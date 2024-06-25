Начальник израильского генерального штаба генерал Герци Халеви встретился со своими коллегами из Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. В соответствии с заключёнными соглашениями, он сообщил им, что Израиль нападёт на Ливан вечером в Суббота 22 июня.

Информация об этой секретной встрече быстро распространилась в сети. Ряд официальных источников подтвердили её. Также стало известно о достижении соглашения между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Эта информация помогает объяснить, почему Саудовская Аравия, наряду с западным альянсом, принимала участие в защите Израиля во время иранского возмездия 14 апреля.

В течение всех дней пятницы 21 и субботы 22, канцелярии по всему миру изобиловали противоречивой информацией и заявлениями. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что израильско-палестинский конфликт не может быть решен силой оружия. «Народы региона и всего мира не могут допустить, чтобы Ливан стал новой Газой (...) По обе стороны «голубой линии» уже погибло много людей, десятки тысяч были перемещены, а дома и здания разрушены (...) Неразорвавшиеся боеприпасы (...) представляют собой дополнительную угрозу для населения Израиля и Ливана, а также для персонала Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций (...) Пора сторонам предпринять все имеющиеся в их распоряжении дипломатические усилия и проводить практичную и прагматичную политику», - сказал он на пресс-конференции.

Но Израиль отказывается вести переговоры, а Хезболла, не желая бросать палестинцев, заявила, что не будет вести переговоры о демаркации израильско-ливанской границы, пока будет продолжаться резня в секторе Газа.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил Гутерришу: «Израиль не может позволить террористической организации Хезболла продолжать нападать на его территорию и его граждан, и мы скоро примем необходимые решения. Свободный мир должен безоговорочно поддержать Израиль в его войне против оси зла, возглавляемой Ираном и экстремистским исламом. Наша война - это и ваша война, и угроза Насраллы в адрес Кипра - это только начало». [1]. Он заявил, что «вскоре примет необходимые меры» по этому вопросу.

Тем временем обе стороны участили перепалки.

Израиль выпустил снаряды по Яруну (район Бинт-Джбейль) и Накуре (Тир). Кроме того, он обстрелял район между городами Тайбе и Дейр-Сериане (Марджаюн) с помощью снарядов с белым фосфором, что привело к пожару в этом населенном пункте. Вечером дважды подряд были нанесены удары по населенному пункту Хиам в том же районе. Израильские ВВС также совершили нападение на район Кандули в Мейс эль-Джабаль.

Хезболла взяла на себя ответственность как минимум за четыре атаки в течение дня. Она нанесла удар по морскому военному объекту Рас-Накура (который относится к израильскому объекту Рош-Ханика, расположенному напротив Накуры) с помощью нескольких дронов-смертников в ответ на израильский удар в Дейр-Кифе (район Тира) в четверг, в результате которого погиб боец Хезболлы. Они заявили, что разрушили часть объекта и ранили несколько человек. Хезболла также совершила еще одну атаку с помощью дрона-смертника на израильскую артиллерийскую базу в Зауре на севере Израиля и атаковала израильские объекты Руассат-эль-Карн и Зебдин, расположенные на спорных фермах Шебаа, а также Саммаку на холмах Кфарчуба.

Соединенные Штаты, которые с 29 января советуют своим гражданам не ездить в Ливан, опасаясь похищений [2], хранят молчание, а миссия Ирана в ООН сообщила в Твиттере, что «любое неосмотрительное решение израильского оккупационного режима спасти себя может ввергнуть регион в новую войну, последствием которой станет разрушение инфраструктуры Ливана, а также территорий, оккупированных в 1948 году. Нет сомнений, что в этой войне проигравшим будет именно сионистский режим. Ливанское движение сопротивления Хезболла, способно защитить себя и Ливан, так что не исключено, что наступил момент самоуничтожения этого нелегитимного режима» [3].

Действительно, соотношение военных сил значительно изменилось после израильско-ливанской войны 2006 года [4]. В то время у Хезболлы почти не было опыта. Сегодня, напротив, она имеет 12-летний опыт войны в Сирии против джихадистов, вооруженных НАТО и защищенных израильскими ВВС [5]. Сейчас у неё 2 500 бойцов спецназа (Радван), 20 000 высококвалифицированных солдат, 30 000 резервистов и 50 000 нетренированных бойцов. Раньше у неё были ракеты малой дальности. Сегодня у неё 120 000 снарядов всех видов, включая 150 000 управляемых ракет, несколько тысяч ракет Зельзаль (Землетрясение) с дальностью более 120 километров, несколько сотен управляемых ракет Фатех-110 (Освобождение-110) [6] с дальностью 300 километров и еще десятки тысяч ракет малой дальности, таких как Фаджр-1 иранского производства и Тип-107 китайского производства. Этот гигантский арсенал должен позволить ей ввести в насыщение Железный купол и тем самым лишить Израиль его противовоздушной обороны [7]. Если же его не удастся ввести в насыщение, то с декабря 2023 года Хезболла уже продемонстрировала, что может уничтожить элементы Железного купола, сделав его неработоспособным. Кроме того, у неё есть ракеты класса земля-воздух Sayyad-2 (Охотник-2) и, возможно, российские комплексы SA-22 Панцирь [8], с помощью первых 20 мая она положила конец 76-летнему господству Израиля в воздухе. Хотя нет уверенности в том, что Хезболла может сбивать самолеты на большой высоте, ясно, что она способна уничтожать вертолеты и самолеты на малой высоте. Кроме того, Хезболла приобрела все виды беспилотников, включая Аль-Ходход (Удод), которые в Хайфе, будучи необнаруженными израильскими радарами, осуществили съемку военно-морской базы и оружейного завода RAFAEL (Rafael Advanced Defense Systems Ltd). И это ещё не всё: теперь у неё есть российские противотанковые снаряды AT-14 Корнет и иранские противотанковые снаряды Туфан, а также тяжёлая бронетехника, например, танки Т-72 российского производства. У неё также есть ракеты класса земля-море, такие как российские Яхонты.

