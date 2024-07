De grens tussen het noorden van Israël en het zuiden van Libanon staat onder vuur. Geruchten over een op handen zijnde invasie door het Israëlische leger om de sjiitische guerrillagroep Hezbollah te verpulveren, worden niet ontkend en de media dicht bij Joe Biden maken er geen geheim van dat de Verenigde Staten de operatie onvoorwaardelijk steunen [1].

In Judge Napolitano’s interview ging de gepensioneerde kolonel Douglas MacGregor (DMG), 77, Pentagon adviseur onder de Trump regering, en huidig commentator op militaire zaken, dieper in op de haalbaarheid van een Israëlische aanval op Hezbollah en, op minuut 19:03, drong hij er dreigend op aan om "de mogelijkheid niet uit te sluiten dat Israël tactische nucleaire wapens (sic) zal gebruiken tegen Hezbollah [2]".

Het ziet ernaar uit dat verschillende Israëlische politici [3] et rabbins [4] en rabbijnen [5] , evenals de strijdlustige Republikeinse Senator Lindsey Graham [6], die gesuggereerd heeft dat Israël zijn kernwapens zou moeten gebruiken zoals in Hiroshima en Nagasaki [7] om zijn "afschrikkingskracht [8]" terug te krijgen, hun nucleaire wensen vervuld zullen zien.

DMG onderschreef de roekeloze bewering van Biden’s "bemiddelaar", de Khazariaanse Amos Hochstein [9], 51, een dubbel Amerikaans-Israëlisch staatsburger, geboren in Israël en gediend hebbend in het Hebreeuwse leger, die "Libanese functionarissen waarschuwde dat als Hezbollah zijn bijna dagelijkse aanvallen op het noorden niet zou staken, Israël een beperkte aanval (re-sic) zou kunnen lanceren met steun van de VS [10]".

DMG wees erop dat de Israëlische invasie zou samenvallen met de aankomst, van 23 tot 25 juni (mega-sic!), van de aanvalsgroep aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip. Hij bevestigde dat de Verenigde Staten Israël zouden steunen met hun satellieten, vliegtuigen, raketten, zeemacht en hun hele bewakings- en verkenningssysteem met gegevensuitwisseling.

Hij zei ook dat Hezbollah soortgelijke steun zou krijgen van Iran en dat in het geval van een Amerikaanse aanval op Iran, Rusland en China de sjiitische theocratie niet in de steek zouden laten.

Dit is allemaal al bekend sinds we, aan het begin van de oorlog van Israël tegen Hamas, veronderstelden dat Netanyahu echt wil dat de VS Iran vernietigt [11].

DMG is van mening dat de situatie in het Midden-Oosten veel gevaarlijker is dan in Oekraïne: het zal snel leiden tot de sluiting van de Straat van Hormuz - waardoor de prijs van een vat olie zou stijgen - en interne explosies in Egypte en Turkije, waarvan de bevolking de genocide in Gaza niet verdraagt.

DMG heeft bevestigd dat Pakistan - dat 170 kernbommen bezit [12]- heeft aangeboden om zijn arsenaal ter beschikking te stellen aan Turkije - twee grote soennitische regionale machten - om het afschrikmiddel tegen Israël opnieuw in evenwicht te brengen.

Aan de andere kant onderschatten westerse publicaties het werkelijke aantal clandestiene Israëlische kernbommen en schatten het, afhankelijk van iemands voorkeur, op 90 tot 400 (mega-sic). Naar mijn mening is het getal van 400 kernbommen nauwkeuriger, gezien het feit dat voormalig president James Carter lang geleden verklaarde dat Israël er meer dan 300 (sic) had [13].

Van zijn kant heeft de Iraanse diplomatieke missie bij de Verenigde Naties Israël gewaarschuwd voor de gevolgen van een totale oorlog tegen de verzetsgroep Hezbollah in Libanon, door te zeggen dat "Israël de grote verliezer zou zijn [14]".

De secretaris-generaal van Hezbollah, Hassan Nasrallah, waarschuwde dat in het geval van een Israëlische invasie, het zonder regels of grenzen zou vechten en dreigde ermee het Griekse deel van Cyprus militair aan te vallen als Israël zijn luchthavens en bases zou blijven gebruiken voor militaire doeleinden [15].

Elke keer dat de twee Khazaren, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (acht bezoeken) en Amos Hochstein (vier bezoeken) proberen om zowel de oorlog in Gaza als de escalatie van grensoverschrijdende aanvallen tussen Hezbollah en Israël te kalmeren, worden de twee kritieke situaties erger.