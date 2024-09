L’actuel Premier ministre britannique, Keir Starmer, militait pour le Brexit, conformément aux intérêts de la classe possédante et à la vision de Winston Churchill. Il était le ministre fantôme du Parti travailliste chargé du référendum. À l’insu de Jeremy Corbin, alors Premier secrétaire du Parti, il a rejoint la Commission trilatérale, créée par David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzeziński pour renforcer les liens économiques des États-Unis et de leurs alliés nord-américains, européens et japonais, dans l’esprit de la Charte de l’Atlantique (c’est-à-dire la domination anglo-saxonne du monde). En violation du règlement de la Chambre des Communes, il n’a pas déclaré son appartenance à la Commission trilatérale.

• Le secrétaire d’État US, Antony Blinken, et le conseiller à la sécurité nationale, Jacob "Jake" Sullivan, étaient également membres de cette organisation, ainsi que l’actuelle Première ministre danoise, Mette Frederiksen, et la commissaire européenne danoise à la Concurrence, Margrethe Vestager. Ils ont cessé de participer aux réunions depuis qu’ils assument des fonctions officielles.

• Les quinze membres français sont Laurent Bigorgne (directeur de l’Institut Montaigne où le parti macroniste a été créé), Sophie Boissard (Groupe Korian), Stéphane Boujnah (Euronext), Jean-Louis Bourlanges (ancien député européen), Patrick Buffet (ancien PDG d’Eramet), François Bujon de l’Estang (ancien ambassadeur de France à Washington), Patrick Combes (Compagnie Financière Tradition), Yves-Louis Darricarrère (Lazard frères), Thierry Déau (Méridiam), Marie-Ange Debon, Sylvie Kauffmann (éditorialiste du Monde), Jean Lemierre, (BNP Paribas), Hervé Mariton (Fédération des entreprises d’outre-mer), Denis Simonneau (EuropaNova) et Jean-Claude Trichet (ancien président de la Banque centrale européenne).