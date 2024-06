Thierry Meyssan continua la sua rubrica video sul Courrier des stratèges. Questa settimana descrive il crollo dell’Occidente nelle ultime due settimane. A suo avviso, il periodo di dominazione di alcune ex potenze coloniali sul resto del mondo è definitivamente superato.

Riguardo al ricatto israeliano di un’imminente apocalisse, ritiene che Benjamin Netanyahu si sia messo in una situazione senza via d’uscita. Sia che sacrifichi Israele contro Hezbollah sia che continui la pulizia tecnica in Palestina, priva Israele di ogni sostegno all’estero.

Alla fine della trasmissione, Meyssan ritorna sulle elezioni legislative in Francia: osserva che il cambiamento epocale in Francia corrisponde al cambiamento epocale nelle relazioni internazionali.