широко распространившуюся в настоящее время русофобию.

Мы говорим о трех силах: Союз правых вокруг Национального объединения, лагерь вокруг Эммануэля Макрона, выступающий за сохранение существующего порядка, и Народный фронт, который готовит эпоху Глюксмана.

– Союз правых переживает двойной кризис: «Реконкиста» разделена, на основателя Эрика Земмура и его звезд, которые вокруг Марион Марешаль-Ле Пен объединяются с «Национальным объединением», а «Республиканцы» разделены между своими активистами и председателем Эриком Чиотти, которые стремятся к объединению, и своими видными деятелями, которые отвергают его. Судьба «Реконкисты» решена, потому что Эрик Земмур остался один, а судьба «Республиканцев» решается в судах, поскольку их политическое бюро незаконно приняло решение об исключении своего лидера после тайного совещания.

– Лагерь Эммануэля Макрона, называемый «Ансамбль за Республику», не может рассчитывать на успех своей предвыборной кампании. Поэтому он делает ставку на страх, вызванный другими. У него нет собственных решений, но он уверяет, что тормозит падение страны.

– «Новый Народный фронт» объединяет политические партии, которые до недавнего времени считались непримиримыми. Однако страх перед собственным падением заставил их пойти на соглашение. Раскол произошел не между партиями, а внутри одной из них. Спустя несколько часов после обнародования списка кандидатов пять бывших депутатов от «Непокорённоой Франции» (LFI), не вошедших в него, осудили диктатуру основателя своей партии. Так они считают. Можно также отметить, что они были единственными левыми противниками Рафаэля Глюксмана, отказавшимися признать его неудержимый взлет.

Ни одна из этих трёх коалиций не предлагает адаптировать правила игры к требованиям времени. Все их активисты дезориентированы и цепляются за ряд идей, которые больше не соответствуют времени, или даже за убеждения, которые не разделяет большинство других граждан.

На своем сайте «Национальное объединение» выделяет три темы:

• оно осуждает правительственное исследование об экономии, которую можно получить за счет деиндексации социальных пособий и пенсий;

• осуждает запрет правительства на участие израильских компаний в выставке Eurosatory, посвященной обороне и безопасности;

• И наконец, оно объявило, что в Суд Европейского Союза будет подана жалоба на решения Европейского Совета о распределении новых иммигрантов в государствах-членах и штрафах, налагаемых на государства, которые отказываются их принимать.

Эти три темы призваны продемонстрировать заботу партии о защите уровня жизни французов и борьбе с иммиграцией, но они также дают понять, что ксенофобия партии теперь перевешивает антисемитизм её основателей.

«Возрождение» - партия Эммануэля Макрона, имеет небольшой веб-сайт. На нём представлены 12 ценностей, в том числе прогресс, региональная инициатива и феминизм; -ценности, которые будут определены позднее. Неясно, как он будет сочетать некоторые из них, например, Европу и государство-нацию, Республику и светскость. Впрочем, это не так уж важно, ведь его активистам нужны лозунги, а не идеи.

Неделю назад 12 левых и экологических политических партий ещё осыпали друг друга бранью. Но за четыре дня им удалось сформировать коалицию - Новый народный фронт. Они также подписали совместную программу, заслугой которой является то, что она существует, при этом очевидно, что она была составлена наспех. Каждая партия внесла в неё свои наиболее значимые воросы, не разрешив противоречий. Неважно, ведь избиратели будут реагировать на многочисленные лозунги, которые в ней содержатся. Кстати, поддержка Украины в противостоянии с Россией одобрена всеми.

На сайтах 12 партий-участниц подчеркивается их общая вера в антропогенное изменение климата и исторические ссылки на социальную борьбу, но не указывается, что они выступают против программ других членов коалиции. Несколько удивительно видеть в составе коалиции троцкистское ополчение «Молодая антифашистская гвардия» (JGA) и партию независимости басков «Эускаль Эрриа Бай» (EHB).

Кстати, разделение на три блока обусловлено не общностью идей, а продиктовано избирательной кампанией. Каждый блок выпускает тематическую рекламу, но не анализирует кризис цивилизации, не говоря уже о каком-либо ответе на него. Риторика, основанная на самосознании, которая расцвела время президентской кампании, касалась не нации перед лицом Европы или иммиграции, а ориентиров, которые останутся в обществе будущего.

Прогноз на будущее

Очевидно, что политические партии не смогут ответить на текущий кризис, просто залечив ту или иную рану.

Переходный период, скорее всего, будет долгим. Конец Старого режима и формирование общества, основанного на равноправии, заняли 92 года, включая 10 лет революции. В этот период люди руководствовались скорее эмоциями, чем разумом. Поэтому существует острая необходимость в ускоренном изучении политологии и распространении плюрализма.