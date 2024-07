• De G7, een soort uitvoerende raad voor het collectieve Westen, kwam van 13 tot 15 juni bijeen in Italië. Er zouden krachtige maatregelen worden aangekondigd ten gunste van Oekraïne en tegen Rusland. Maar alle staatshoofden en regeringsleiders verkeren in ernstige verkiezingsproblemen, met uitzondering van de Italiaanse Giorgia Meloni. Omdat de G7 niet meer is wat het geweest is, zijn de beslissingen beperkt gebleven tot een lening van 50 miljard dollar aan Kiev, zonder dat er een idee is wie die lening zal verstrekken.

Duitsland, Frankrijk en Italië rekenen op de Verenigde Staten, vooral omdat Hongarije op 1 juli het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overneemt. Maar Boedapest is tegen deze oorlog. De EU zal daarom de komende zes maanden verlamd zijn. Oekraïne had dus maar een paar dagen om zich bij de EU aan te sluiten. Zonder te wachten stelde Charles Fries, een hoge Franse ambtenaar die verbonden is aan de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU, een overeenkomst op tussen Brussel en Kiev.

In de slotverklaring verklaarde de G7: "We herbevestigen onze niet aflatende steun voor Oekraïne zolang dat nodig is. Samen met onze internationale partners zijn we vastbesloten om militaire, budgettaire, humanitaire en financiële middelen te blijven verstrekken aan Oekraïne en zijn bevolking".

• De G7 was nog maar net afgelopen of de leden haastten zich naar Zwitserland voor een top over vrede in Oekraïne, waarvoor Rusland niet was uitgenodigd. Maar Vladimir Poetin had het vredesvoorstel van Moskou bekend gemaakt: erkenning van de referenda over lidmaatschap in de Krim, Donbass en Novorossia (met uitzondering van de oblast Odessa) en afzien van NAVO-lidmaatschap in ruil voor een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden.

Oekraïne en de Verenigde Staten hadden 160 van de 192 VN-lidstaten uitgenodigd. Slechts 91 stemden in met deelname. Maar slechts 75 stemden ermee in om de smakeloze slotverklaring te ondertekenen.

Zwitserland, dat gastheer was van de top, kondigde aan dat er een tweede bijeenkomst zou worden belegd, maar niet in het Westen. Deze zal gebaseerd zijn op het Chinees-Braziliaanse voorstel en zal ook Rusland omvatten.

De leden van de G7 hebben dan wel kritiek geuit op Rusland en China, maar de invloed van Washington en Londen op de rest van de wereld is als sneeuw voor de zon gesmolten.

• Het was tegen deze achtergrond van puinhopen dat Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, het oorlogskabinet ontbond na het aftreden van generaal Benny Gantz uit de noodregering en terwijl de speciale gezant van de VS, Amos Hochstein, in Tel Aviv was.

De IDF kondigde onmiddellijk aan dat het elke dag tussen 8 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds een tactische pauze zou inlassen, die gebruikt kon worden om humanitaire hulp te transporteren en te verdelen.

Toen premier Benjamin Netanyahu van het besluit hoorde, noemde hij het "onaanvaardbaar".

Volgens de Washington Post bereidt het Pentagon de levering voor van 1.800 bommen van 907,18 kg en 1.700 bommen van 226,8 kg.

Generaal Herzi Halevi, de stafchef van Israël, die zijn regering net een plan heeft voorgelegd om het conflict in Gaza te beëindigen, nam deel aan een geheime vergadering in Bahrein met zijn tegenhangers uit Saoedi-Arabië, Egypte, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Met uitzondering van Saoedi-Arabië zijn al deze landen officieel bezig met een normaliseringsproces met Israël. Tel Aviv heeft de plicht om zijn militaire bondgenoten te informeren, vandaar deze bijeenkomst.

Generaal Herzi Halevi informeerde zijn collega’s over een plan om Libanon op 22 juni aan te vallen, tegen de achtergrond van onbevestigde onthullingen over de ontwikkeling van het Iraanse militaire nucleaire programma.

Dit was voldoende om de pers in het Midden-Oosten te informeren over de geheime bijeenkomst.

