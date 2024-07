We publiceren een wekelijkse nieuwsbrief, Voltaire, actualité internationale / Voltaire Internationaal Nieuws, die de feiten en argumenten van de ene of de andere partij samenvat en in perspectief plaatst. We zijn begonnen in de zomer van 2022 en hebben geleidelijk een team van specialisten opgebouwd dat de hele wereld bestrijkt. Deze nieuwsbrief is nog onvolmaakt, maar nu al ongeëvenaard.

Inhoud van nummer 93:

EDITORIAAL

• 1577 Zal Israël erin slagen Libanon aan te vallen en de Verenigde Staten te dwingen Iran met kernwapens te bestoken?

AMERIKAS

• 1578 Canada roept zijn staatsburgers terug uit Libanon

• 1579 Louisiana toont de Tien Geboden in klaslokalen

• 1580 Robert O’Brien schetst het buitenlands beleid van kandidaat Donald Trump

• 1581 Donald Trump steunt Screams Before Silence

• 1582 Israëlisch-Amerikaanse burgers met dubbele nationaliteit tegen Benjamin Netanyahu

• 1583 Israëlische persoonlijkheden spreken zich uit tegen Benjamin Netanyahu in de New York Times

• 1584 Rechtszaak tegen UNRWA in Manhattan

• 1585 Ministerie van Financiën legt Iran opnieuw sancties op

• 1586 Poging tot staatsgreep in Bolivia

EUROPA

• 1587 Emmanuel Macron waarschuwt voor gevaar van "burgeroorlog" in Frankrijk

• 1588 Bernard Barjolet en de schatkist van DGSE

• 1589 Cyprus reageert op Hezbollah

• 1590 Uitbreiding van censuur in Europa

• 1591 Armenië erkent de staat Palestina

• 1592 BlackRock trekt zich mogelijk terug uit Oekraïne

• 1593 Oekraïne viert de start van de onderhandelingen over toetreding tot de EU

• 1594 Betrokkenheid van Italië en de NAVO bij Oekraïense aanvallen op de Krim

• 1595 Islamitisch geweld in Rusland

AFRIKA

• 1596 Niger trekt exploitatievergunning van Orano in

• 1597 Burkina Faso vordert Minusma-munitie terug

• 1998 rellen in Kenia

• 1599 Cyril Ramaphosa herkozen

AZIË

• 1600 IDF woordvoerder zegt dat het niet mogelijk is Hamas uit te roeien

• 1601 Minister Nir Barkat stemt niet voor hervorming militaire dienstplicht

• 1602 Benny Gantz hekelt het in de steek laten van gijzelaars

• 1603 Ruzie Netanyahu-Ben-Gvir

• 1604 Staatscontroleur krijgt geen toegang tot veiligheidsarchieven

• 1605 De kwestie van de onderzeebootaffaire

• 1606 Martelcentrum Sde Teiman buiten Israëlisch en internationaal recht om

• 1607 Sarah Netanyahu blokkeert Israëlische publieke diplomatie

• 1608 Nathan Sharansky nu in het geheim verantwoordelijk voor Israëlische publieke diplomatie

• 1609 Grote anti-Netanyahu demonstratie

• 1610 Benjamin Netanyahu onbewogen door protesten

• 1611 Sion Olie en Gas bidt voor Netanyahu

• 1612 De IDF benoemt een inspecteur voor het onderzoek naar haar mislukkingen op 7 oktober.

• 1613 Israël Katz verwelkomt nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran

• 1614 Meer voedseltekorten in Gaza

• 1615 De rol van het Pentagon in de humanitaire hulp aan Gaza

• 1616 Ismail Haniyeh verduidelijkt de voorwaarden van Hamas

• 1617 The Daily Telegraph geeft Hezbollah de schuld

• 1618 Resultaten van Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon

• 1619 Hakan Fidan bevestigt beschuldigingen Hassan Nasrallah

• 1620 Turkije stapt over van NAVO naar BRICS

• 1621 China en Rusland steunen Irans interpretatie van de JCPOA

• 1622 Symbolische escalatie in Korea

• 1623 Fumio Kishida en de LDP op het eindpunt

OCEANIA

• 1624 Onthullingen over het AUKUS-pact

• 1625 Hernieuwd geweld in Kanaky

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 1626 Verwoesting in Gaza

• 1627 Humanitaire hulp in Gaza

• 1628 Gezondheidssituatie in Gaza