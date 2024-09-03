Шейх Хасина, которая руководила Бангладеш в течение пятнадцати лет и слыла поборницей демократии, была внезапно свергнута толпой 4 августа. Новое правительство обвинило её в диктаторских замашках. Действительно, выборы в законодательные органы 7 января 2004 года позволили ей получить послушный парламент, поскольку они были бойкотированы оппозицией, а демонстрации в июле и августе были жестоко подавлены, в результате чего погибло не менее 250 человек, а возможно, и 650.

Говорят, что внешность обманчива, а что касается кратких сообщений в СМИ, то это чистая дезинформация.

24 мая 2023 года Государственный департамент США запретил въезд на территорию США некоторым бенгальским лидерам, чтобы, по его заявлениям, заставить их организовать свободные и честные выборы [1].

Первое замечание: вмешательство Еврокомиссии и Госдепартамента США

6 января, за день до всеобщих выборов, бойкотируемых оппозицией, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила о вмешательстве Европейской комиссии и Государственного департамента США в организацию этих выборов [2]. По данным Washington Post, Бахрат взаимодействовал с Госдепартаментом, чтобы обеспечить плавную смену режима в Бангладеш.

Мы знаем, что Международный республиканский институт (IRI) и Национальный демократический институт (NDI) принимали активное участие в подготовке этих выборов. Эти организации, связанные с ЦРУ, даже получили на эти цели несколько миллионов долларов от Национального фонда в поддержку демократии (NDI).

В июне Верховный суд Бенгалии восстановил систему квот на государственной службе. Они зарезервированы для ветеранов войны за независимость (1971) и их потомков, что благоприятствует членам правящей Авами Лиг, которая вела войну за независимость. Молодые выпускники оказались без перспектив трудоустройства. Студенческие профсоюзы организовали мирную забастовку. Она была прервана на время мусульманских праздников (Курбан-байрам).

После выборов в январе 2024 года один из американских дипломатов предупредил Шейха Хасину, что если она не согласится уступить часть территории Бенгалии, создать христианское государство на границе с Мьянмой и разместить базу иностранных ВВС на острове Сен-Мартен, то будет свергнута. 24 мая 2024 года, за две недели до начала движения против нее, Шейх Хасина собрала лидеров 14 политических партий, входящих в её коалицию, чтобы предупредить их об этом заговоре [3]. Безрезультатно.

Второе замечание: операции по уничтожению символов Бангладеш

Как только в июне началась забастовка, неизвестные лица начали совершать нападения на памятники основателю страны шейху Муджибуру Рахману (убит в 1975 году) и совершать акты вандализма. Однако в то время никто не выступал с критикой этого национального героя. Оказалось, что он является не только отцом нации (Бангабандху), но и главным советником (премьер-министром) Шейха Хасины. Именно это мы наблюдали в начале войны в Сирии (2011 год): неизвестные лица совершали акты вандализма в отношении памятников Хафезу эль-Асаду (1930-2000), против которого в то время никто не выступал. Целью было не поставить под сомнение его наследие, а уничтожить государственные символы и лишить легитимности его сына и преемника Башара аль-Асада.

Международные СМИ не придали никакого значения этим действиям против государственных памятников. По всей вероятности, их совершили члены Националистической партии Бангладеш (НПБ). Эта партия была основана Зиауром Рахманом, президентом Бангладеш с 1977 по 1981 год, когда на него было совершено покушение. Она отдает предпочтение исламистам, в то время как Авами Лиг придерживается светских взглядов. Вся полувековая история существования Бангладеш - это борьба между исламистами и приверженцами светского образа жизни. Председатель НПБ и бывший старший советник (1991-1996 и 2001-2006) Халеда Зия сейчас находится в тюрьме за растрату. Её сын Тарик Рахман продолжает борьбу из Лондона (столицы бывшей Индийской империи, на территории которой возникла Бангладеш), где он живет в изгнании.

