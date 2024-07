Gebeurtenissen volgen elkaar op, maar we begrijpen ze niet echt. De Verenigde Staten hebben niets tegen Libanon, ook al houden ze niet van Hezbollah. Ze zullen Israël echter wel steunen als Tel Aviv een oorlog begint. Daarmee lopen ze het risico zich in een noodlottige spiraal te storten. Aangezien Hezbollah militair superieur is aan Israël, zullen ze gedwongen worden om Hezbollah te komen verpletteren. Iran zal Libanon verdedigen en de Verenigde Staten, die momenteel in het geheim met Teheran onderhandelen, zullen in oorlog raken. Benjamin Netanyahu zal beweren, zoals hij de afgelopen veertien jaar heeft gedaan, dat Teheran op het punt staat atoombommen te voltooien om de Joden af te maken. Washington zou dan worden uitgenodigd om Iran nucleair te bombarderen.

Dit scenario botst met de standpunten van Rusland en China, twee grootmachten die deelnamen aan de onderhandelingen in Wenen over de JCPOA, en die er allebei van overtuigd zijn dat er sinds 1988 geen Iraans militair nucleair programma is geweest.

Generaal Charles Q. Brown, voorzitter van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff, waarschuwde dat een Israëlisch offensief tegen Libanon "het risico van een breder conflict zou kunnen verhogen". "Hezbollah is capabeler dan Hamas in termen van algemene capaciteit, het aantal raketten, etc. En ik zou zeggen dat ik een Israëlisch offensief tegen Libanon als een zeer reële bedreiging zou zien. En ik zou enkel willen zeggen dat ik Iran in dit geval meer geneigd zou zien om Hezbollah meer steun te geven", vertelde hij journalisten tijdens een reis naar Kaapverdië. Hij wees erop dat de VS Israël afgelopen april steunden tegen Iran, maar dat dit keer waarschijnlijk niet zouden kunnen doen.

In een video die op X werd geplaatst, onthulde premier Benyamin Netanyahu echter wat hij tegen minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had gezegd: "Het is onvoorstelbaar dat de regering [Biden] Israël de afgelopen maanden wapens en munitie heeft ontzegd. Amerika’s naaste bondgenoot, vecht voor zijn leven, vecht tegen Iran en onze andere gemeenschappelijke vijanden (...) In de Tweede Wereldoorlog zei Churchill tegen de Verenigde Staten: ’Geef ons het gereedschap, dan doen we het werk’. En ik zeg: ’Geef ons het gereedschap, dan klaren we de klus veel sneller’".

Amos Hochstein waarschuwde Benjamin Netanyahu dat hij "overdreven" had door de video te publiceren.

Het Witte Huis heeft een strategische bijeenkomst met de Joodse staat geannuleerd. De bijeenkomst zou de voortgang van het Iraanse nucleaire programma hebben besproken en zou zijn voorgezeten door de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en bijgewoond door Ron Dermer, de Israëlische minister voor Strategische Zaken. Uiteindelijk zal alleen Tzachi Hanegbi, directeur van de Israëlische Veiligheidsraad, worden ontvangen.

– In een nieuwe video zei premier Benjamin Netanyahu: "We begonnen een paar maanden geleden te zien dat er grote problemen begonnen te ontstaan. En in feite hebben we geprobeerd... om deze vermindering in het aanbod glad te strijken. En we zijn er niet in geslaagd om het op te lossen. Dit is cruciaal in onze gezamenlijke oorlog om Hamas te verslaan en om te voorkomen dat een escalatie in Libanon uitmondt in een volledige oorlog".

Admiraal John Kirby, woordvoerder van de Amerikaanse Veiligheidsraad, noemde de opmerkingen "zeer teleurstellend en zeker beschamend voor ons gezien de hoeveelheid steun die we geven en zullen blijven geven". Hij merkte op dat "zelfs als er een pauze was geweest, over die 2.000 pond bommen... het idee dat we op de een of andere manier gestopt zijn met het helpen van de Joodse staat met hun zelfverdedigingsbehoeften is gewoon niet juist".

