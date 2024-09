Sheik Hasina, qui depuis quinze ans dirigeait le Bangladesh et était célébrée comme une championne de la démocratie, a été subitement renversée par la foule, le 4 août. Elle est accusée par le nouveau gouvernement d’avoir transformé son régime en dictature. Effectivement, les élections législatives du 7 janvier 2024 lui ont donné un parlement obéissant car elles ont été boycottées par l’opposition et, surtout, les manifestations de juillet-août ont été réprimées de manière sanglante, faisant au moins 250 morts, peut-être 650.

Comme toujours, les apparences sont trompeuses et les raccourcis médiatiques de pures intoxications.

Le 24 mai 2023, le département d’État US a interdit d’accès au territoire des États-Unis à certains dirigeants bengalais afin, disait-il, de les contraindre à organiser des élections libres et équitables [1].

Première anomalie : ingérences de la Commission européenne et du département d’État US

Le 6 janvier, c’est-à-dire la veille des élections générales boycottées par l’opposition, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, avait mis en cause les ingérences de la Commission européenne et du département d’État US dans l’organisation de ces élections [2]. Selon le Washington Post, Bharat serait intervenu auprès du département d’État pour que le changement de régime au Bengladesh se fasse en douceur.

On sait que l’International Republican Institute (IRI) et le National Democratic Institute (NDI) se sont largement investis dans la préparation de ses élections. Ces organismes, liés à la CIA, ont même reçu plusieurs millions de la National Endowment for Democracy (NED) pour cela.

La Cour suprême bengalie a restauré le système des quotas dans la fonction publique, en juin. Ceux-ci sont réservés aux vétérans de la guerre d’indépendance (1971) et à leurs descendants, ce qui favorise les membres de la Ligue Awami au pouvoir qui a fait la guerre d’indépendance. De jeunes diplômés se retrouvent sans perspective d’emploi. Une grève pacifique est organisée par des syndicats étudiants. Elle est interrompue durant les fêtes musulmanes (Aïd).

Après les élections de janvier 2024, un diplomate états-unien avait mis en garde Sheikh Hasina : si elle n’acceptait pas de céder une partie du territoire du Bengale, de créer un État chrétien à cheval sur le Myanmar et d’installer une base militaire aérienne étrangère sur l’île Saint-Martin, elle serait renversée. Le 24 mai 2024, c’est-à-dire deux semaines avant le début du mouvement contre elle, Sheikh Hasina avait rassemblé les dirigeants des 14 partis politiques de sa coalition pour les avertir de ce complot [3]. En vain.

Seconde anomalie : opérations de destruction des symboles du Bangladesh

Dès le début de la grève, en juin, des individus ont attaqué et vandalisé les monuments à la gloire du fondateur de la nation, Sheikh Mujibur Rahman (assassiné en 1975). Or, à ce moment-là, personne ne critiquait cette gloire nationale. Il se trouve que celui-ci n’est pas seulement le père de la nation (Bangabandhu), mais aussi celui de la conseillère principale (Première ministre), Sheikh Hasina. C’est très exactement ce que l’on avait vu au début de la guerre en Syrie (2011) : des individus non identifiés avaient saccagé les statues d’Hafez el-Assad (1930-2000), que pourtant à l’époque, personne dans son pays ne contestait. Il s’agissait non pas de mettre en cause son héritage, mais de détruire des symboles de l’État de manière à délégitimer son fils et successeur, Bachar el-Assad.

Les médias internationaux n’ont pas attaché d’importance à ces actions contre les monuments publics. Ils étaient, selon toute vraisemblance, perpétrés par des membres du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP). Cette formation, fut créée par Ziaur Rahman, président du Bangladesh de 1977 à 1981, date de son assassinat. Elle est favorable aux islamistes, tandis que la Ligue Awami est laïque. Toute l’histoire du demi-siècle d’existence du Bangladesh est une lutte entre islamistes et laïques. La présidente du BNP et ancienne conseillère principale (1991-1996 et 2001-2006), Khaleda Zia, est aujourd’hui en prison pour détournement de fonds. Son fils, Tarique Rahman, poursuit son combat depuis Londres (capitale de l’ancien empire des Indes dont le Bangladesh est issu) où il vit en exil.

