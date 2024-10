• Das erste große Thema des Gipfels war die Konsolidierung der westlichen Rüstungsindustrien, da die Vorräte der NATO praktisch zur Neige gehen. Es gibt einen solchen Unterschied zu ihren russischen Pendants, dass die in der Ukraine zerstörten Waffen nicht mehr ersetzt werden können. Die Alliierten verabschiedeten daher nationale Produktionspläne. Sie verpflichteten sich ferner, kritische Mittel in der Ukraine, insbesondere in den Bereichen Munition sowie Luft- und Raketenabwehrsysteme, rasch zu erneuern.

• Das zweite Thema des Gipfels war der Krieg gegen Russland in der Ukraine, obwohl die zweite Verteidigungslinie der Ukraine gerade von russischen Waffen durchbrochen wurde. Die Bündnispartner haben beschlossen, das "NATO Security Education and Assistance Programme for Ukraine" (NSATU) einzurichten, um die Lieferung von militärischer Ausrüstung und die von den Bündnispartnern und ihren Partnern organisierten militärischen Ausbildungsmaßnahmen zu koordinieren.

Wie erwartet kündigten die Bündnispartner an, für das kommende Jahr einen Grundrahmen von "mindestens 40 Milliarden Euro" freizugeben und dann die Sicherheitshilfe auf einem genügenden Niveau zu halten, "damit die Ukraine gewinnt" gegen Russland.

• Das dritte Ziel des Gipfels war, das Interventionsgebiet der NATO auf den asiatisch-pazifischen Raum auszudehnen, mit dem Ziel, China einzudämmen. Jens Stoltenberg verfolgt dieses Projekt seit 2019. [1] Es wurde durch die Nationale Sicherheitsstrategie von Präsident Biden bestätigt [2].

Aus diesem Grund wurden der japanische Premierminister Fumio Kishida, der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol, der neuseeländische Premierminister Christopher Luxon und der stellvertretende australische Premierminister und Verteidigungsminister Richard Marles eingeladen.

☞ Allerdings stößt dieses Projekt auf ein kulturelles Problem: Die asiatisch-pazifischen Länder sind oft ehemalige Kolonien der heutigen NATO-Mitglieder. Sie haben sich inzwischen als unabhängige Staaten behauptet und sich stärker entwickelt als der Westen. Sie streben nach Stabilität, während die NATO nur verspricht, in zukünftigen Kriegen eine Rolle zu spielen.

Die Vereinigten Staaten dachten zuerst daran, die NATO über die "Quad" (USA, Australien, Japan und Bharat) zu erweitern. Aber die Inder zogen sich deutlich zurück und hielten den gleichen Abstand zu Washington und Peking. Im vergangenen Mai ersetzten sie Indien durch die Philippinen, in dem, was sie von nun an "Squad" nennen. Sie versuchen, Südkorea daran anzuschließen, daher der Vertrag über gegenseitige Verteidigung, der im Juni von Nordkorea und Russland unterzeichnet wurde.

Dieser Artikel ist der Leitartikel von "Voltaire, actualité internationale", Nr. 95.