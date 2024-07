Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri, abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette di avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del n° 94

EDITORIALE

• 1630 Presidenza ungherese del Consiglio europeo

AMERICHE

• 1631 La Corte suprema degli Stati Uniti chiarisce le conseguenze della separazione dei poteri

• 1632 Lloyd Doggett chiede a Joe Biden di non ricandidarsi

• 1633 Steve Bannon in carcere

• 1634 La dottrina Trump della «Nato dormiente»

• 1635 Joe Biden contrario a una guerra tra Israele e Iran

• 1636 Basi di intercettazione cinesi a Cuba?

• 1637 Il colpo di Stato in Bolivia sarebbe una messinscena organizzata dallo stesso presidente Luis Arce

EUROPA

• 1638 La polizia britannica vorrebbe identificare le persone per strada con il riconoscimento facciale

• 1639 Stuart Roden donatore del Partito Laburista britannico

• 1640 Emmanuel Macron esorta alla calma in Palestina e Libano

• 1641 Una commissione parlamentare regionale d’inchiesta accusa gli Stati Uniti per il sabotaggio del Nord Stream

• 1642 TeamViewer sarebbe stata attaccata dalla Russia

• 1643 Donald Tusk sostiene una difesa europea sotto responsabilità tedesca

• 1644 Si forma un nuovo gruppo di destra al parlamento europeo

• 1645 L’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea e i migranti illegali

• 1646 L’Unione europea adotta misure coercitive unilaterali contro la Bielorussia

• 1647 Nuovi aiuti Ue all’Ucraina

• 1648 Cala la popolarità di Volodymyr Zelensky nei Paesi della Nato

• 1649 La setta The Family al potere in Ucraina

• 1650 Sventato un tentativo di colpo di Stato a Kiev

• 1651 Ue: la Politica agricola comune e l’adesione dell’Ucraina

• 1652 Viktor Orbán a Kiev

AFRICA

• 1653 La figlia di Paul Biya ostenta la propria omosessualità

ASIA

• 1654 Manifestazione degli Haredim a Gerusalemme

• 1655 Il fascista Danny Danon nominato di nuovo rappresentante permanente di Israele all’Onu

• 1656 Gli ebrei non saranno più soggetti a detenzione amministrativa

• 1657 Applicazione per allarme domestico

• 1658 I generali israeliani favorevoli a un cessate-il-fuoco

• 1659 Calendario dell’attacco israeliano al Libano

• 1660 Israele tenta di rendere impossibile uno Stato di Palestina

• 1661 Rilasciato Mohammad Abu-Salmiya

• 1663 L’Ue adotta misure coercitive unilaterali contro la Resistenza palestinese e l’Iran

• 1664 Rivolta anti-turca nella Siria occupata

• 1665 Preparativi per la riconciliazione turco-siriana

• 1666 Raduno a Berlino dell’Organizzazione dei Mujahedin del Popolo iraniano

• 1667 L’Iran mette in guardia Israele su una guerra al Libano

• 1668 L’Iran si dice «pronto a cooperare» con l’Occidente

• 1669 Rivolte anti-mussulmane in Bharat

• 1670 Anwar Ibrahim, voce dei palestinesi in Asia

• 1671 Ronald dela Rosa ammette gli abusi della polizia durante la “guerra alla droga” nelle Filippine

• 1672 Disgelo filippino-cinese

• 1673 Rodrigo Duterte denuncia l’allineamento filippino al Pentagono

• 1674 Taiwan potrebbe immagazzinare armi e munizioni nei templi

• 1675 Matthew Pottinger paragona le tensioni sino-filippine a quelle con Taiwan

• 1676 La Corte suprema del Giappone dà voce alle vittime delle leggi eugenetiche

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 1677 L’Assemblea generale dell’Onu adotta una risoluzione sull’intelligenza artificiale

• 1678 La Spagna si unisce al procedimento contro Israele per «mancata prevenzione del genocidio» davanti alla Corte internazionale di Giustizia

• 1679 Il nuovo giudice israeliano della Corte internazionale di Giustizia

• 1680 La Lega araba non considera più Hezbollah organizzazione terrorista

• 1681 Mark Rutte, nuovo segretario generale della Nato

• 1682 Creazione della Comunità quantistica transatlantica