Depuis mai 2023, le BNP a engagé Hunter Biden (fils du président états-unien) via la société Blue Star Strategies. L’accord précise qu’Hunter Biden touchera, en plus des frais de lobbying, 100 millions de dollars lorsque le BNP reviendra au pouvoir.

Les islamistes sont représentés par la Jamaat-e-Islami, fondée par Sayyid Abul Ala Maududi et Saïd Ramadan, représentant la Confrérie égyptienne des Frères musulmans. Ils militent contre l’État bengalais et pour le rattachement au Pakistan.

Le 10 juillet, une marche de protestation se heurte à des manifestants de la Ligue Awami. Le 19 juillet, les manifestants attaquent un centre de détention, libèrent les prisonniers et l’incendient. Les émeutes qui suivent font plus d’une centaine de morts. Le 4 août, de nouvelles émeutes font 97 morts supplémentaires. La conseillère principale, Sheikh Hasina, démissionne après 650 morts en deux mois et s’enfuit en Inde avec un hélicoptère militaire [4].

Troisième anomalie : un régime pacifique devient soudainement meurtrier

Sheikh Hasina n’avait jamais fait tirer sur la foule. Pourquoi, soudainement, a-t-elle répandu ce flot de sang ? Nous retrouvons ici la méthode mise au point par les États-Unis durant les guerres de Yougoslavie et que je les ai vus appliquer en Libye et en Syrie : des tireurs d’élite placés sur les toits blessent ou tuent à la fois des policiers et des manifestants de sorte que chacun considère l’autre comme un ennemi.

Le 6 août, Mohammad Shahabuddin, président de la République, dissout le Parlement et

nomme Muhammad Yunus conseiller principal intérimaire (Premier ministre) du Bangladesh pour diriger le gouvernement après des discussions avec l’armée et le mouvement.

Quatrième anomalie : un outsider devient conseiller principal

Par un heureux hasard, Muhammad Yunus avait annoncé en juin son intention de revenir en politique et de gouverner le Bangladesh [5]. Il en va toujours ainsi dans les révolutions colorées : le gagnant n’est jamais celui qu’on croit.

L’économiste Muhammad Yunus (prix Nobel de la Paix 2006 pour sa pratique des micro-crédits) était entré en conflit avec Sheikh Hasina qui contestait l’action de sa banque de micro-crédits. Il avait transféré 100 millions de dollars de subventions de divers pays à une entreprise familiale pour éviter de payer des impôts et facturait des taux d’intérêt élevés pour les femmes pauvres de 21 à 37 % [6].

Yunus est un ami personnel des Clinton et un donateur majeur de la Clinton Global Initiative (CGI). Les Clinton ont menacé Sheikh Hasina de s’opposer à un prêt d’un milliard deux cent mille dollars de la Banque mondiale si le Bangladesh poursuivait Muhammad Yunus. Faute de ce prêt, la construction du pont ferroviaire sur le fleuve Padma a été interrompue. Des journaux, financés par les États-Unis, ont prétendument révélé des rétro-commissions versées par l’entreprise de construction canadienne du pont à Sheikh Hasina. Celle-ci a crié son innocence et accusé Muhammad Yunus d’avoir ourdi ce complot. Il avait alors été défendu par l’ancien président de la Banque mondiale et membre du comité directeur du groupe Bilderberg, James Wolfensohn.

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Luis Moreno Ocampo, est venu sur place en vue de procéder à des inculpations. Cependant il n’y a pas eu de poursuites bengalaises contre Muhammad Yunus et un tribunal canadien a établi qu’il n’y avait pas de malversation dans la construction du Pont de Padma.

Dès sa nomination, Muhammad Yunus s’est auto-attribué 25 ministères. Il a déclaré lors de sa première conférence de presse : « J’ai pris les rênes d’un pays qui, à bien des égards, était un véritable gâchis. Dans ses efforts pour rester au pouvoir, la dictature (sic) de Sheikh Hasina a détruit toutes les institutions du pays. Le système judiciaire a été brisé. Les droits démocratiques ont été supprimés par une répression brutale qui a duré dix ans et demi ».