Inhoud van nummer 92 :

EDITORIAAL

• 1523 Westerse overheersing over de rest van de wereld is voorbij

AMERIKA’S

• 1524 Canada hekelt Russische inmenging in Moldavië

• 1525 De Verenigde Staten organiseren een desinformatiecampagne over Chinese vaccins

• 1526 Washington tekent veiligheidsovereenkomst met Kiev

• 1527 Volgens Microsoft lanceren de Russische en Chinese geheime diensten gezamenlijke hack-campagnes

• 1528 Congres onderzoekt NewsGuard

• 1529 Amerikaanse industriëlen steunen Israëlische oorlog

• 1530 Angelsaksische geheime diensten zijn sinds het begin van operatie Iron Sword aanwezig in Gaza

EUROPA

• 1531 Britse politieke partijen publiceren hun programma’s

• 1532 Rechtbank van koophandel Parijs dwingt Eurosatory-2024 Israëlische bedrijven te accepteren

• 1533 Dick Schoof wordt de nieuwe premier van Nederland

• 1534 Noorwegen schenkt 8,7 miljoen euro aan UNRWA

• 1536 Washington classificeert de Noordse Verzetsbeweging als "terroristische organisatie".

• 1537 Andrzej Duda roept op tot dekolonisatie van Rusland, een "gevangenis voor de volkeren".

• 1538 EU-lidstaten willen reizen van Russische diplomaten beperken.

• 1539 Vier EU-lidstaten gebruiken Russisch gas.

• 1540 Hongarije neemt het zes maanden durende voorzitterschap van de Europese Raad over.

• 1541 Een groep EU-experts stelt een plan op voor grootschalige bewaking van "burgers"

• 1542 Verzet tegen het onderzoek van de Europese Commissie naar subsidies van China aan zijn fabrikanten van elektrische auto’s

• 1543 Servië hervat zijn lithiumwinningsproject

• 1544 Armenië trekt zich terug uit de OSTC

• 1545 Een Georgische partij wil de diplomatieke betrekkingen met Moskou herstellen

• 1546 Militaire training voor Oekraïense scholieren en studenten

• 1547 Homodemonstratie in Kiev

• 1548 NAVO’s nazi-netwerken

• 1549 Vladimir Poetin presenteert een vredesplan met Oekraïne

• 1550 Hervorming van het Russische ministerie van Defensie

AFRIKA

• 1551 Israël stopt gasleveringen aan Egypte

• 1552 Tunesië veroordeelt de misdaden van Israël op de G7-top

• 1553 Geen nieuws over Mohamed Hamdan Dagalo

AZIË

• 1554 Gali Baharav Miara zet vraagtekens bij Itamar Ben-Gvirs bemoeienis in politieoperaties

• 1555 Een week van Israëlisch verzet tegen Benjamin Netanyahu

• 1556 Yair Lapid hekelt de vrijstelling van militaire dienst voor Haredim

• 1557 Yair Netanyahu hekelt voorbereidingen voor onderzoekscommissie oppositie naar aanslag 7 oktober

• 1558 Verduidelijking van het rapport van de Israëlische inlichtingendienst over 7 oktober

• 1559 Palestijnse opinie volgens het Palestijnse Centrum voor Beleids- en Enquêteonderzoek

• 1560 De Verenigde Naties beoordelen het gevaar van de Amerikaanse steiger

• 1561 Yoav Gallant verzet zich tegen het Franse vredesproces met Libanon

• 1562 Een van de internationale aanhoudingsbevelen tegen Riad Salamé wordt ingetrokken.

• 1563 Libanon aanvaardt de uitlevering van Abdel Karim Touil en herhaalt zijn verzoek tot vrijlating van Georges Ibrahim Abdallah.

• 1564 De IDF gebruikt trebuchet-katapulten tegen Zuid-Libanon.- 1565 De Moslimbroederschap neemt deel aan de Jordaanse parlementsverkiezingen.

• 1566 Controverse over de interpretatie van de JCPOA.

• 1567 Intensivering van de betrekkingen tussen Rusland en Noord-Korea

• 1568 Oekraïens-Japanse samenwerkingsovereenkomst

• 1569 Japan overweegt sancties tegen landen die handel drijven met Rusland

INTERNATIONALE ORGANISATIES

• 1570 Volgens SIPRI ontwikkelt China zijn kernwapenarsenaal veel sneller dan zijn rivalen

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 1571 93 staten steunen het ICC tegen Israël

• 1572 De WHO waarschuwt voor de benarde situatie van ondervoede kinderen in Gaza.

• 1573 Volker Turk hekelt de verslechtering van de mensenrechten in Gaza

• 1574 Fiasco van de vredestop voor Oekraïne

• 1575 De democratie beschermen volgens de G7

• 1576 NAVO gebruikt China’s weigering van eenzijdige Atlantische dwangmaatregelen als voorwendsel