De Verenigde Staten gaven commentaar op de vermindering van de munitie-export naar de Joodse staat: "We hebben ons standpunt over deze kwestie bij vele gelegenheden duidelijk gemaakt, en we zullen niet blijven reageren op de politieke verklaringen van de premier. We kijken uit naar constructief overleg met minister van Defensie Gallant in Washington deze week.

Israëlische functionarissen, waaronder minister van Strategische Zaken Ron Dermer en nationaal veiligheidsadviseur Tzachi Hanegbi, hadden een ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan, Midden-Oostencoördinator Brett McGurk van het Witte Huis en andere functionarissen van de regering Biden. Volgens CNN zijn de VS bereid om de Joodse staat te steunen en veiligheidsbijstand te bieden in het geval van een totale oorlog met Hezbollah.

Jacob Lew, ambassadeur van de VS in Jeruzalem, vertelde op een conferentie aan de Reichman Universiteit (Herzliya): "Er is geen verandering in de steun van de VS voor Israël. Dit betekent dat, ook al was het erg moeilijk, Washington een enorme hoeveelheid humanitaire hulp heeft geboden en blijft bieden, en dat we behulpzaam zijn geweest - en dat maakt een strategisch verschil voor het vermogen van Israël om door te gaan en te winnen".

Generaal Lloyd Austin, minister van Defensie, ontving zijn Israëlische tegenhanger, generaal Yoav Gallant. Hij verklaarde dat "de provocaties van Hezbollah de Israëli’s en de Libanezen dreigen mee te sleuren in een oorlog die geen van beide wil". Hij waarschuwde voor een oorlog die "catastrofaal zou zijn voor Libanon en verwoestend voor onschuldige Israëlische en Libanese burgers".

Maar Yoav Gallant zei: "De grootste bedreiging voor de toekomst van de wereld en de toekomst van onze regio is Iran - en de tijd dringt. Het is tijd om de belofte na te komen die de Amerikaanse regeringen in de loop der jaren hebben gedaan, namelijk om te voorkomen dat Iran een kernwapen in bezit krijgt".

Generaal Yov Gallant had ook een ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Deze "informeerde hem over de lopende diplomatieke inspanningen om de veiligheid, het bestuur en de wederopbouw in Gaza te bevorderen tijdens een post-conflict periode en benadrukte het belang van dit werk voor de veiligheid van Israël."

Volgens Matthew Miller, woordvoerder van het State Department, verzekerde generaal Yoav Gallant Antony Blinken dat hij een diplomatieke regeling met Iran wilde. "De ogen van onze vijanden en onze vrienden kijken naar de relatie tussen de Israëli’s en de Verenigde Staten - we moeten onze problemen snel oplossen, zo bereiken we onze doelen en verzwakken we onze vijanden", zei hij.

De Verenigde Staten hebben de bijeenkomst voor de strategische dialoog met Israël verschoven. Deze bijeenkomst zou vorige week plaatsvinden, maar werd geannuleerd naar aanleiding van een video waarin premier Benyamin Netanyahu Washington openlijk bekritiseerde voor het vertragen van zijn leveringen van munitie. De bijeenkomst zal zich naar verwachting richten op het nucleaire programma van Iran.

Volgens Politico hebben Amerikaanse functionarissen Hezbollah gewaarschuwd dat ze misschien niet kunnen voorkomen dat de Joodse staat Libanon aanvalt.

https://www.politico.com/news/2024/06/24/us-hezbollah-israel-attack-conflict-00164761

Twee Amerikaanse functionarissen zeiden ook dat Washington de Hebreeuwse staat zou helpen zich te verdedigen als Hezbollah een Israëlische aanval zou vergelden. Ze benadrukten dat Libanon niet op de Verenigde Staten moet vertrouwen om Israëls besluitvorming te hinderen