Nel sommario del n° 92

EDITORIALE

• 1523Il dominio occidentale sul resto del mondo è finito

AMERICHE

• 1524 Il Canada e altri denunciano l’ingerenza russa in Moldavia

• 1525 Gli Stati Uniti hanno organizzato una campagna di disinformazione sui vaccini cinesi

• 1526 Washington firma un accordo per la sicurezza con Kiev

• 1527 Secondo Microsoft, i servizi segreti russi e cinesi lanciano campagne congiunte di hackeraggio

• 1528 Il Congresso indaga su NewsGuard

• 1529 Industriali statunitensi sostengono la guerra israeliana

• 1530 I servizi segreti anglosassoni sono presenti a Gaza dall’inizio dell’operazione Spada di Ferro

EUROPA

• 1531 I partiti politici britannici pubblicano i programmi elettorali

• 1532 Il tribunale per il Commercio di Parigi obbliga Eurosatory 2024 ad accettare aziende israeliane

• 1533 Dick Schoof nuovo primo ministro dei Paesi Bassi

• 1534 La Norvegia dona 8,7 milioni di euro all’UNRWA

• 1536 Washington classifica il Movimento di Resistenza Nordica «organizzazione terroristica»

• 1537 Andrzej Duda invita a decolonizzare la Russia «prigione dei popoli»

• 1538 Stati membri della Ue vogliono limitare gli spostamenti dei diplomatici russi

• 1539 Quattro Stati membri dell’Unione utilizzano gas russo

• 1540 L’Ungheria assume la presidenza semestrale del Consiglio europeo

• 1541 Un gruppo di esperti dell’Unione europea redige un piano di sorveglianza generalizzata dei «cittadini»

• 1542 Opposizione all’indagine della Commissione europea sulle sovvenzioni cinesi ai produttori di auto elettriche

• 1543 La Serbia rilancia il progetto di sfruttamento del litio

• 1544 L’Armenia si ritira dall’OTSC

• 1545 Un partito georgiano vuole ripristinare le relazioni diplomatiche con Mosca

• 1546 Formazione militare per alunni e studenti ucraini

• 1547 Manifestazione gay a Kiev

• 1548 Le reti naziste della Nato

• 1549 Vladimir Putin presenta un piano di pace con l’Ucraina

• 1550 Riforma del ministero della Difesa russo

AFRICA

• 1551 Israele interrompe le forniture di gas all’Egitto

• 1552 Al G7 la Tunisia denuncia i crimini di Israele

• 1553 Nessuna notizia di Mohamed Dagalo

ASIA

• 1554 Gali Baharav Miara mette in discussione l’interventismo di Itamar Ben-Gvir nel funzionamento della polizia

• 1555 Una settimana di resistenza israeliana a Benjamin Netanyahu

• 1556 Yair Lapid denuncia l’esenzione dal servizio militare degli Haredim

• 1557 Yair Netanyahu denuncia i preparativi per una commissione d’inchiesta dell’opposizione sull’attacco del 7 ottobre

• 1558 Una precisazione sul rapporto dell’intelligence israeliana che annunciava il 7 ottobre

• 1559 L’opinione dei palestinesi secondo il Palestinian Center for Policy and Survey research

• 1560 Le Nazioni Unite valutano la pericolosità del molo statunitense

• 1561 Yoav Gallant si oppone al processo di pace francese con il Libano

• 1562 Annullato uno dei mandati di arresto internazionali contro Riad Salamé

• 1563 Il Libano accetta l’estradizione di Abdel Karim Touil e ribadisce la richiesta di liberazione di Georges Ibrahim Abdallah

• 1564 Le FDI usano catapulte basculanti incendiarie contro il Sud del Libano

• 1565 I Fratelli Mussulmani parteciperanno alle legislative giordane

• 1566 Polemica sull’interpretazione del JCPOA

• 1567 Si rafforzano le relazioni russo-nordcoreane

• 1568 Accordo di cooperazione ucraino-giapponese

• 1569 Il Giappone prospetta sanzioni contro i Paesi che commerciano con la Russia

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

• 1570 Secondo il SIPRI, la Cina sviluppa il proprio arsenale nucleare molto più in fretta dei suoi avversari

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 1571 93 Stati sostengono la CPI di fronte a Israele

• 1572 L’OMS allerta sulla sorte dei bambini malnutriti a Gaza

• 1573 Volker Turk denuncia il logoramento dei diritti umani a Gaza

• 1574 Fiasco del Vertice per la pace in Ucraina

• 1575 La tutela della democrazia secondo il G7

• 1576 La Nato pretesta il rifiuto cinese delle misure coercitive unilaterali atlantiste