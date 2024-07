• O primeiro grande tema da Cimeira era a consolidação das indústrias de defesa ocidentais, porque, na prática, os stocks (estoques-br) da OTAN esgotam-se. Há uma tal diferença com os seus equivalentes russos, que as armas destruídas na Ucrânia já não podem ser substituídas. Os Aliados adoptaram, portanto, planos de produção nacionais. Eles também se comprometeram a renovar rapidamente os meios críticos na Ucrânia e, mais particularmente, as munições e os sistemas de defesa aérea e anti-míssil.

• O segundo tema da Cimeira era a guerra contra a Rússia na Ucrânia, quando a segunda linha de defesa ucraniana acaba de ser penetrada pelas armas russas. Os Aliados decidiram estabelecer o « Programa de Assistência e Treino de Segurança da OTAN para a Ucrânia » (NSATU) a fim de coordenar os fornecimentos de equipamento militar e as actividades de treino militar organizadas pelos Aliados e seus parceiros.

Como se podia esperar, os Aliados contam atribuir um pacote base de « pelo menos 40 mil milhões (bilhões-br) de euros » para o próximo ano e depois manter a assistência de segurança a um nível suficiente «para que a Ucrânia consiga prevalecer» face à Rússia.

• O terceiro objectivo da Cimeira era alargar a zona de intervenção da NATO à Ásia-Pacífico com o fim de conter a China. Jens Stoltenberg prossegue este projecto desde 2019 [1].

Isto foi confirmado pela National Security Strategy (Estratégia de Segurança Nacional-ndT) do Presidente Biden [2].

Fora por isso que o Primeiro-Ministro japonês, Fumio Kishida, o Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, o Primeiro-Ministro neo-zelandês, Christopher Luxon, e o Adjunto do primeiro-ministro e Ministro da Defesa australiano, Richard Marles, haviam sido convidados.

☞ Este projecto choca, no entanto, com um problema cultural : os países da Ásia-Pacífico são muitas vezes antigas colónias dos actuais membros da OTAN. Afirmaram-se actualmente como Estados independentes e desenvolveram-se mais do que os Ocidentais. Aspiram à estabilidade, enquanto a OTAN apenas lhes promete desempenhar um papel em guerras futuras.

Primeiro, os Estados Unidos pensaram expandir a OTAN através do « Quad » (Estados Unidos, Austrália, Japão e Bharat). Mas os Indianos retiraram-se de forma clara, escolhendo manter-se equidistantes de Washington e de Pequim. Assim, em Maio passado, eles substituíram a Índia pelas Filipinas, naquilo que hoje chamam o «Squad». Agora tentam envolver nele a Coreia do Sul, daí o tratado de defesa mútua, assinado em Junho pela Coreia do Norte e pela Rússia em resposta.