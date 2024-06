La opinión mundial ve con estupefacción una serie de acontecimientos que en definitiva no entiende. Aunque a Washington no le agrade el Hezbollah, lo cierto es que los estadounidenses no tienen nada que reprochar a Líbano. Pero Washington apoyará a Israel si el gobierno israelí inicia una guerra contra Líbano. Y al apoyar a Israel en una guerra contra Líbano, Washington estaría metiendo el dedo en una maquinaria fatídica.

Siendo hoy el Hezbollah militarmente superior a Israel, Washington se vería obligado a intervenir militarmente para aplastar la resistencia libanesa. Pero Irán defendería al Hezbollah y Estados Unidos, que hoy negocia en secreto con el gobierno iraní, se vería abruptamente metido en una guerra contra la República Islámica. Como tantas veces lo ha hecho durante los últimos 14 años, el jefe del gobierno israelí, Benyamin Netanyahu, afirmará por enésima vez que Irán está “a punto” de empezar a fabricar bombas atómicas para acabar con los judíos y reclamará a Washington que desate el fuego nuclear contra la República Islámica.

Ese escenario es contrario a los puntos de vista de Rusia y China, dos superpotencias que participaron en las negociaciones de Viena sobre el JCPoA y que saben que Irán abandonó su programa nuclear militar desde 1988.

• El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Charles Q. Brown, advirtió que una ofensiva militar israelí contra Líbano «puede incrementar el peligro de un conflicto más amplio». «El Hezbollah es superior al Hamas en cuanto a capacidad global, número de cohetes, etc. Y yo diría simplemente que yo vería a Irán más decidido a aportar un apoyo más importante al Hezbollah», dijo el general Brown a un grupo de periodistas durante un viaje a Cabo Verde. También observó que Estados Unidos apoyó a Israel ante Irán en abril, pero que ya no estaría probablemente en condiciones de volver a hacerlo.

• Sin embargo, en un video publicado en la red social X, el primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, reveló lo que había dicho al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken: «Es inconcebible que durante los últimos meses la administración [Biden] haya negado armamento y municiones a Israel, el aliado más cercano de Estados Unidos, que lucha por su vida, que lucha contra Irán y contra nuestros enemigos comunes (…) Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill dijo a Estados Unidos: ‘Dennos las herramientas, nosotros haremos el trabajo’. Y yo digo: ‘Dennos las herramientas y nosotros haremos el trabajo mucho más rápido.»

El enviado estadounidense, Amos Hochstein, criticó a Netanyahu por haber publicado ese video.

• La Casa Blanca anuló una reunión estratégica con el Estado hebreo. En la reunión suspendida, que habría tenido como presidente al consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y habría contado con la presencia del ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, las partes iban a analizar el “avance” del programa nuclear iraní. Se supo que finalmente sólo el director del Consejo de Seguridad de Israel, Tzaji Hanegbi, será recibido en Washington.

• En un nuevo video, el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, declaró: «Hemos comenzado a ver, hace meses, que empezaban a surgir problemas importantes. Y en realidad hemos tratado… de tratar (sic) de aplanar esta disminución de la oferta. Y no hemos sido capaces de resolverla. Eso es crucial. Es crucial en nuestra guerra común que apunta a vencer al Hamas y a impedir que una escalada en Líbano la convierta en una guerra de verdad.»

• El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby calificó esas declaraciones de Netanyahu como «profundamente decepcionantes y ciertamente embarazosas para nosotros dado el monto del apoyo que aportamos y que seguiremos aportando». Kirby comentó que «aunque haya existido una pausa, sobre esas bombas de 2 000 libras… la idea según la cual de alguna manera hemos dejado de ayudar al Estado hebreo en sus necesidades de autodefensa es simplemente inexacta».

• Sobre la disminución de la cantidad de munición enviada al Estado hebreo, la administración estadounidense comentó: «Hemos expresado claramente nuestra posición al respecto en varias ocasiones y no seguiremos respondiendo a las declaraciones políticas del primer ministro [Netanyahu]. Esperamos con interés consultas constructivas con el ministro de Defensa Gallant en Washington esta semana.»

• Responsables israelíes, como el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer y el consejero de seguridad nacional Tzaji Hanegbi, se reunieron con el secretario de Estado Antony Blinken, con el consejero de seguridad nacional Jake Sullivan, con el coordinador de la Casa Blanca para asuntos del Medio Oriente, Brett McGurk, y con otros responsables de la administración Biden. Según CNN, Estados Unidos está dispuesto a seguir apoyando al Estado hebreo y a ofrecer asistencia en materia de seguridad en caso de guerra total contra el Hezbollah

• El embajador de Estados Unidos en Jerusalén, Jacob Lew, afirmó en una conferencia que impartió en la Universidad Reichman (Herzliya): «No hay cambio en el apoyo de Estados Unidos a favor de Israel. Eso significa que, aunque ha sido muy difícil, Washington ha aportado y sigue aportando una enorme cantidad de ayuda humanitaria y que hemos sido útiles, y eso marca una diferencia estratégica para la capacidad de Israel de continuar y vencer.»

• El secretario de Defensa de Estados Unidos, el general Lloyd Austin, recibió en Washington al ministro de Defensa de Israel, el general Yoav Gallant. Austin dijo que «las provocaciones del Hezbollah amenazan con arrastrar a israelíes y libaneses a una guerra que ninguno de ellos quiere» y advirtió sobre una guerra que «sería catastrófica para Líbano y que sería devastadora para los civiles israelíes y los libaneses inocentes».

Pero el ministro israelí declaró: «La peor amenaza para el futuro del mundo y para el futuro de nuestra región es Irán, y el tiempo apremia. Ha llegado el momento de hacer realidad el compromiso de años de administraciones estadounidenses, que prometieron impedir que Irán posea un arma nuclear.»

• El ministro de Defensa de Israel se reunió también con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, quien le «informó sobre esfuerzos diplomáticos que hoy se desarrollan para hacer progresar la seguridad, la administración y la reconstrucción de Gaza en un momento posterior al conflicto y subrayó la importancia de ese trabajo para la seguridad de Israel».

Según el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, el ministro de Defensa de Israel aseguró al secretario Blinken, que él deseaba un arreglo diplomático con Irán. «Los ojos de nuestros enemigos y de nuestros amigos están puestos en la relación entre los israelíes y Estados Unidos. Tenemos que resolver rápidamente nuestros problemas y así alcanzaremos nuestros objetivos y debilitaremos a nuestros enemigos», dijo el ministro israelí.

• Estados Unidos reprogramó la reunión de diálogo estratégico con Israel, que debía haberse realizado la semana pasada pero que fue anulada por la parte estadounidense luego de que el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, criticó públicamente a Washington por haber disminuido sus entregas de municiones a Israel. En la reunión iba a abordarse el programa nuclear iraní.

• Según la publicación online Politico, los responsables estadounidenses advirtieron al Hezbollah que Washington podría no ser capaz de impedir que Israel inicie un ataque contra Líbano.

Dos responsables estadounidenses también declararon que Estados Unidos ayudaría el Estado hebreo a “defenderse” si el Hezbollah respondiese a un ataque de Israel. Esos responsables estadounidenses subrayaron que Líbano no debe contar con Estados Unidos para frenar las decisiones de Israel.