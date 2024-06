Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres en les plaçant en perspective. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 92 :

ÉDITORIAL

• 1523 La domination occidentale sur le reste du monde est désormais finie

AMÉRIQUES

• 1524 Le Canada dénonce l’ingérence russe en Moldavie

• 1525 Les États-Unis ont organisé une campagne de désinformation sur les vaccins chinois

• 1526 Washington signe un accord de Sécurité avec Kiev

• 1527 Selon Microsoft, les services secrets russes et chinois lancent des campagnes jointes de hackage

• 1528 Le Congrès enquête sur NewsGuard

• 1529 Des industriels US soutiennent la guerre israélienne

• 1530 Les services secrets anglo-saxons sont présents à Gaza depuis le début de l’opération « Épée de fer »

EUROPE

• 1531 Les partis politiques britanniques publient leurs programmes

• 1532 Le Tribunal de Commerce de Paris contraint Eurosatory 2024 à recevoir les firmes israéliennes

• 1533 Dick Schoof nouveau Premier ministre des Pays-Bas

• 1534 La Norvège donne 8,7 millions d’euros à l’UNRWA

• 1536 Washington classe le Mouvement de résistance nordique comme « organisation terroriste »

• 1537 Andrzej Duda appelle à décoloniser la Russie, « prison des peuples »

• 1538 Des États-membres de l’UE souhaitent limiter les déplacements des diplomates russes

• 1539 Quatre membres de l’Union utilisent du gaz russe

• 1540 La Hongrie prend la présidence pour six mois du Conseil européen

• 1541 Un groupe d’experts de l’Union européenne rédige un plan de surveillance généralisée des « citoyens »

• 1542 Opposition à l’enquête de la Commission européenne sur les subventions accordées par la Chine à ses fabricants de voitures électriques

• 1543 La Serbie relance le projet d’exploitation de son lithium

• 1544 L’Arménie se retire de l’OSTC

• 1545 Un parti géorgien souhaite rétablir les relations diplomatiques avec Moscou

• 1546 Formation militaire des élèves et étudiants ukrainiens

• 1547 Manifestation gay à Kiev

• 1548 Les réseaux nazis de l’Otan

• 1549 Vladimir Poutine présente un plan de paix avec l’Ukraine

• 1550 Réforme du ministère russe de la Défense

AFRIQUE

• 1551 Israël interrompt ses livraisons de gaz à l’Égypte

• 1552 Au G7, la Tunisie dénonce les crimes d’Israël

• 1553 Sans nouvelles de Mohamed Hamdan Dagalo

ASIE

• 1554 Gali Baharav Miara met en cause l’interventionnisme d’Itamar Ben-Gvir dans le fonctionnement de la police

• 1555 Une semaine de résistance israélienne à Benjamin Netanyahu

• 1556 Yaïr Lapid dénonce l’exemption de service militaire des Haredim

• 1557 Yaïr Netanyahu dénonce la préparation d’une commission d’enquête de l’opposition sur l’attaque du 7 octobre

• 1558 Une précision sur le rapport des Renseignements israéliens annonçant le 7 octobre

• 1559 L’opinion palestinienne selon le Palestinian Center for Policy and Survey research

• 1560 Les Nations unies évaluent la dangerosité du débarcadère états-unien

• 1561 Yoav Gallant s’oppose au processus de paix français avec le Liban

• 1562 Levée d’un des mandats d’arrêt internationaux contre Riad Salamé

• 1563 Le Liban accepte l’extradition d’Abdel Karim Touil et rappelle sa demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah

• 1564 Les FDI utilisent des trébuchets contre le Sud du Liban

• 1565 Les Frères musulmans participeront aux législatives jordaniennes

• 1566 Polémique sur l’interprétation du JCPOA

• 1567 Renforcement des relations russo-nord-coréennes

• 1568 Accord de coopération ukraino-japonais

• 1569 Le Japon envisage des sanctions contre les pays commerçant avec la Russie

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

• 1570 Selon le SIPRI, la Chine développe son arsenal nucléaire beaucoup plus vite que ses rivaux

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1571 93 États soutiennent la CPI face à Israël

• 1572 L’OMS alerte sur le sort des enfants mal nourris à Gaza

• 1573 Volker Turk dénonce la détérioration des Droits de l’homme à Gaza

• 1574 Fiasco du Sommet pour la paix en Ukraine

• 1575 La protection de la démocratie, selon le G7

• 1576 L’Otan prend prétexte du refus chinois des mesures coercitives unilatérales atlantiques