Inhoud van nummer 89 :

EDITORIAAL

• 1455 Na Oekraïne, Servië?

AMERIKA’S

• 1456 Het Congres blaast Tibetaanse kwestie tegen China nieuw leven in

• 1457 Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor wapenleveranties aan Oekraïense "integrale nationalisten

• 1458 Oprichting van een "Communicatiegroep Oekraïne" in het buitenland

• 1459 Ontwerp van defensieovereenkomsten tussen de VS en Saoedi-Arabië en de VS en Israël

• 1460 Anti-Covid geneesmiddelen zijn geen vaccins

• 1461 McDonald koopt Omri Padan op

• 1462 Washington bedreigt Hamas-leiders

• 1463 Hunter Biden veroordeeld voor het afleggen van valse verklaringen

• 1464 Volgens CSIS zou Rusland de Baltische staten kunnen aanvallen

• 1465 InfoWars sluit zijn deuren

EUROPA

• 1466 Emmanuel Macron en Oekraïne

• 1467 Yaël Braun-Pivet ontvangt de "Oekraïense president" in de Franse Assemblée Nationale

• 1468 Ondertekening van vier Oekraïens-Franse verdragen

• 1469 Het Atlas-netwerk in Frankrijk

• 1470 Olga Petersen vraagt politiek asiel aan in Rusland

• 1471 De Berlijnse administratieve rechtbank beveelt openbaarmaking van de namen van IRK-experts tijdens de Covid-19 pandemie

• 1472 Borussia Dortmund neemt standpunt in voor oorlog

• 1473 Wenen: "Navo heeft rode lijn overschreden

• 1474 Hongarije-NAVO akkoord over oorlog tegen Rusland

• 1475 De Europese Unie bereidt zich voor op de invoering van "compenserende" douanerechten op Chinese elektrische voertuigen

• 1476 Roberta Metsola eert de slachtoffers van de Goelag

• 1477 Reorganisatie van de Europese Unie

• 1478 491 miljoen dollar verduisterd in Oekraïne

• 1479 De "Oekraïne Wederopbouw Conferentie" is meer bezig met bewapening dan met wederopbouw

• 1480 Vladimir Poetin op de SPIEF

• 1481 Voor Sergej Lavrov zijn de waarschuwingen van Vladimir Poetin uitgekomen

• 1482 Alexander Bortnikov bereidt zich voor op heimelijke actie van westerse diensten

AFRIKA

• 1483 Afrikaanse migranten via Libië in Nicaragua

• 1484 Indonesië helpt Tunesië de droogte te overwinnen

• 1485 Heropening spoorlijn Algiers-Tunesië

• 1486 Maleisische leeuw in Algerije

• 1487 China investeert in Marokko

• 1488 Marokkaans-Braziliaanse Zuid-Zuidovereenkomst

• 1489 Proces tegen de coupplegers van de DRC

AZIË

• 1490 600 doden en gewonden om 4 gijzelaars te bevrijden

• 1491 Ontslag van generaal Avi Rosenfeld

• 1492 Oorlogskabinet treedt af

• 1493 Reactie van Itamar Ben Gvir

• 1494 Yair Lapid tegen militaire vrijstelling voor Haredim

• 1495 Bezalel Smotrich tegen onderhandelingen over vrijlating gijzelaars

• 1496 Danny Danon binnenkort terug bij de VN

• 1497 Israëlisch hooggerechtshof vecht verbod op Al-Jazeera aan

• 1498 Hamas en Israëlische propaganda

• 1499 Moshe Ya’alon hekelt het in de steek laten van gijzelaars

• 1500 Israëlische beïnvloedingsoperaties in de Verenigde Staten

• 1501 Moet Israël bang zijn voor de internationale rechtbanken?

• 1502 De verdeeldheid van Hamas helpt de druk te weerstaan

• 1503 Hezbollah heeft nu een luchtafweersysteem

• 1504 Ansar Allah zet zijn acties in de Rode Zee voort

• 1505 Ansar Allah arresteert VN-personeel

• 1506 Teheran beschouwt Washington als medeplichtig aan de misdaden van het Israëlische regime

• 1507 India provoceert China

• 1508 Moeizame lancering van Nusantara

• 1509 Kim Yo Jong bedreigt Zuid-Korea

• 1510 Twee buitenlandse rechters nemen ontslag bij het Hooggerechtshof in Hongkong

• 1511 Fumio Kishida slaagt er niet in een wet op te stellen over de financiering van politieke activiteiten

OCEANIË

• 1512 Anthony Albanese veroordeelt in niet al te scherpe bewoordingen de aanval op het Amerikaanse consulaat in Sydney

INTERNATIONALE ORGANISATIES

• 1513 Jaarlijkse bijeenkomst van de Bilderberggroep

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 1514 De Veiligheidsraad keurt een vredesplan voor Palestina goed

• 1515 Dekolonisatie aan de gang

• 1516 Israël, Hamas en de Islamitische Jihad schaden kinderen, zegt Guterres

• 1517 China maakt zich zorgen over het risico van een wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor handel en ontwikkeling

• 1518 Conferentie over humanitaire hulp aan Gaza

• 1519 Afrikaanse staten werken samen om Amerikaanse oorlogsplannen in de Sahel te dwarsbomen

• 1520 BRICS-standpunt over het conflict in Gaza

• 1521 BRICS Spelen zullen Olympische Spelen vervangen

• 1522 China waarschuwt de G7