Outre ce site internet gratuit, nous publions un bulletin PDF payant, Voltaire, actualité internationale. Chaque jeudi soir ou vendredi matin, vous recevrez un lien de téléchargement vers la parution de la semaine.

Ce bulletin est une source exceptionnelle d’information sur la rapide transformation des relations internationales, la fin de l’hyperpuissance états-unienne et l’émergence d’un monde multipolaire.

Au sommaire du numéro 96 :

ÉDITORIAL

• 1733 La Chine choisit le Droit international, s’éloigne d’Israël et réunifie la Résistance palestinienne

AMÉRIQUES

• 1734 Google visé par la loi antitrust

• 1735 Washington finance les FDI

• 1736 La Chambre des représentants dénonce l’enrichissement illégal de la famille Biden

• 1737 Les secrets de Kamala Harris

• 1738 Bernie Sanders contre l’AIPAC

EUROPE

• 1739 Contestation des ventes d’armes britanniques à Israël

• 1740 Paris et Londres soutiendront Tel-Aviv face à Téhéran

• 1741 Mike Lynch et Stephen Chamberlain gagnent leur procès et perdent la vie

• 1742 Des diplomates norvégiens sanctionnés par Israël

• 1743 Le gouvernement Scholz censure Compact, Magazin für Souveränität

• 1744 Le gouvernement Scholz renonce à soutenir l’Ukraine

• 1745 Donald Tusk répond aux mises en cause de la Pologne dans le sabotage des gazoducs Nord Stream

• 1746 La Pologne songe à réécrire l’histoire de sa lutte contre les nationalistes intégraux ukrainiens

• 1747 L’Azerbaïdjan ne laissera pas ses désaccords avec l’Iran et l’Inde bloquer le corridor de transport Nord-Sud

• 1748 Voldymyr Zelensky reçu par les Mormons

• 1749 L’Ukraine interdit l’Église orthodoxe fidèle au patriarcat de Moscou

• 1750 L’attaque ukrainienne contre la Russie met fin aux négociations de paix entreprises par le Qatar

• 1751 Fitch dégrade la note de l’Ukraine

• 1752 Volodymyr Zelensky plaide pour la levée des restrictions occidentales aux attaques de son armée

• 1753 Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Pologne ont préparé l’invasion ukrainienne de la Russie

• 1754 La Russie se prépare à devenir le refuge des exilés politiques occidentaux

• 1755 La Russie arme l’Axe de la résistance contre les États-Unis

AFRIQUE

• 1756 L’Algérie fournira du carburant au Liban

• 1757 Possible occupation militaire partielle de la Somalie par l’Éthiopie

ASIE

• 1758 Les juifs israéliens contre le Droit international

• 1759 Fitch baisse la note d’Israël

• 1760 Cinq membres du G7 défendront Israël face à l’Iran

• 1761 Ehud Barak appelle à la résistance civile contre la dictature de Benyamin Netanyahou

• 1762 Le Procureur général n’engagera pas de poursuites contre les ministres ayant appelé à des crimes de masse

• 1763 Arrestation d’un agent d’influence iranien en Israël

• 1764 Les nouvelles conditions des « accords de paix » israélo-palestinien

• 1765 Le kibboutz de Nir Oz refuse de participer aux cérémonies nationales

• 1766 Situation humanitaire à Gaza

• 1767 Le WSJ accuse le Hezbollah de ne plus contrôler son réseau de communication filaire

• 1768 Le Hezbollah révèle sa ville souterraine

• 1769 Déjà plus de 110 000 déplacés au Liban

• 1770 Trois Casques bleus blessés par les FDI

• 1771 Le Hezbollah remet en cause le pouvoir disproportionné de la minorité chrétienne au Liban

• 1772 Le PKK renonce à tenir des élections municipales

• 1773 Le Pentagone teste ses armes antiaériennes en Syrie

• 1774 Un ancien conseiller du prince Nayef accuse MBS

• 1775 Ankara dément les accusations d’Israël contre Ismaïl Haniyeh

• 1776 Le Parti de la patrie turc révèle les négociations entre Ankara et Damas

• 1777 La Force Al-Qods prête à assassiner des dirigeants israéliens

• 1778 Révolution colorée au Bangladesh

• 1779 Coup de théâtre en Thaïlande

• 1780 Fimio Kishida renonce à se représenter

• 1781 Beijing prévoit le réchauffement du plateau du Tibet

• 1782 La Russie et la Chine s’accordent sur une vision commune du Droit international

OCÉANIE

• 1783 Fermeture de la mine de Koniambo en Nouvelle Calédonie

• 1784 Accord de défense indonéso-australien

• 1785 Les armées australiennes créent un Commandement Cyber

ANTARCTIQUE

• 1786 L’alliance AUKUS tente d’imposer sa domination sur l’Antarctique

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1787 Le Conseil de sécurité et la Libye