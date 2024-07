Na het debacle van Joe Biden in zijn rampzalige debat met Donald Trump, en in de aanloop naar de tweede verkiezingsronde in Iran, heeft het controversiële optreden van premier Benjamin Netanyahu in het Amerikaanse Congres op 24 juli een golf van heftige commentaren ontketend, voornamelijk van groepen landgenoten binnen en buiten Israël, die hun voorliefde van de premier voor Trump benadrukken, terwijl pro-Biden/democratische groepen zijn ongewenste aanwezigheid hekelen. Zijn de Amerikaanse verkiezingen in handen van Netanyahu en AIPAC, de machtige Amerikaans-Israëlische lobby?

Het American Zionist Public Affairs Committee (AZCPA) is geïnfiltreerd in AIPAC, de lobbygroep die een sterke invloed uitoefent op de uitvoerende en wetgevende macht in de VS. Het wordt beschouwd als de machtigste van de veelheid aan pro-Israël organisaties in de Verenigde Staten. AIPAC gaat er prat op dat het "meer dan 3 miljoen (sic) pro-Israël Amerikanen in elk congresdistrict vertegenwoordigt om de tweepartijdige steun voor de Amerikaanse relatie met Israël te versterken". Het comité beschrijft zichzelf als "de grootste pro-Israël lobby", het comité dat de meeste middelen (sic) rechtstreeks aan de kandidaten geeft: 98% van de kandidaten die door het comité worden gesteund, wonnen de algemene verkiezingen van 2022!

Haar enorme inkomsten, aftrekbare donaties van Wall Street Khazar financiers niet meegerekend, bedroegen 473,5 miljoen dollar in 2022. Het Israëlische portaal Forward meldde dat AIPAC vanaf 7 oktober, de emblematische datum van de Hamas-aanval op Israël, 90 miljoen dollar heeft opgehaald, "waarvan een groot deel tot nu toe is gereserveerd voor de verkiezingen van 2024 [1]". De anti-Netanyahu krant Haaretz verklaart de macht van AIPAC in de Verenigde Staten, wiens " inzamelgroep een beslissende rol zal spelen in de verkiezingen van 2024 [2]". We mogen de beslissende almacht van AIPAC niet onderschatten die, naast het smeren van een groot aantal Amerikaanse wetgevers, zojuist een pijnlijke nederlaag heeft toegebracht aan Congreslid Jamaal Bowman, lid van de progressieve en pro-Palestijnse groep Squad, geleid door de jonge Alexandria Ocasio-Cortez [3], in haar bolwerk in New York, dankzij de massale zionistische donaties van degenen die nu op zoek zijn naar andere kandidaten die moeten worden onthoofd [4].

Op de mediasite Jacobin wordt gesteld dat de nederlaag van Bowman door AIPAC paradoxaal genoeg "zijn zwakte" maskeert [5]. Zelfs de Financial Times geeft commentaar op de oorlogsplannen van premier Netanyahu in zijn autistische interview op Channel 14, dicht bij kabinetsfanatici Ben Gvir en Smotrich, voor een "zomer van conflict [6]". Het Franse Voltaire Network heeft al toegelicht [7] dat dubbele staatsburgers van de Verenigde Staten en Israël het aanstaande bezoek van Netanyahu aan Washington veroordelen. De California UnXeptable Group heeft een campagne gelanceerd tegen de aanwezigheid van Netanyahu in het Congres op 24 juli; naar mijn mening zal dit beslissend zijn voor de geplande invasie in Libanon.

Volgens Voltaire Netwerk [8] veroordeelden ook een groot aantal Israëlische persoonlijkheden het aangekondigde bezoek in de New York Times: David Harel, voorzitter van de Israëlische Academie van Wetenschappen; Tamir Pardo, voormalig hoofd van de Israëlische Mossad; Ehud Barak, voormalig premier van Israël; Aaron Ciechanoveret, winnaar van de Nobelprijs voor Scheikunde; en romanschrijver en essayist David Grossman, om er maar een paar te noemen. Vóór het debacle met Biden maakte het Witte Huis geen geheim van zijn bezorgdheid over Netanyahu’s aanwezigheid in het Congres: "Niemand weet wat hij zal zeggen [9]". John Mearsheimer, professor aan de Universiteit van Chicago, sprak over de onvoorstelbare macht van de Israël-lobby in de Verenigde Staten [10], die naar mijn mening een staat binnen een staat is geworden.