Moskou is ervan overtuigd dat de Straussianen hun geluk zullen beproeven in Servië, en niet in Transnistrië (zoals aanvankelijk gepland door de Rand Corporation [1]), in de volgende ronde tegen Rusland. Het doel zou zijn om Wereldoorlog 3 uit te lokken door het Temes Kubin incident na te spelen dat een maand volgde op de moord op aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo. Het valse nieuws van een Servische aanval op Oostenrijks-Hongaarse troepen zorgde ervoor dat keizer Frans Jozef I de zenuwen verloor. Hij verklaarde de oorlog zonder de Servische verantwoordelijkheid voor de dood van zijn neef en erfgenaam te verifiëren. Op dezelfde manier zou een incident waarvan de Serviërs de schuld krijgen, de Europese Unie ertoe kunnen aanzetten om na een oorlog tegen Oekraïne een oorlog tegen Servië te steunen.

– Er zijn al talloze botsingen geweest tussen Servië en Bosnië-Herzegovina over de Bosnisch-Servische Republiek in 2023. In januari 2024 werd in Servië een poging tot een "kleurenrevolutie" georganiseerd (zie 0039).

– De Veiligheidsraad (zie 1172) constateerde, in tegenstelling tot Rusland, geen verergering van het huidige conflict tussen de Bosnisch-Servische Republiek en de andere delen van Bosnië-Herzegovina die onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie (zie 0686 en 0832). Op 23 mei 2024 nam de Algemene Vergadering een resolutie aan, ingediend door Duitsland en Rwanda, tot instelling van een "Internationale dag voor bezinning en herdenking van de genocide in Srebrenica in 1995" (zie 1377). Volgens Rusland is het doel van de dag niet om de slachtoffers te eren, maar om de versie te bekrachtigen volgens welke de Serviërs verantwoordelijk zouden zijn.

– Moskou, Belgrado en Sarajevo bereiden zich dus voor op het ergste.

Milorad Dodik, president van de Bosnisch-Servische Republiek, werd op 6 juni door de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd in het Kremlin [2]. Poetin verzekerde Dodik dat Moskou zijn land zou blijven steunen in overeenstemming met de Dayton-akkoorden.

– Terug op de Balkan nam president Milorad Dodik op 8 juni samen met zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vučić deel aan de eerste bijeenkomst van de pan-Servische Assemblee onder het motto "Eén volk, één eenheid". De vergadering nam een verklaring aan over de bescherming van nationale en politieke rechten en de gemeenschappelijke toekomst van het Servische volk [3].

– In een interview met Tass [4], herhaalde president Milorad Dodik op dezelfde dag zijn wens om een einde te maken aan de Dayton-akkoorden, terwijl president Vladimir Poetin zijn acties juist op deze zelfde akkoorden baseerde.

Op de Dayton-conferentie (1995) bestond de Bosnische delegatie onder leiding van president Alija Izetbegović (een voormalig aanhanger van het Derde Rijk) onder andere uit de Amerikaan Richard Perle (een Straussiaan die later een centrale rol speelde in de Westerse oorlog tegen Irak en de Israëlische oorlog tegen Libanon).

– Het Westen beschouwt de Pan-servische ideologie officieel als de hoofdoorzaak van de oorlogen in Joegoslavië, wat door de Serviërs wordt ontkend. Het was om deze interpretatie kracht bij te zetten dat Rudolf Scharping, de Duitse minister van Defensie, het beroemde "Hoefijzer" plan verspreidde om niet-Serviërs uit Kosovo te verdrijven. Het rechtvaardigde de oorlog in Kosovo, maar bleek nep te zijn, verzonnen door de geheime diensten van de NAVO.

Dit artikel komt uit "Voltaire, actualité internationale", nummer 91 (verschijnt op 14 juni). Voor meer informatie kunt u zich abonneren op een jaarabonnement voor 150 euro of een maandabonnement voor 15 euro.