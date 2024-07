En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 94:

EDITORIAL

• 1630 Hungría asume la presidencia rotaria del Consejo Europeo

AMÉRICAS

• 1631 La Corte Suprema estadounidense precisa las consecuencias de la separación de poderes

• 1632 Congresista demócrata pide al presidente Biden que renuncie a tratar de obtener la reelección

• 1633 Steve Bannon ingresa en la cárcel

• 1634 La doctrina Trump de “la OTAN durmiente”

• 1635 El presidente Biden se opone a una guerra entre Israel e Irán

• 1636 ¿Bases chinas de escucha… en Cuba?

• 1637 General golpista boliviano afirma que su intentona fracasada fue un montaje organizado por el presidente

EUROPA

• 1638 Las autoridades británicas quieren equipar los vehículos policiales con medios de identificación facial

• 1639 Magnate británico prosionista donó más de medio millón de libras al partido Laborista del Reino Unido

• 1640 El presidente de Francia llama a la calma en palestina y Líbano

• 1641 Comisión investigadora de una región de Alemania cuestiona a Estados Unidos en la voladura de los gasoductos Nord Stream

• 1642 Supuestos ataques informáticos rusos contra una empresa alemana

• 1643 El jefe del gobierno polaco quiere una defensa europea bajo las órdenes de Alemania

• 1644 Habrá un nuevo grupo de derecha en el parlamento Europeo

• 1645 La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los migrantes ilegales

• 1646 La Unión Europea adopta “sanciones” contra Bielorrusia

• 1647 La Unión Europea asigna más ayuda a Ucrania

• 1648 Cae la popularidad de Zelenski en los países miembros de la OTAN

• 1649 La secta estadounidense The Family y el poder en Ucrania

• 1650 posible intento golpista abortado en Kiev

• 1651 La política Agrícola Común de la Unión Europea no es compatible con la adhesión de Ucrania

• 1652 El primer ministro húngaro viajó a Kiev

ÁFRICA

• 1653 La hija del presidente de Camerún proclama su homosexualidad

ASIA

• 1654 Manifestación de judíos ultraortodoxos en Jerusalén

• 1655 El fascista Danny Danon es designado otra vez para representar a Israel en la ONU

• 1656 El parlamento israelí limita fuertemente el internamiento administrativo… sólo si se trata de judíos

• 1657 El ejército de Israel instala aplicaciones de alerta a domicilio

• 1658 Los generales israelíes son favorables a un alto al fuego

• 1659 Según Bild, la guerra de Israel contra Líbano podría comenzar este mes

• 1660 Israel trata de hacer inviable el Estado de palestina

• 1661 Liberación del director del hospital Al-Shifa de la franja de Gaza

• 1663 La Unión Europea adopta “sanciones” contra la resistencia palestina e Irán

• 1664 Revuelta contra Turquía en la Siria ocupada

• 1665 preparativos de reconciliación entre Siria y Turquía

• 1666 Gran concentración de los Muyahidines del pueblo en Berlín

• 1667 Advertencia de Irán a Israel sobre posible agresión contra Líbano

• 1668 Irán se declara dispuesto a cooperar con Occidente

• 1669 Estallidos de violencia antimusulmana en la India

• 1670 El primer ministro de Malasia da voz a los palestinos en Asia

• 1671 Ex jefe de la policía filipina reconoce que hubo abusos durante la “guerra contra la droga”

• 1672 China y Filipinas alivian tensiones

• 1673 Ex presidente de Filipinas denuncia el alineamiento de su país tras el pentágono estadounidense

• 1674 Las autoridades taiwanesas pretenden almacenar armas y municiones en los templos

• 1675 Ex consejero estadounidense de seguridad nacional compara las tensiones entre China y Filipinas con la situación de Taiwán

• 1676 El Tribunal Supremo de Japón da voz a las víctimas de leyes eugénicas

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 1677 La Asamblea General de la ONU adopta una resolución sobre la inteligencia artificial

• 1678 España se une al procedimiento por “no prevención del genocidio” iniciado contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia

• 1679 Nuevo juez israelí en la CIJ

• 1680 La Liga Árabe ya no considera al Hezbollah libanés como terrorista

• 1681 Ex primer ministro de países Bajos será el nuevo secretario general de la OTAN

• 1682 Creación de la Comunidad Transatlántica para las Tecnologías Cuánticas