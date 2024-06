A fronteira entre o Norte de Israel e o Sul do Líbano está incandescente, os rumores de uma invasão iminente do Exército israelita para pulverizar a guerrilha xiita do Hezbolla não foram desmentidos e os multimédia (multimídia-br) próximos de Joe Biden não escondem o apoio incondicional dos Estados Unidos à operação [1].

Na entrevista do Juiz Napolitano com o Coronel, na reserva, Douglas MacGregor (DMcG), 77 anos, Conselheiro do Pentágono sob a Administração Trump, e actual comentador de questões militares, este pronunciou-se largamente sobre a viabilidade de um ataque israelita contra o Hezbolla e, no minuto 19h:03, frisou, de forma preocupante, « não excluir a possibilidade de que Israel use armas nucleares tácticas (sic) contra o Hezbolla [2] ».

Parece que vários políticos israelitas [3] et rabbins [4] e rabinos [5] , assim como o belicoso Senador republicano Lindsey Graham [6], que sugeriu que Israel utilize as suas armas nucleares como em Hiroshima e Nagasaki [7] para recuperar sua « força de dissuasão [8] », vão ver os seus votos nucleares atendidos.

DMcG aprovou a imprudente afirmação do « mediador » de Biden, o Khazar Amos Hochstein [9] , 51 anos, cidadão com a dupla nacionalidade americano-israelita, nascido em Israel, tendo servido no Exército hebreu, o qual « advertiu as autoridades libanesas que se o Hezbolla não cessasse os seus ataques quase quotidianos sobre o Norte, Israel poderia lançar um ataque limitado (re-sic) com o apoio dos Estados Unidos [10] .

DMcG salientou que a invasão israelita coincidiria com a chegada, de 23 para 25 de Junho (mega-sic!), do grupo de ataque embarcado no porta-aviões norte-americano. Ele afirmou que os Estados Unidos apoiariam Israel com os seus satélites, os seus aviões, os seus mísseis, a sua força naval e o conjunto do seu sistema de vigilância e de reconhecimento com troca de dados.

Ele afirmou igualmente que o Hezbolla beneficiaria de um apoio similar da parte do Irão e que, em caso de ataque dos EUA contra o Irão, a Rússia e a China não abandonariam a teocracia xiita.

Tudo isto é já bem conhecido desde que levantamos a hipótese, a partir do início da guerra de Israel contra o Hamas, que o que realmente Netanyahu busca é a destruição do Irão pelos Estados Unidos [11].

DMcG estima que a situação no Médio-Oriente é muito mais perigosa do que a da Ucrânia : levando em breve ao bloqueio do Estreito de Ormuz – o que faria disparar o preço do barril de petróleo — e à explosão interna no Egipto e na Turquia, cujas populações não toleram o genocídio em Gaza.

DMcG confirmou que o Paquistão — que possui 170 bombas nucleares [12] — propôs colocar o seu arsenal à disposição da Turquia — duas grandes potências regionais sunitas — para reequilibrar a dissuasão face a Israel.

Além disso, as publicações ocidentais subestimam o número real de bombas nucleares clandestinas de Israel e, segundo as inclinações de uns e de outros, situam-no entre 90 e 400 (mega-sic). Na minha opinião, o número de 400 bombas nucleares é mais preciso, dado que o antigo Presidente James Carter havia declarado, há já muito tempo, que Israel possuía mais de 300 (sic) [13].

Por seu lado, a missão diplomática do Irão junto das Nações Unidas avisou Israel sobre as consequências de uma guerra total contra o grupo de resistência Hezbolla no Líbano e afirmou que « Israel seria o grande perdedor [14] ».

O Secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, advertiu que em caso de invasão israelita, ele se bateria sem regras e sem limites, e ameaçou atingir militarmente a parte grega de Chipre se Israel continuasse a utilizar os seus aeroportos e as suas bases para fins militares [15].

Cada vez que os dois Khazares, Antony Blinken (oito visitas), Secretário de Estado, e Amos Hochstein (quatro visitas) vêm tentar apaziguar tanto a guerra em Gaza como a escalada dos ataques transfronteiriços entre o Hezbolla e Israel, as duas delicadas situações apenas se agravam.