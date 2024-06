En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 93:

ÉDITORIAL

• 1577 ¿Llegará Israel a atacar Líbano? ¿Y logrará que Estados Unidos desate el fuego nuclear sobre Irán?

AMÉRICAS

• 1578 Canadá anuncia que sus ciudadanos deben salir de Líbano

• 1579 En Luisiana será obligatorio exponer Los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas

• 1580 Ex consejero de seguridad nacional de Donald Trump expone el programa de política exterior del candidato republicano a la presidencia

• 1581 Donald Trump apoya un documental sobre la “Shoah sexual del 7 de octubre”

• 1582 Estadounidenses con doble nacionalidad israelí condenan la próxima visita de Netanyahu a Washington

• 1583 Personalidades israelíes condenan a Netanyahu en el New York Times

• 1584 La UNRWA ante un tribunal de Manhattan

• 1585 Más “sanciones” de Estados Unidos contra Irán

• 1586 Intentona golpista en Bolivia

EUROPA

• 1587 El presidente de Francia afirma que existe un peligro de “guerra civil” en su país

• 1588 Nuevo caso de corrupción gubernamental en Francia

• 1589 Respuesta del presidente de Chipre al Hezbollah

• 1590 Se extiende la censura en Europa

• 1591 Armenia reconoce el Estado de Palestina

• 1592 El fondo de inversiones estadounidense BlackRock podría retirarse de Ucrania

• 1593 Inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania con la Unión Europea

• 1594 Implicación de Italia y de la OTAN en los ataques de Kiev contra Crimea

• 1595 Grupos islamistas realizan acciones violentas en Rusia

ÁFRICA

• 1596 Níger revoca la autorización de explotar una mina de uranio a la empresa francesa Orano

• 1597 Mali envió a Burkiba Fase las municiones de la MINUSMA

• 1998 Motines en Kenia

• 1599 Reelección de Cyril Ramaphosa en Sudáfrica

ASIA

• 1600 El vocero de las fuerzas armadas de Israel declara que no es posible erradicar el Hamas

• 1601 El ministro de Economía de Israel no votará la reforma del servicio militar

• 1602 El opositor israelí Benny Gantz denuncia un “regreso” a la situación de división anterior al 7 de octubre

• 1603 Disputa entre Netanyahu y su ministro de Seguridad

• 1604 El Contralor del Estado israelí no tiene acceso a los archivos de seguridad

• 1605 Resurge en Israel el “escándalo de los submarinos”

• 1606 El centro de tortura israelí de Sde Teiman está al margen del derecho internacional

• 1607 La esposa del primer ministro Netanyahu bloquea la diplomacia pública israelí

• 1608 Natan Sharanski, responsable oculto de la diplomacia pública de Israel

• 1609 Importante manifestación israelí contra Netanyahu

• 1610 Benyamin Netanyahu finge no ver las manifestaciones

• 1611 La Sion Oil and Gas reza por Netanyahu

• 1612 Las fuerzas armadas de Israel nombran un investigador sobre sus fracasos del 7 de octubre

• 1613 El jefe de la diplomacia israelí se congratula ante las nuevas “sanciones” estadounidenses contra Irán

• 1614 La hambruna en Gaza

• 1615 El papel del Pentágono en la ayuda humanitaria a Gaza

• 1616 El Hamas vuelve a precisar sus condiciones

• 1617 Acusación del Daily Telegraph contra el Hezbollah

• 1618 Balance de los ataques de Israel contra el sur del Líbano

• 1620 Turquía se aleja de la OTAN y se acerca al grupo BRICS

• 1621 China y Rusia apoyan la interpretación iraní del JCPoA

• 1622 Escalada simbólica en la península de Corea

• 1623 Grave situación política del primer ministro de Japón y su partido

OCEANÍA

• 1624 Revelaciones sobre el pacto AUKUS

• 1625 Regreso a la violencia en Nueva Caledonia

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 1626 Balance de la destrucción en la franja de Gaza

• 1627 La situación de la ayuda humanitaria en Gaza

• 1628 La situación sanitaria en la franja de Gaza

• 1629 La situación del personal de la ONU en la franja de Gaza