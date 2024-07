Voltaire, actualité internationale est un bulletin hebdomadaire de politique internationale. Il comporte 10 à 15 pages de brèves sourcées et contextualisées. Son objectif est de vous permettre de suivre la décadence du monde unipolaire et la formation d’un système multipolaire.

Au sommaire du numéro 95 :

ÉDITORIAL

• 1683 Sommet de l’OTAN à Washington

AMÉRIQUES

• 1684 Les États-Unis apprennent que George Washington a lutté contre l’influence de la Révolution française

• 1685 La candidature présidentielle de Joe Biden en question

• 1686 Le candidat Donald Trump prend ses distances avec le Project 2025

• 1687 Le candidat Robert F. Kennedy Jr. souhaite déclassifier les documents sur le 11 Septembre

• 1688 Des Alliés cherchent à s’immiscer dans l’élection présidentielle US

• 1689 Fuite de documents sur les F-15 et les F-35

• 1690 Cuba déjoue un complot terroriste

EUROPE

• 1691 George Galloway quitte la Chambre des Communes

• 1692 Londres devrait réviser sa position sur le conflit israélo-palestinien

• 1693 La Cour d’appel de Paris confirme le mandat d’arrêt contre Bachar el-Assad

• 1693 Élections législatives anticipées en France

• 1694 Étranges erreurs des instituts de sondage français

• 1695 La France condamne le bombardement israélien de civils à Khan Younes

• 1696 Accord de Défense ukraino-luxembourgeois

• 1697 Les services de Renseignement néerlandais utilisent des journalistes

• 1698 Accord de Défense polono-ukrainien

• 1699 La présidence hongroise de l’UE sommée d’expliquer les initiatives de Viktor Orbán

• 1700 Position de la Hongrie sur le conflit ukrainien

• 1701 La Hongrie plaide pour une Europe alternative

• 1702 La présidence hongroise de l’UE et l’immigration

• 1703 Viktor Orbán fait l’éloge de Donald Trump

• 1704 Deux nouveaux groupes parlementaires au Parlement européen

• 1705 Les Ukrainiens ne voient pas leur guerre comme les membres de l’UE

• 1706 Volodymyr Zelensky entrouvre la porte pour des négociations de paix

• 1707 Volodymyr Zelensky et l’Holodomor

• 1708 Polémique sur le bombardement de l’hôpital pédiatrique d’Okhmatdyt

AFRIQUE

• 1709 Le Sénégal dénonce l’assujettissement de l’Afrique aux Occidentaux

• 1710 L’AfriCom s’installe en Côte d’Ivoire

• 1711 Création officielle de l’Alliance des États du Sahel

• 1712 Le Soudan saisit le Conseil de sécurité contre les Émirats arabes unis

• 1713 La RDC saisit le Conseil de sécurité contre le Rwanda

ASIE

• 1714 Le Tribunal national du travail israélien reconnaît les droits sociaux des couples gays

• 1715 Négociations israélo-palestiniennes

• 1716 The Awakening dénonce la police politique d’Itamar Ben-Gvir

• 1717 Benny Gantz favorable à l’exécution des auteurs du 7 octobre

• 1718 Les FDI ont pris le contrôle de 26 % de la bande de Gaza

• 1719 Pour Orit Strock, l’occupation militaire de Gaza est un « miracle »

• 1720 Le général Yehuda Fuchs choqué par les crimes de certains colons

• 1721 Khalil Al-Hayya reçu par Hassan Nasrallah

• 1722 Le Hezbollah attaque durement la base militaire israélienne illégale du mont Hermon

• 1723 Position d’Hassan Nasrallah sur la guerre avec Israël

• 1724 L’Arabie saoudite s’oppose à la saisie des avoirs russes gelés

• 1725 Ansar Allah menace l’Arabie saoudite

• 1726 Élection présidentielle en Iran

• 1727 Narendra Modi présente la « Voix du Sud global » à Vladimir Poutine

• 1728 La Chine s’ouvre au tourisme étranger

• 1729 Visite de Viktor Orbán en Chine

• 1730 La Chine inquiète de l’accord de défense nippo-philippin

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1731 24e sommet de l’OCS

• 1732 75e anniversaire de l’Otan