Нет сомнений, что если США не поддержат Израиль, то Хезболла уничтожит Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в считанные дни. Но мы не знаем, что произойдет, если Пентагон придёт на помощь своему историческому союзнику.

В сложившейся ситуации растущая оппозиция израильской оккупации, особенно среди молодых американских избирателей, представляет собой вызов. Поэтому чтобы быть переизбранным, президенту Байдену нужно будет отказаться от поддержки Израиля. Но такой отказ будет означать исчезновение еврейского государства. Напротив, если американская армада вступит в войну, Иран тоже не будет сидеть сложа руки. А 14 апреля мы узнали, что у Тегерана есть гиперзвуковые ракеты, вероятно, российского производства, которые Запад полностью не в состоянии перехватывать [9].

Как Россия и Ось сопротивления могли добиться такого прогресса в области вооружения и военной техники? Еще в 2012 году израильские спецслужбы утверждали, что Хезболла увеличила свой бомбовый потенциал в 400 раз (в четыреста раз). Тогда речь шла только о количестве. Сегодня мы должны принять во внимание и качество [10]. Поворот произошел во время войны против Сирии. Мы подробно писали об этом, но атлантистская пресса очерняла наши высказывания. На самом деле нужно было убедить общественность Запада в том, что Сирия - слабое государство и что Республику собираются свергнуть босяки. Сегодня все армии НАТО находятся в плачевном состоянии, за исключением Франции с её атомным оружием и Соединенных Штатов, обладающих не только силами сдерживания, но и обычными вооружениями, созданными до 1991 года. За 23 года НАТО превратилось в антиджихадистскую коалицию, безусловно, сильную, но неспособную вести войну высокой интенсивности.

Планируя уничтожить ВПП израильских авиабаз, Хезболла предвидела перемещение самолетов ЦАХАЛа на британские военные базы Акротири и Дхекелия на Кипре. Поэтому Хасан Насралла предупредил Никосию, что если она позволит израильским военным самолетам разместиться на своей территории, то окажется вовлеченной в конфликт и будет вынуждена нести ответственность за его последствия.

С начала операции «Железный меч» (8 октября 2023 года) ЦАХАЛ массово уничтожает людей, в то время как Хезболла делает всё возможное, чтобы жертв было как можно меньше. В то время как в Газе было убито 37 000 палестинских мирных жителей, ливанское Сопротивление уничтожило лишь около пятнадцати израильских солдат, а от рук ЦАХАЛ погибло более 300 боевиков Хезболлы. Эта контрастная картина на первый взгляд создает впечатление, что Израиль сильнее, в то время как на самом деле она показывает, что Хезболла пытается предотвратить войну, которая, как она ожидает, будет чудовищной.

В 1945 году Третий рейх пал под ударами Красной армии. В 2024 то же самое может произойти и с НАТО.

Соотношение сил сегодня изменилось. И оно необратимо ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Поэтому вызывает удивление, что НАТО ведет себя сегодня так, будто по-прежнему является властелином мира. Но упрямство сделает его падение ещё более мучительным.

Единственной альтернативой для Соединенных Штатов и Израиля может стать поддержка военного переворота в Тель-Авиве. Тысяча старших офицеров и унтер-офицеров уже объединились с этой целью под лозунгом: «Тот, кто думает, что в Рафахе проводятся манёвры, ошибается.

Тот, кто знает, что там ничего нет, но говорит, что есть, лжет» [11]. К ним готовятся.

Решение Белого дома неизвестно, но самый высокопоставленный чиновник Госдепартамента по этому вопросу Эндрю П. Миллер, заместитель помощника госсекретаря по израильско-палестинским делам, подал в отставку 22 июня. Госдепартамент утверждает, что это произошло по личным причинам, но всем известно, что он был против стратегии президента Джо Байдена «Медвежьи объятия» [12]. И он вводил санкции против еврейских супрематистов.