Um zu verstehen, was international vor sich geht, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Sie müssen verschiedene Töne hören. Konfrontieren Sie sich mit widersprüchlichen Argumenten.

Diese Vielfalt ist umso wichtiger, da man uns das Massaker in Gaza einseitig darstellt und uns die Reaktionen der Mehrheit der Welt vorenthält.

Um Ihnen zu helfen, veröffentlichen wir einen wöchentlichen Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten, der die Fakten und Argumente jeder Seite zusammenfasst.

Diese Fülle an Informationen ist nur im Abonnement zugänglich: Jahresbeitrag 500 euros.

Zusammenfassung von Nr. 96:

LEITARTIKEL

• 1788 Die neue iranische Außenpolitik

AMERIKA

• 1789 Robert Kennedy Jr. und Tulsi Gabbard schließen sich Donald Trumps Wahlkampf an

• 1790 Die Demokratische Partei und Israel

• 1791 Wirtschaftliche Bilanz des Biden-Harris-Tickets

• 1792 Kamala Harris und die Medien

• 1793 Facebook zensiert Werbung für den Film Reagan

• 1794 Ermittlungen zu Donald Trumps Mordversuch

• 1795 Die CIA begrüßt die ukrainische Offensive gegen Russland

• 1796 Nicaragua organisiert die Kirchen neu

• 1797 Diosdado Cabello, venezolanischer Innenminister

EUROPA

• 1798 Das Vereinigte Königreich schlägt Deutschland einen Vertrag vor

• 1799 Die Verhaftung von Pawel Durow

• 1800 Die Niederlande verurteilen Uber wegen illegaler Übermittlung der persönlichen Daten seiner französischen Fahrer

• 1801 Präsident Petr Pavel und der Krieg in der Ukraine

• 1802 Bedeutende französische Beteiligung am Forum Globsec 2024

• 1803 Ungarns und Sloweniens Energieversorgung von der Ukraine unterbrochen

• 1804 Maßnahmen des EU-Rates gegen Belarus

• 1805 Informelles Treffen der EU-Außenminister zum Ukraine-Krieg

• 1806 Europäische Journalisten fordern Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel

• 1807 Die Ukraine warnt Belarus

• 1808 Ukraine schließt ihre Grenzen

• 1809 Alexander Soros in Kiew

• 1810 Ukraine und Russland tauschen Gefangene aus

• 1811 María Corina Machado, mögliche Gewinnerin des Václav-Havel-Menschenrechtspreises des Europarats

• 1812 Russland lehnt ukrainisches Friedensverhandlungs-Angebot ab

AFRIKA

• 1813 Ägypten lehnt jede Änderung der Camp David Abkommen ab

• 1814 Präsident Abdel Majid Tebbun spricht von der algerischen Armee in Gaza

ASIEN

• 1815 Die israelische Polizei wird jetzt von einem Kahanisten befehligt

• 1816 Disput zwischen Ben-Gvir und Galant

• 1817 Itamar Ben-Gvir lässt die Kontroverse um das Jüdischsein der Esplanade der Moscheen wieder aufleben

• 1818 Streit um die Sicherheitsdienste am 7. Oktober

• 1819 Der Oberste Gerichtshof und die Rechte des Roten Kreuzes

• 1820 General Yitzhak Brik prangert den Zerfall der IDF an

• 1821 Gemeinsame Operation der Hamas und des Islamischen Dschihad

• 1822 Vorbereitung auf die Impfung von 640 000 Bewohnern des Gazastreifens gegen Kinderlähmung

• 1823 Israelisch-libanesischer Schusswechsel

• 1824 Eröffnung eines Grenzübergangs zwischen dem von Damaskus kontrollierten Syrien und dem von Ankara kontrollierten Syrien

• 1825 Irak konfessionalisiert sich

• 1826 Verhandlungen Irak/OTAN

• 1827 Rückgang der saudischen Einnahmen

• 1828 Afghanistan unterdrückt das Laster

• 1829 Gewalt in Belutschistan

• 1830 Die Vereinigten Staaten wollen im Südchinesischen Meer Öl ins Feuer gießen

• 1831 China feiert den 120. Jahrestag der Geburt von Deng Xiaoping

• 1832 Treffen zwischen Wang Yi und Jake Sullivan

• 1833 Chinas Energiewende

• 1834 EU-Vertreter bei Yu Wensheng’s Prozess nicht zugelassen

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 1835 Die UNO bereitet sich auf eine Beilegung des Syrienkonflikts vor

• 1836 Der Internationale Strafgerichtshof hat immer noch keine israelischen und palästinensischen Führer angeklagt