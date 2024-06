Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres en les plaçant en perspective. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Cette mine d’information n’est accessible que sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

En vous abonnant ; non seulement vous vous informez en profondeur, mais aussi vous soutenez notre action.

Au sommaire du numéro 93 :

ÉDITORIAL

• 1577 Israël parviendra-t-il à attaquer le Liban et à pousser les États-Unis à nucléariser l’Iran ?

AMÉRIQUES

• 1578 Le Canada rappelle ses ressortissants au Liban

• 1579 La Louisiane affiche les Dix commandements dans les salles de classes

• 1580 Robert O’Brien présente la politique étrangère du candidat Donald Trump

• 1581 Donald Trump soutient Screams Before Silence

• 1582 Des binationaux Israélo-États-uniens contre Benjamin Netanyahu

• 1583 Des personnalités israéliennes s’expriment dans le New York Times contre Benjamin Netanyahu

• 1584 Procès contre l’UNRWA à Manhattan

• 1585 Le département du Trésor sanctionne à nouveau l’Iran

• 1586 Tentative de coup d’État en Bolivie

EUROPE

• 1587 Emmanuel Macron dénonce le danger de « guerre civile » en France

• 1588 Bernard Barjolet et le trésor de la DGSE

• 1589 Chypre répond au Hezbollah

• 1590 Extension de la censure en Europe

• 1591 L’Arménie reconnait l’État de Palestine

• 1592 BlackRock pourrait se retirer d’Ukraine

• 1593 L’Ukraine célèbre le début de ses négociations d’adhésion à l’UE

• 1594 Implication de l’Italie et de l’Otan dans les frappes ukrainiennes sur la Crimée

• 1595 Violences islamistes en Russie

AFRIQUE

• 1596 Le Niger révoque l’autorisation d’exploitation d’Orano

• 1597 Le Burkina-Faso récupère les munitions de la Minusma

• 1998 Émeutes au Kenya

• 1599 Cyril Ramaphosa réélu

ASIE

• 1600 Le porte-parole des FDI déclare qu’il n’est pas possible d’éradiquer le Hamas

• 1601 Le ministre Nir Barkat ne votera pas la réforme du service militaire

• 1602 Benny Gantz dénonce l’abandon des otages

• 1603 Querelle Netanyahu-Ben-Gvir

• 1604 Le contrôleur d’État n’a pas accès aux archives de sécurité

• 1605 Où l’on reparle de l’affaire des sous-marins

• 1606 Le centre de torture de Sde Teiman hors du Droit israélien et international

• 1607 Sarah Netanyahu bloque la diplomatie publique israélienne

• 1608 Nathan Sharansky désormais responsable occulte de la Diplomatie publique israélienne

• 1609 Importante manifestation anti-Netanyahu

• 1610 Benjamin Netanyahu insensible aux manifestations

• 1611 Sion Oil and Gas prie pour Netanyahu

• 1612 Les FDI nomment un enquêteur sur leurs échecs du 7 octobre

• 1613 Israël Katz se félicite des nouvelles sanctions US contre l’Iran

• 1614 À nouveau, la disette à Gaza

• 1615 Le rôle du Pentagone dans l’aide humanitaire à Gaza

• 1616 Ismail Haniyeh reprécise les conditions du Hamas

• 1617 Le Daily Telegraph accuse le Hezbollah

• 1618 Bilan des attaques israéliennes au Sud du Liban

• 1619 Hakan Fidan confirme les accusations d’Hassan Nasrallah

• 1620 La Türkiye s’éloigne de l’Otan pour les BRICS

• 1621 La Chine et la Russie soutiennent l’interprétation iranienne du JCPOA

• 1622 Escalade symbolique en Corée

• 1623 Fumio Kishida et le PLD en fin de course

OCÉANIE

• 1624 Révélations sur le pacte AUKUS

• 1625 Reprise des violences en Kanaky

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1626 Bilan des destructions à Gaza

• 1627 Situation de l’aide humanitaire à Gaza

• 1628 Situation sanitaire à Gaza

• 1629 Situation des personnels de l’ONU à Gaza