Au sommaire du numéro 97 :

ÉDITORIAL

• 1788 La nouvelle politique étrangère iranienne

AMÉRIQUES

• 1789 Robert F• Kennedy Jr• et Tulsi Gabbard rejoignent la campagne de Donald Trump

• 1790 Le Parti démocrate et Israël

• 1791 Bilan économique du ticket Biden-Harris

• 1792 Kamala Harris et les médias

• 1793 Facebook censure les publicités pour le film Reagan

• 1794 Enquête sur la tentative d’assassinat de Donald Trump

• 1795 La CIA se félicite de l’offensive ukrainienne contre la Russie

• 1796 Le Nicaragua impose les Églises

• 1797 Diosdado Cabello, ministre de l’Intérieur du Venezuela

EUROPE

• 1798 Le Royaume-Uni propose un traité à l’Allemagne

• 1799 L’interpellation de Pavel Dourov

• 1800 Les Pays-Bas condamnent Uber pour transmission illégale des données personnelles de ses chauffeurs français

• 1801 Le président Petr Pavel et la guerre en Ukraine

• 1802 Importante participation française au forum Globsec 2024

• 1803 L’approvisionnement énergétique de la Hongrie et de la Slovénie coupé par l’Ukraine

• 1804 Mesures du Conseil de l’UE contre la Biélorussie

• 1805 Réunion informelle des ministres des AE de l’UE sur la guerre en Ukraine

• 1806 Les journalistes européens demandent la suspension de l’accord d’association UE-Israël

• 1807 L’Ukraine met en garde la Biélorussie

• 1808 L’Ukraine ferme ses frontières

• 1809 Alexandre Soros à Kiev

• 1810 L’Ukraine et la Russie échangent des prisonniers

• 1811 María Corina Machado possible lauréate du Prix des droits de l’homme Václav-Havel du Conseil de l’Europe

• 1812 La Russie rejette l’offre de négociation de paix ukrainienne

AFRIQUE

• 1813 L’Égypte refuse toute modification des accords de Camp David

• 1814 Le président Abdel Majid Tebboune évoque l’armée algérienne à Gaza

ASIE

• 1815 La police israélienne désormais commandée par un kahaniste

• 1816 Algarade Ben-Gvir/Gallant

• 1817 Itamar Ben-Gvir relance la polémique sur la judéité de l’esplanade des mosquées

• 1818 Polémique sur les services de sécurité le 7 octobre

• 1819 La Haute Cour et les droits de la Croix-Rouge

• 1820 Le général Yitzhak Brik dénonce le délitement des FDI

• 1821 Opération conjointe du Hamas et du Jihad islamique

• 1822 Préparation de la vaccination de 640 000 gazaouis contre la poliomyélite

• 1823 Échange de tirs israélo-libanais

• 1824 Ouverture d’un point de passage entre la Syrie de Damas et celle contrôlée par Ankara

• 1825 L’Iraq se confessionnalise

• 1826 Négociations Iraq/OTAN

• 1827 Chute des revenus saoudiens

• 1828 L’Afghanistan réprime le vice

• 1829 Violences au Baloutchistan

• 1830 Les États-Unis se proposent pour jeter de l’huile sur le feu en mer de Chine méridionale

• 1831 La Chine fête les 120 ans de la naissance de Deng Xiaping

• 1832 Rencontres Wang Yi/ Jake Sullivan

• 1833 La transition énergétique de la Chine

• 1834 Les représentants de l’UE interdits d’assister au procès de Yu Wensheng

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1835 L’ONU se prépare à un règlement du conflit syrien

• 1836 La Cour pénale internationale n’a toujours pas inculpé de dirigeants israéliens et palestiniens