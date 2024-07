Um zu verstehen, was international vor sich geht, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Sie müssen verschiedene Töne hören. Konfrontieren Sie sich mit widersprüchlichen Argumenten.

Zusammenfassung von Nr. 94:

LEITARTIKEL

• 1630 Ungarischer Vorsitz im Europäischen Rat

AMERIKA

• 1631 Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten klärt die Folgen der Gewaltenteilung

• 1632 Lloyd Doggett bittet Joe Biden, nicht zu kandidieren

• 1633 Steve Bannon inhaftiert

• 1634 Die Trump-Doktrin der "schlafenden NATO"

• 1635 Joe Biden gegen einen israelisch-iranischen Krieg

• 1636 Chinesische Abhörbasen in Kuba?

• 1637 Der bolivianische Putsch soll von Präsident Luis Arce selbst inszeniert worden sein

EUROPA

• 1638 Die britische Polizei will Menschen auf der Straße anhand des Gesichts identifizieren können

• 1639 Stuart Roden, Spender der britischen Labour Party

• 1640 Emmanuel Macron ruft in Palästina und im Libanon zur Ruhe auf

• 1641 Eine regionale parlamentarische Untersuchungskommission verwickelt die USA in die Sabotage von Nord Stream

• 1642 TeamViewer soll von Russland angegriffen worden sein

• 1643 Donald Tusk unterstützt eine europäische Verteidigung unter deutscher Verantwortung

• 1644 Gründung einer neuen rechten Fraktion im Europäischen Parlament

• 1645 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und illegale Einwanderer

• 1646 Die Europäische Union ergreift einseitige Zwangsmaßnahmen gegen Belarus

• 1647 Neue EU-Hilfe für die Ukraine

• 1648 Wolodymyr Selenskyjs Popularität in den NATO-Ländern sinkt

• 1649 Sekte: "Die Familie" an der Macht in der Ukraine

• 1650 Vereitelter Putschversuch in Kiew

• 1651 EU: Die Gemeinsame Agrarpolitik und der Beitritt der Ukraine

• 1652 Viktor Orbán in Kiew

AFRIKA

• 1653 Paul Biyas Tochter outet sich als schwul

ASIEN

• 1654 Haredi-Protest in Jerusalem

• 1655 Faschist Danny Danon erneut ständiger Vertreter Israels bei der UNO

• 1656 Administrative Internierungen dürfen Juden nicht mehr betreffen

• 1657 Home Alert Apps

• 1658 Israelische Generäle für einen Waffenstillstand

• 1659 Zeitleiste des israelischen Angriffs auf den Libanon

• 1660 Israel versucht, einen Staat Palästina unmöglich zu machen

• 1661 Mohammad Abu-Salmiya freigelassen

• 1663 Die EU ergreift einseitige Zwangsmaßnahmen gegen den palästinensischen Widerstand und den Iran

• 1664 Antitürkischer Aufstand im besetzten Syrien

• 1665 Vorbereitung der syrisch-türkischen Versöhnung

• 1666 Die Organisation der Volksmudschaheddin des Iran trifft sich in Berlin

• 1667 Der Iran warnt Israel vor einem Krieg im Libanon

• 1668 Der Iran erklärt sich "bereit " mit dem Westen „zusammenzuarbeiten“

• 1669 Antimuslimische Unruhen in Bharat

• 1670 Anwar Ibrahim, Stimme der Palästinenser in Asien

• 1671 Ronald de la Rosa gibt polizeiliche Misshandlungen während des philippinischen "Drogenkrieges" zu

• 1672 Philippinisch-chinesische Beschwichtigung

• 1673 Rodrigo Duterte verurteilt die philippinische Ausrichtung auf das Pentagon

• 1674 Taiwan könnte Waffen und Munition in seinen Tempeln lagern

• 1675 Matthew Pottinger vergleicht die chinesisch-philippinischen und taiwanesischen Spannungen

• 1676 Japans Oberster Gerichtshof öffnet den Opfern eugenischer Gesetze eine Stimme

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 1677 UN-Generalversammlung verabschiedet Resolution zu künstlicher Intelligenz

• 1678 Spanien schließt sich wegen "Versäumnisses, Völkermord zu verhindern" dem IGH-Verfahren gegen Israel an

• 1679 Der neue israelische Richter am IGH

• 1680 Die Arabische Liga betrachtet die Hisbollah nicht mehr als Terrororganisation

• 1681 Mark Rutte, neuer Generalsekretär der NATO

• 1682 Gründung der Transatlantischen Quantengemeinschaft