Nach dem Debakel von Joe Biden in seiner desaströsen Debatte gegen Donald Trump und in Erwartung der zweiten Runde der Wahlen im Iran, hat die umstrittene Anwesenheit von Premierminister Benjamin Netanjahu am 24. Juli im US-Kongress eine Welle intensiver Kommentare vor allem von Gruppen von Landsleuten innerhalb und außerhalb Israels ausgelöst, die auf den Vorzug des Premierministers zugunsten Trumps hinweisen, während Pro-Biden-/Demokraten-Gruppen seine unerwünschte Anwesenheit geißeln. Liegt also die US-Wahl in den Händen von Netanjahu und der AIPAC, der mächtigen US-Israel-Lobby?

Das Zionistisch-Amerikanische Komitee für öffentliche Angelegenheiten (AZCPA) hat die AIPAC infiltriert, die Lobbygruppe, die starken Einfluss auf die Exekutive und Legislative der Vereinigten Staaten ausübt. Sie gilt als die mächtigste Interessengruppe der Vielzahl von pro-israelischen Organisationen in den Vereinigten Staaten. AIPAC rühmt sich, "mehr als 3 Millionen (sic) pro-israelische Amerikaner in jedem Kongressbezirk zu vertreten, um die parteiübergreifende Unterstützung in den Beziehungen der USA zu Israel zu stärken". Das Komitee bezeichnet sich selbst als die "größte pro-israelische Lobby", die den Kandidaten die meisten Ressourcen (sic) direkt zur Verfügung stellt: 98 % der von ihr unterstützten Kandidaten haben die Parlamentswahlen 2022 gewonnen!

AIPACs riesiges Einkommen, ohne die steuerlich absetzbaren Spenden von Khasarischen Wall-Street-Finanziers zu zählen, belief sich im Jahr 2022 auf 473,5 Millionen US-Dollar. Das israelische Portal Forward berichtete, dass AIPAC seit dem 7. Oktober, dem emblematischen Datum des Angriffs der Hamas auf Israel, 90 Millionen Dollar gesammelt hat, "von denen ein Großteil bisher für die Wahlen 2024 vorgesehen ist [1]". Die Anti-Netanjahu-Zeitung Haaretz erklärt die Macht von AIPAC in den Vereinigten Staaten, deren "Sammelgruppe bei den Wahlen 2024 eine entscheidende Rolle spielen wird [2]". Man sollte die entscheidende Allmacht der AIPAC nicht unterschätzen, die nicht nur eine Vielzahl amerikanischer Gesetzgeber mit Schmiermitteln versorgt, sondern auch dem Abgeordneten Jamaal Bowman, einem Mitglied der progressiven und pro-palästinensischen Gruppe Squad, die von der jungen Alexandria Ocasio-Cortez [3] angeführt wird, in ihrer New Yorker Hochburg gerade eine schmerzhafte Niederlage zugefügt hat, dank der massiven zionistischen Spenden derjenigen, die jetzt nach anderen Kandidaten suchen, um sie zu enthaupten [4].

Das Jakobin Portal behauptet, dass Bowmans Niederlage gegen AIPAC paradoxerweise "seine Schwäche" verschleiert [5]

. Sogar die Financial Times kommentiert den Einsatz der Kriegspläne von Premierminister Netanjahu in seinem autistischen Interview auf Channel14, das den Kabinettsfanatikern Ben Gvir und Smotrich nahe steht, für einen "Sommer des Konflikts [6]". Das Voltaire-Netzwerk in Frankreich hat bereits erklärt [7], dass die US-Israelis mit doppelter Staatsbürgerschaft Netanjahus bevorstehenden Besuch in Washington verurteilen. Die UnXeptable Group of California hat am 24. Juli eine Kampagne gegen Netanjahus Anwesenheit im Kongress gestartet; Meiner Meinung nach wird dies entscheidend für die geplante Invasion des Libanon sein.

Nach Angaben des Voltaire-Netzwerks [8] verurteilten auch eine Reihe israelischer Persönlichkeiten in der New York Times den angekündigten Besuch: David Harel, Präsident der Israelischen Akademie der Wissenschaften; Tamir Pardo, ehemaliger Chef des israelischen Mossad; Ehud Barak, ehemaliger Premierminister Israels; Aaron Ciechanoveret, Nobelpreis für Chemie; oder der Romanautor und Essayist David Grossman usw. Vor Bidens Debakel machte das Weiße Haus keinen Hehl aus seinen Befürchtungen über Netanjahus Anwesenheit im Kongress: "Niemand weiß, was er sagen wird" [9]. John Mearsheimer, Professor an der Universität von Chicago, hat über die unvorstellbare Macht der Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten [10] gesprochen, die meiner Meinung nach zu einem Staat im Staat geworden sind.