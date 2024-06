En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 92:

EDITORIAL

• 1523 La dominación de Occidente sobre el resto del mundo ha terminado

AMÉRICAS

• 1524 Los anglosajones denuncian la “injerencia rusa” en Moldavia

• 1525 Estados Unidos organizó una campaña de desinformación sobre las vacunas chinas

• 1526 Estados Unidos firma un acuerdo de seguridad con Ucrania

• 1527 Microsoft dice ser objeto de ciberataques de Rusia y China

• 1528 El Congreso estadounidense abre una investigación sobre NewsGuard

• 1529 Industriales estadounidenses respaldan la guerra israelí

• 1530 Los servicios secretos anglosajones están presentes en Gaza desde el inicio de la operación israelí Espadas de Hierro

EUROPA

• 1531 Los partidos políticos británicos publican sus programas

• 1532 El Tribunal de Comercio de París obliga la feria de la defensa Eurosatory a aceptar la participación de las empresas israelíes

• 1533 Ex director de la inteligencia podría ser designado primer ministro en Países Bajos

• 1534 Noruega donará 8,7 millones de euros a la UNRWA

• 1536 Estados Unidos clasifica el Movimiento de Resistencia Nórdico como “organización terrorista”

• 1537 El presidente de Polonia llama a “descolonizar” Rusia

• 1538 Estados de la Unión Europea quieren limitar los desplazamientos de los diplomáticos rusos

• 1539 Cuatro países de la Unión Europea utilizan gas ruso

• 1540 Hungría asumirá la presidencia del Consejo Europeo por 6 meses

• 1541 Un grupo de expertos de la Unión Europea redacta un plan de vigilancia sobre los “ciudadanos”

• 1542 Fabricantes europeos rechazan la investigación de la Comisión Europea sobre las subvenciones de China a los fabricantes de vehículos eléctricos

• 1543 Serbia reactiva la explotación de su litio

• 1544 Armenia se retira de la OTSC

• 1545 Un partido georgiano se pronuncia por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Rusia

• 1546 Promulgan en Ucrania una ley de formación militar obligatoria a partir de la enseñanza secundaria

• 1547 Manifestación del orgullo gay en Kiev

• 1548 Las redes nazis de la OTAN

• 1549 El presidente de Rusia presenta un plan de paz para Ucrania

• 1550 Reforma del ministerio ruso de Defensa

ÁFRICA

• 1551 Israel interrumpe su suministro de gas a Egipto

• 1552 Túnez denunció los crímenes de Israel en la cumbre del G7

• 1553 Sin noticias del líder sudanés Mohamed Hamdan Dagalo

ASIA

• 1554 La Fiscal General israelí cuestiona el intervencionismo del ministro de Seguridad en el funcionamiento de la policía

• 1555 Anuncian semana de resistencia israelí al gobierno de Netanyahu

• 1556 El líder opositor israelí Yair Lapid denuncia la dispensa de servicio militar a los judíos ultraortodoxos

• 1557 El hijo del jefe del gobierno israelí contra la preparación de una comisión investigadora de la oposición sobre los hechos del 7 de octubre

• 1558 Publican una precisión sobre el informe de la inteligencia que anunciaba el ataque del 7 de octubre

• 1559 La opinión de los palestinos, según el Palestinian Center for Policy and Survey Research

• 1560 La ONU considera peligroso el uso del muelle estadounidense para Gaza

• 1561 El ministro de Defensa de Israel rechaza el proceso francés de paz para Líbano

• 1562 Anulan una orden internacional de arresto contra el ex gobernador del banco central libanés

• 1563 Líbano acepta un pedido de extradición de Francia y recuerda a ese país su propio pedido de liberación a favor del libanés Georges Ibrahim Abdallah

• 1564 El ejército israelí utiliza catapultas medievales en la frontera libanesa

• 1565 Se confirma que la Hermandad Musulmana participará en las elecciones legislativas jordanas

• 1566 Polémica sobre la interpretación del JCPoA

• 1567 Fortalecimiento de relaciones entre Rusia y Corea del Norte

• 1568 Japón firma un acuerdo de cooperación con Ucrania

• 1569 El gobierno japonés se plantea la adopción de “sanciones” contra países que comercien con Rusia

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

• 1570 Según el SIPRI, China desarrolla su arsenal nuclear mucho más rápidamente que sus rivales

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 1571 Más de 90 Estados respaldan a la CPI frente a Israel

• 1572 Alerta de la OMS sobre la malnutrición en Gaza

• 1573 El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denuncia la situación en Gaza

• 1574 Fiasco de la “cumbre” por la paz en Ucrania

• 1575 La “protección de la democracia”, según el G7

• 1576 La OTAN justifica sus acciones aludiendo al rechazo chino de las “sanciones” atlantistas