С мая 2023 года НПБ прибегла к услугам Хантера Байдена (сына президента США) через компанию Blue Star Strategies. В соглашении указано, что Хантер Байден получит помимо гонорара за лоббирование 100 миллионов долларов, когда НПБ вернется к власти.

Исламисты представлены организацией «Джамаат-и-Ислами», основанной Сайидом Абул Ала Маудуди, и Саидом Рамаданом, представляющим египетское движение «Братья-мусульмане». Они выступают против бенгальского государства и за то, чтобы оно стало частью Пакистана.

10 июля на марше протеста произошли столкновения с демонстрантами Авами Лиг. 19 июля демонстранты нападают на центр содержания под стражей, освобождают заключенных и поджигают его. В результате последовавших за этим беспорядков погибли более ста человек. 4 августа в результате новых беспорядков погибли еще 97 человек. Главный советник Шейх Хасина подаёт в отставку после 650 смертей за два месяца и сбегает в Индию на военном вертолете [4].

Третье замечание: мирный режим внезапно становится убийственным

Шейх Хасина никогда не стреляла по толпе. Почему же вдруг пролилось столько крови? Здесь мы видим метод, разработанный Соединенными Штатами во время войны в Югославии, который, как я видел, они применяли в Ливии и Сирии: снайперы, размещенные на крышах домов, ранили или убивали и полицейских, и демонстрантов, чтобы каждый считал другого своим врагом.

6 августа Мохаммад Шахабуддин, президент Республики, распускает парламент и назначает Мухаммада Юнуса исполняющим обязанности главного советника (премьер-министра) Бангладеш, чтобы тот возглавил правительство после переговоров с армией и движением.

Четвертое замечание: пост главного советника занимает посторонний человек

По счастливому совпадению, Мухаммад Юнус в июне объявляет о своем намерении вернуться в политику и возглавить Бангладеш [5]. Так всегда бывает в цветных революциях: победителем никогда не становится тот, кому вы доверяете.

Экономист Мухаммад Юнус (лауреат Нобелевской премии мира 2006 года «за усилия по созданию основ для социального и экономического развития») вступает в конфликт с шейхом Хасиной, которая оспаривала деятельность своего микрокредитного банка. Последний перечислил 100 миллионов долларов субсидий, полученных из разных стран, на семейное предприятие, чтобы избежать уплаты налогов, и взимал высокие процентные ставки с бедных женщин - от 21 до 37 % [6].

Юнус - личный друг Клинтонов и основной донор Глобальной инициативы Клинтона (CGI). Клинтоны пригрозили Шейху Хасине не предоставлять кредит в размере 1,2 миллиарда долларов от Всемирного банка, если Бангладеш подаст в суд на Мухаммада Юнуса. В этом случае строительство железнодорожного моста через реку Падма было бы прекращено. Газеты, финансируемые Соединенными Штатами, якобы раскрыли, что Шейх Хасина получала откаты от канадской строительной компании, которая возводила мост. Шейх Хасина заявила о своей невиновности и обвинила Мухаммада Юнуса в подготовке заговора. В то время его защищал Джеймс Вулфенсон, бывший президент Всемирного банка и член наблюдательного совета Бильдербергской группы.

Для предъявления обвинений в страну приезжает прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо. Однако в Бенгалии против Мухаммада Юнуса не было возбуждено ни одного дела, а канадский суд постановил, что в строительстве моста через Падму не было никаких нарушений.

Сразу после назначения Мухаммад Юнус возложил на себя 25 министерств. На своей первой пресс-конференции он сказал: «Я взял в свои руки бразды правления страной, которая во многих отношениях была в полном беспорядке. Стремясь удержаться у власти, диктатура Шейха Хасины разрушила все институты власти. Судебная система была разрушена. Демократические права были подавлены жестокими репрессиями, продолжавшимися десять с половиной лет».