Sheik Hasina, die fünfzehn Jahre lang Bangladesch regiert hatte und als Verfechterin der Demokratie gefeiert wurde, wurde am 4. August plötzlich von der Menge gestürzt. Die neue Regierung wirft ihr vor, ihr Regime in eine Diktatur verwandelt zu haben: Tatsächlich bescherten ihr die Parlamentswahlen vom 7. Januar 2024 ein gehorsames Parlament, weil sie von der Opposition boykottiert wurden; vor allem wurden die Demonstrationen von Juli und August blutig niedergeschlagen, wobei mindestens 250, vielleicht 650 Menschen ums Leben kamen.

Wie immer trügt der Schein und die medialen Abkürzungen sind pure Manipulation.

Am 24. Mai 2023 hat das US-Außenministerium bestimmten bengalischen Führern die Einreise in die Vereinigten Staaten verboten, um, wie es sagte, sie zu zwingen, freie und faire Wahlen zu organisieren [1].

Erste Anomalie: Einmischung der Europäischen Kommission und des US-Außenministeriums

Am 6. Januar, also am Tag vor den von der Opposition boykottierten Parlamentswahlen, hatte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, die Einmischung der Europäischen Kommission und des US-Außenministeriums in die Organisation dieser Wahlen beanstandet [2]. Laut der Washington Post habe Indien/Bharat beim US-Außenministerium interveniert, damit der Regimewechsel in Bangladesch reibungslos abläuft.

Es ist bekannt, dass das International Republican Institute (IRI) und das National Democratic Institute (NDI) in die Vorbereitung dieser Wahlen stark eingebunden waren. Diese Organisationen, die mit der CIA verbunden sind, haben sogar vom National Endowment for Democracy (NED) mehrere Millionen Dollar dafür erhalten.

Der Oberste Gerichtshof von Bengalen hat im Juni das Quotensystem im öffentlichen Dienst wieder eingeführt. Die entsprechenden Stellen sind den Veteranen des Unabhängigkeitskrieges (1971) und ihren Nachkommen vorbehalten, wobei Mitglieder der regierenden Awami-Liga bevorzugt werden, die im Unabhängigkeitskrieg gekämpft haben. Junge Hochschulabsolventen stehen ohne berufliche Perspektive da. Die Studentenvereinigungen organisierten einen friedlichen Streik. Er wird während der muslimischen Feiertage (Eid) unterbrochen.

Nach den Wahlen vom Januar 2024 hatte ein US-Diplomat Sheikh Hasina gewarnt, dass sie gestürzt werden würde, wenn sie nicht zustimmte, einen Teil des Territoriums Bengalens abzutreten, um einen christlichen, sich teilweise über Myanmar erstreckenden Staat zu schaffen, und einen ausländischen Militärflughafen auf der Insel Saint-Martin zu errichten. Am 24. Mai 2024, zwei Wochen also vor Beginn der Aufruhr gegen sie, hatte Sheikh Hasina die Chefs der 14 politischen Parteien ihrer Koalition versammelt, um sie vor dieser Verschwörung zu warnen [3]. Vergebens.

Zweite Anomalie: Zerstörungsakte der Symbole von Bangladesch

Gleich zu Beginn des Streiks, im Juni, haben manche Leute zum Ruhm des Gründer der Nation, Scheich Mujibur Rahman (1975 ermordet) errichtete Denkmäler angegriffen und zerstört. Nun kritisierte aber zu diesem Zeitpunkt niemand diese Figur nationalen Ruhms. Es war bekannt, dass er nicht nur der Vater der Nation (Bangabandhu) war, sondern auch der Vater der leitenden Beraterin (Premierministerin), Sheikh Hasina. Genau so etwas hatten wir zu Beginn des Krieges in Syrien (2011) gesehen: Unbekannte hatten die Statuen von Hafez al-Assad (1930-2000) zerstört, der damals von niemandem in seinem Land in Frage gestellt wurde. Es ging nicht darum, sein Vermächtnis in Frage zu stellen, sondern darum, Symbole des Staates zu zerstören, um seinen Sohn und Nachfolger Baschar al-Assad zu delegitimieren.

Die internationalen Medien haben diesen Aktionen gegen öffentliche Denkmäler keine Bedeutung beigemessen. Sie wurden aller Wahrscheinlichkeit nach von Mitgliedern der Bangladesh Nationalist Party (BNP) verübt. Diese Partei wurde von Ziaur Rahman gegründet, der von 1977 bis 1981, dem Jahr seiner Ermordung, Präsident von Bangladesch war. Diese Partei ist pro-islamistisch, während die Awami-Liga säkular ist. Die gesamte Geschichte des halben Jahrhunderts des Bestehens von Bangladesch ist ein Kampf zwischen Islamisten und Säkularisten. Die Vorsitzende der BNP und ehemalige leitende Beraterin (1991-1996 und 2001-2006), Khaleda Zia, sitzt nun wegen Veruntreuung im Gefängnis. Ihr Sohn Tarik Rahman setzt seinen Kampf von London aus fort (Hauptstadt des ehemaligen indischen Reiches, aus dem Bangladesch hervorgegangen ist), wo er im Exil lebt.

