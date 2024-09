Op 23 juli ondertekenden vertegenwoordigers van Hamas en Fatah in aanwezigheid van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi de Gezamenlijke Verklaring van Beijing, waarmee ze hun verzoening markeerden. Een paar dagen later vermoordde Israël echter de onderhandelaar van Hamas in Teheran, Ismail Haniyeh. Wang belde daarop zijn Iraanse gesprekspartner, Ali Bagheri. Hij bood zijn steun aan en erkende het recht van Iran om zijn soevereiniteit te verdedigen.

De laatste diplomatieke contacten tussen China en Israël vonden plaats tijdens een telefoongesprek tussen de twee ministers van Buitenlandse Zaken tien maanden geleden, op 23 oktober.

De Chinese onderhandelaar voor het Midden-Oosten, Zhai Jun, maakte een rondreis door de regio, met uitzondering van Israël. Aan de andere kant heeft China Israël ervan beschuldigd een humanitaire crisis in Gaza te hebben uitgelokt.

De banden tussen China en Israël ontwikkelden zich snel nadat ze in 1991 diplomatieke betrekkingen aangingen. De familie van de burgemeester van Jeruzalem en toekomstig premier Ehud Olmert kwam uit China. Het handelsvolume verdubbelde tussen 2013 en 2022, waardoor China na de Verenigde Staten de grootste handelspartner van Israël werd. Beijing was van plan om de Nieuwe Zijderoute door Haifa te leiden en had zwaar geïnvesteerd in de modernisering van de haven.

Maar toen de rivaliteit tussen China en de Verenigde Staten toenam onder voormalig president Donald Trump, werd de Chinese controle over Haifa in twijfel getrokken en werd de Israëlische samenwerking met China steeds minder.

Vandaag overweegt Peking om de Zijderoute te verleggen via de oude route, via Iran, Irak, Palmyra en Tartous (Syrië).

Een grote meerderheid van de Israëlische Joden ziet China nu als een vijandige mogendheid.

De toenadering tussen Fateh en Hamas werd gevolgd door een toespraak van de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, voor de Turkse Grote Nationale Vergadering. Hij kondigde aan dat hij Gaza voor het eerst sinds 2006 zou bezoeken en actie zou ondernemen om de Palestijnse gebieden te herenigen. “Overwinning of de dood”, verklaarde hij.

Egypte, dat deelneemt aan de onderhandelingen in Doha, heeft de twee facties gevraagd om het eens te worden over specifieke punten, waaronder het beheer van Gaza, grensovergangen en de levering van humanitaire hulp.

Als reactie daarop vermoordde Israël in Libanon Khalil Maqdah, een Fateh-functionaris en broer van de commandant van de Al-Aqsa Brigades in Libanon. Hij had de leiding over de overdracht van Iraanse wapens naar de Westelijke Jordaanoever. Tel Aviv is ervan overtuigd dat als de Chinese inspanningen succesvol zijn, dit komt omdat Iran er in het geheim bij betrokken is.