Zusammenfassung von Nr. 96:

LEITARTIKEL

• 1733 China für Gerechtigkeit, distanziert sich von Israel und vereinigt wieder den palästinensischen Widerstand

AMERIKA

• 1734 Google im Visier des Kartellrechts

• 1735 Washington finanziert die IDF

• 1736 Das Repräsentantenhaus prangert die illegale Bereicherung der Biden-Familie an

• 1737 Kamala Harris‘ Geheimnisse

• 1738 Bernie Sanders gegen AIPAC

EUROPA

• 1739 Anfechtung der britischen Waffenverkäufe an Israel

• 1740 Paris und London werden Tel Aviv gegen Teheran unterstützen

• 1741 Mike Lynch und Stephen Chamberlain gewinnen ihren Prozess und verlieren ihr Leben

• 1742 Norwegische Diplomaten von Israel sanktioniert

• 1743 Die Regierung Scholz zensiert Compact, Magazin für Souveränität

• 1744 Regierung Scholz verzichtet auf neue Unterstützung der Ukraine

• 1745 Donald Tusk reagiert auf die Nord-Stream-Sabotage-Vorwürfe

• 1746 Polen erwägt, die Geschichte seines Kampfes gegen die ukrainischen integralen Nationalisten neu zu schreiben

• 1747 Aserbaidschan wird den Nord-Süd-Verkehrskorridor trotz seiner Meinungsverschiedenheiten mit dem Iran und Indien nicht blockieren

• 1748 Wolodymyr Selenskyj von den Mormonen empfangen

• 1749 Die Ukraine verbietet die orthodoxe Kirche, die dem Moskauer Patriarchat treu ist

• 1750 Ukrainischer Angriff auf Russland beendet die Friedensverhandlungen Katars

• 1751 Fitch stuft das Rating der Ukraine herab

• 1752 Wolodymyr Selenskyj plädiert für die Aufhebung der westlichen Beschränkungen für Angriffe seiner Armee

• 1753 Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Polen haben die ukrainische Invasion Russlands vorbereitet

• 1754 Russland will zum Rettungsort der politischen Flüchtlinge des Westens werden

• 1755 Russland rüstet die Achse des Widerstands gegen die Vereinigten Staaten auf

AFRIKA

• 1756 Algerien liefert dem Libanon Treibstoff

• 1757 Mögliche teilweise militärische Besetzung Somalias durch Äthiopien

ASIEN

• 1758 Israelische Juden gegen das Völkerrecht

• 1759 Fitch stuft Israels Rating herab

• 1760 Fünf der G7-Mitglieder werden Israel gegen den Iran verteidigen

• 1761 Ehud Barak ruft zum zivilen Widerstand gegen die Diktatur Benjamin Netanjahus auf

• 1762 Der Generalstaatsanwalt wird keine Minister strafrechtlich verfolgen, die zu Massenverbrechen aufgerufen haben

• 1763 Verhaftung eines iranischen Einflussagenten in Israel

• 1764 Die neuen Bedingungen der israelisch-palästinensischen "Friedensverträge"

• 1765 Der Kibbuz Nir Oz weigert sich, an nationalen Zeremonien teilzunehmen

• 1766 Humanitäre Lage in Gaza

• 1767 WSJ beschuldigt die Hisbollah, ihr drahtgebundenes Kommunikationsnetz nicht mehr zu kontrollieren

• 1768 Die Hisbollah enthüllt ihre unterirdische Stadt

• 1769 Bereits mehr als 110 000 Vertriebene im Libanon

• 1770 Drei Friedenssoldaten von der IDF verwundet

• 1771 Die Hisbollah stellt die unverhältnismäßige Macht der christlichen Minderheit im Libanon in Frage

• 1772 Die PKK verzichtet auf die Durchführung von Kommunalwahlen

• 1773 Das Pentagon testet seine Flugabwehrwaffen in Syrien

• 1774 Ein ehemaliger Berater von Prinz Nayef beschuldigt MBS

• 1775 Ankara bestreitet Israels Vorwürfe gegen Ismail Haniyeh

• 1776 Die türkische Vaterlandspartei enthüllt die Verhandlungen zwischen Ankara und Damaskus

• 1777 Quds-Truppe bereit, israelische Führer zu ermorden

• 1778 Farbrevolution in Bangladesch

• 1779 Dramatische Wendung der Ereignisse in Thailand

• 1780 Fumio Kishida verzichtet auf seine Kandidatur

• 1781 Peking sagt die Erwärmung des tibetischen Hochplateaus voraus

• 1782 Russland und China einigen sich auf eine gemeinsame Vision des Völkerrechts

OZEANIEN

• 1783 Schließung der Koniambo Mine in Neukaledonien

• 1784 Indonesisch-Australisches Verteidigungsabkommen

• 1785 Australische Armeen gründen ein Cyber Command

ANTARKTIS

• 1786 Die AUKUS-Allianz versucht, ihre Herrschaft über die Antarktis durchzusetzen

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 1787 Der Sicherheitsrat und Libyen