Seit Mai 2023 hat die BNP Hunter Biden (Sohn des US-Präsidenten) über das Unternehmen Blue Star Strategies angestellt. Die Vereinbarung sieht vor, dass Hunter Biden zusätzlich zu den Lobbykosten 100 Millionen Dollar erhält, wenn die BNP an die Macht zurückkehrt.

Die Islamisten werden von der von Sayyid Abul Ala Maududi und Said Ramadan gegründeten Jamaat-e-Islami vertreten, die die ägyptische Muslimbruderschaft vertritt. Sie führen eine Kampagne gegen den bengalischen Staat und für den Anschluss an Pakistan.

Am 10. Juli kam es bei einem Protestmarsch zu Zusammenstößen mit Demonstranten der Awami-Liga. Am 19. Juli griffen Demonstranten eine Haftanstalt an, befreiten die Gefangenen und steckten sie dann in Brand. Die darauffolgenden Unruhen forderten mehr als hundert Tote. Am 4. August forderten neue Unruhen 97 weitere Todesopfer. Die leitende Beraterin, Sheikh Hasina, trat nach 650 Toten innerhalb von zwei Monaten zurück und floh mit einem Militärhubschrauber nach Indien [4]

Dritte Anomalie: Ein friedliches Regime wird plötzlich mörderisch

Sheikh Hasina hatte noch nie die Menschenmenge beschießen lassen. Warum hat sie plötzlich so viel Blut vergossen? Hier finden wir wieder die Methode, die von den Vereinigten Staaten während der Jugoslawienkriege entwickelt wurde und dann auch in Libyen und Syrien anwendet wurde, wovon ich mich selbst vor Ort überzeugen konnte: Scharfschützen, die auf Dächern platziert sind, verletzen oder töten sowohl Polizisten als auch Demonstranten, so dass jeder den anderen als Feind betrachtet.

Am 6. August löste der Präsident der Republik, Mohammad Shahabuddin, das Parlament auf und ernannte Muhammad Yunus zum amtierenden leitenden Berater (Premierminister) Bangladeschs, der nach Gesprächen mit der Armee und der Bewegung die Regierung führen soll.

Vierte Anomalie: Aus einem Außenstehenden wird ein leitender Berater

Durch einen glücklichen Zufall hatte Muhammad Yunus im Juni seine Absicht angekündigt, in die Politik zurückzukehren und Bangladesch zu regieren [5]. So ist es bei Farbrevolutionen immer: Der Gewinner ist niemals jener, an den wir denken.

Der Ökonom Muhammad Yunus (Friedensnobelpreis 2006 für seine Erfindung der Mikrokredite) war mit Sheikh Hasina in Konflikt geraten, die das Vorgehen seiner Mikrokreditbank in Frage stellte. Er hatte 100 Millionen Dollar an Zuschüssen aus verschiedenen Ländern an ein Familienunternehmen überwiesen, um Steuern zu vermeiden, und verlangte von armen Frauen hohe Zinssätze von 21% bis 37% [6].

Yunus ist ein persönlicher Freund der Clintons und ein wichtiger Spender der Clinton Global Initiative (CGI). Die Clintons bedrohten Sheikh Hasina, sich gegen einen Kredit der Weltbank in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar zu stellen, falls Bangladesch Muhammad Yunus strafrechtlich verfolgen sollte. In Ermangelung dieses Darlehens wurde der Bau der Eisenbahnbrücke über den Fluss Padma gestoppt. Zeitungen, die von den Vereinigten Staaten finanziert werden, haben angebliche Schmiergelder enthüllt, die von der kanadischen Brückenbaufirma an Sheikh Hasina gezahlt wurden. Sie hingegen beteuerte ihre Unschuld und beschuldigte Muhammad Yunus, diese Verschwörung ausgeheckt zu haben. Er wurde vom ehemaligen Präsidenten der Weltbank und Mitglied des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe, James Wolfensohn, verteidigt.

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Luis Moreno Ocampo, kam vor Ort, um Anklage zu erheben. Es gab jedoch keine bengalische Strafverfolgung gegen Muhammad Yunus, und ein kanadisches Gericht entschied, dass beim Bau der Padma-Brücke kein Fehlverhalten vorlag.