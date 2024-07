Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres en les plaçant en perspective. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 94 :

ÉDITORIAL

• 1630 Présidence hongroise du Conseil européen

AMÉRIQUES

• 1631 La Cour suprême des États-Unis précise les conséquences de la séparation des pouvoirs

• 1632 Lloyd Doggett demande à Joe Biden de ne pas se représenter

• 1633 Steve Bannon incarcéré

• 1634 La doctrine Trump de l’« Otan dormante »

• 1635 Joe Biden opposé à une guerre israélo-iranienne

• 1636 Des bases d’écoutes chinoises à Cuba ?

• 1637 Le coup d’État bolivien serait une mise en scène organisée par le président Luis Arce lui-même

EUROPE

• 1638 La police britannique souhaite pouvoir identifier facialement les gens dans la rue

• 1639 Stuart Roden, donateur du Parti travailliste britannique

• 1640 Emmanuel Macron appelle au calme en Palestine et au Liban

• 1641 Une commission d’enquête parlementaire régionale met en cause les USA dans le sabotage de Nord Stream

• 1642 TeamViewer aurait été attaqué par la Russie

• 1643 Donald Tusk soutien une défense européenne sous responsabilité allemande

• 1644 Création d’un nouveau groupe de droite au Parlement européen

• 1645 L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et les migrants illégaux

• 1646 L’Union européenne prend des mesures coercitives unilatérales contre la Biélorussie

• 1647 Nouvelle aide de l’UE à l’Ukraine

• 1648 Baisse de popularité de Volodymyr Zelensky dans les pays de l’Otan

• 1649 Secte : « La Famille » au pouvoir en Ukraine

• 1650 Tentative déjouée de coup d’État à Kiev

• 1651 UE : la Politique agricole commune et l’adhésion de l’Ukraine

• 1652 Viktor Orbán à Kiev

AFRIQUE

• 1653 La fille de Paul Biya affiche son homosexualité

ASIE

• 1654 Manifestation des Haredim à Jérusalem

• 1655 Le fasciste Danny Danon à nouveau représentant permanent d’Israël à l’Onu

• 1656 Les internements administratifs ne pourront plus concerner les juifs

• 1657 Des applications d’alerte à domicile

• 1658 Les généraux israéliens favorables à un cessez-le-feu

• 1659 Calendrier de l’attaque israélienne au Liban

• 1660 Israël tente de rendre impossible un État de Palestine

• 1661 Mohammad Abu-Salmiya libéré

• 1663 L’UE prend des mesures coercitives unilatérales contre la Résistance palestinienne et l’Iran

• 1664 Révolte anti-turque en Syrie occupée

• 1665 Préparation de la réconciliation syro-turque

• 1666 Rassemblement de l’Organisation des moudjahiddines du peuple iranien à Berlin

• 1667 L’Iran met en garde Israël face à une guerre au Liban

• 1668 L’Iran se déclare « prêt à coopérer » avec l’Occident

• 1669 Émeutes antimusulmanes à Bharat

• 1670 Anwar Ibrahim, voix des Palestiniens en Asie

• 1671 Ronald dela Rosa admet les abus policiers durant la « guerre contre la drogue » aux Philippines

• 1672 Apaisement philippino-chinois

• 1673 Rodrigo Duterte dénonce l’alignement philippin sur le Pentagone

• 1674 Taïwan pourrait stocker des armes et des munitions dans ses temples

• 1675 Matthew Pottinger compare les tensions sino-philippines et taïwanaises

• 1676 La Cour suprême du Japon ouvre la voix aux victimes de lois eugéniques

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1677 L’Assemblée générale de l’Onu adopte une résolution sur l’Intelligence artificielle

• 1678 L’Espagne se joint à la procédure pour « non-prévention de génocide » contre Israël devant la CIJ

• 1679 Le nouveau juge israélien à la CIJ

• 1680 La Ligue arabe ne considère plus le Hezbollah comme une organisation terroriste

• 1681 Mark Rutte, nouveau secrétaire général de l’Otan

• 1682 Création de la Communauté transatlantique du quantique