Amos Hochstein haastte zich naar Beiroet om een ramp te voorkomen. Hij is de Amerikaanse coördinator voor internationale energiezaken. In principe valt de Israëlisch-Libanese kwestie dus niet onder zijn bevoegdheid. Maar naast zijn Amerikaanse nationaliteit is Hochstein in Israël geboren, heeft hij de Israëlische nationaliteit en heeft hij er zijn militaire dienstplicht vervuld, met andere woorden een profiel dat even "neutraal" is als dat van een vredestop in Oekraïne zonder Rusland. Hij vroeg al zijn gesprekspartners om Hassan Nasrallah, secretaris-generaal van Hezbollah, te vragen druk uit te oefenen op Yayah Sinwar, leider van Hamas in Gaza, om het Israëlische vredesplan te aanvaarden. Allemaal tevergeefs.

Tijdens al deze gebeurtenissen heeft Hezbollah enkele van zijn nieuwe wapens gedemonstreerd, die het machtsevenwicht in de regio verstoren.

• Twee weken geleden zond het een video uit, gefilmd door een van zijn drones, van de vernietiging van een element van de Iron Dome door een gerichte raket.

https://arabic.cnn.com/middle-east/video/2024/06/07/v157268-lebanon-hezbollah-strike-iron-dome-wedeman

• Vorige week dwong het een Israëlisch vliegtuig, dat het Libanese luchtruim was binnengedrongen, om te keren. Het beschikt nu ook over luchtdoelraketten (zie 1503).

• Tot slot, terwijl Amos Hochstein met Libanese functionarissen sprak, zond het 9 minuten aan video’s uit, gefilmd door een eskader drones, van de belangrijkste Israëlische marinebasis en de haven van Haifa.

Het filmde ook de Rafael Advanced Defense Systems Ltd fabriek die bekend staat als RAFAEL, het Hebreeuwse acroniem voor "Weapons Development Authority", die onderdelen maakt voor de Iron Dome en allerlei soorten luchtdoelraketten.

Met andere woorden, als de IDF Libanon aanvalt, zal Hezbollah de Iron Dome vernietigen, Israëls luchtafweer. Hezbollah zal grote aantallen raketten en raketten kunnen afvuren op de vijand. Hamas zal ook weer raketten kunnen afvuren, die dit keer niet meer onderschept zullen worden en hun doel zullen raken. Ansar Allah heeft bevestigd dat het tegelijkertijd ballistische raketten op Israël zal afvuren, en Iraakse sjiitische milities hebben ook bevestigd dat ze zich bij de oorlog zullen aansluiten.

Op 18 juni heeft generaal Oded Basiuk, commandant van de noordelijke militaire regio van de IDF, "operationele plannen voor een offensief in Libanon" goedgekeurd en gevalideerd.

In een plechtige toespraak op 19 juni waarschuwde Hassan Nasrallah Israël en Cyprus. "Wacht op ons ter land, ter zee en in de lucht (...) Wat Israël te wachten staat in de Middellandse Zee zal grootschalig zijn", verklaarde hij. Verder: "Het openstellen van Cypriotische luchthavens en bases voor de Israëlische vijand om Libanon als doelwit te nemen, zal inhouden dat de Cypriotische regering partij is in de oorlog". Cyprus is lid van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft er twee militaire bases, waarvan de vliegtuigen en boten Gaza bespioneren.

Bovenal plaatste hij een kanttekening bij de overdracht van geavanceerde Russische wapens aan zijn leger: "We hebben tot nu toe slechts met enkele van onze wapens gevochten, en we hebben nieuwe wapens verkregen die we niet zullen onthullen; dit zal duidelijk worden op het slagveld".

Als Israël Iran aanvalt, zal Teheran zijn hypersonische raketten tegen Tel Aviv gebruiken. Het demonstreerde op 14 april dat niemand, zelfs westerse legers niet, de capaciteit had om ze te onderscheppen.

De aankondiging van de Israëlische aanval op Libanon is waarschijnlijk slechts een manier van Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, om Washington onder druk te zetten. Het is onwaarschijnlijk dat Israël zelfmoord zal plegen, ook al is Netanyahu de zoon van Benzion Netanyahu, privésecretaris van de fascist Vladimir Jabotinsky. Hij hoopt waarschijnlijk dat de regering Biden Israël voorlopig zal redden en het zal toestaan om de etnische zuivering van Palestina te hervatten.

Wat de volgende stap ook zal zijn, het Westen heeft zijn aura en zijn macht over de rest van de wereld verloren.

Na vijf eeuwen westerse overheersing verandert de wereld van tijdperk.