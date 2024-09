Outre ce site internet gratuit, nous publions un bulletin PDF payant, Voltaire, actualité internationale. Chaque jeudi soir ou vendredi matin, vous recevrez un lien de téléchargement vers la parution de la semaine.

Ce bulletin est une source exceptionnelle d’information sur la rapide transformation des relations internationales, la fin de l’hyperpuissance états-unienne et l’émergence d’un monde multipolaire. Abonnez-vous.

Au sommaire du numéro 98 :

ÉDITORIAL

• 1837 Keir Starmer, agent de la Commission trilatérale

AMÉRIQUES

• 1838 The Bibi Files

• 1839 Les Démocrates états-uniens condamnent le Hamas

• 1840 La Cour suprême devrait préciser si les réseaux sociaux sont responsables des conseils automatiques de leurs algorithmes

• 1841 L’administration Biden dénonce l’ingérence médiatique russe

• 1842 La Maison-Blanche intervient pour faire interdire les logiciels espions dans l’UE

• 1843 Le Mexique veut élire ses juges

• 1844 La République Dominicaine saisit le Falcon présidentiel vénézuélien

• 1845 Le parquet vénézuélien émet un mandat d’arrêt contre Edmundo González

• 1846 Le Brésil interdit le réseau social X

EUROPE

• 1847 Le Royaume-Uni suspend certaines de ses livraisons d’armes à Israël

• 1848 Pavel Durov et Xavier Niel

• 1849 Emmanuel Macron annule la Conférence des ambassadeurs de France 2024

• 1850 Le général Thierry Burkhard conscient de la fin de la suprématie occidentale

• 1851 Succès de l’AfD et du BSW en ex-Allemagne de l’Est

• 1852 La Pologne négocie la réécriture de son histoire avec l’Ukraine

• 1853 La Commission européenne s’inquiète des quelques visas accordés par la Hongrie à des Biélorusses et à des Russes

• 1854 X n’améliorera pas son modèle d’IA avec des données européennes

• 1855 Nouveau groupe de gauche au Parlement européen

• 1856 Le rapport Draghi est prêt

• 1857 L’UE et la formation des soldats ukrainiens

• 1858 Vers une augmentation du budget satellitaire de l’UE

• 1859 La Serbie achète des avions militaires français

• 1860 Premier F-16 ukrainien perdu

• 1861 Remaniement ministériel en Ukraine

• 1862 Bénéfice record de Gazprom

• 1863 La Russie s’ouvre à la région Asie-Pacifique

• 1864 La Russie constitue une flotte de méthaniers fantômes

AFRIQUE

• 1865 Le Forum sur la coopération sino-africaine ouvre de larges perspectives

• 1866 Crise en Libye

• 1867 La Russie retire des officiers du Burkina-Faso

• 1868 Nicolas Sarkozy au Cameroun

• 1869 Proposition de Djibouti à l’Éthiopie

• 1870 Purge de l’armée rwandaise

ASIE

• 1871 Six otages exécutés par le Hamas à l’approche des FDI

• 1872 Grève générale en Israël

• 1873 Le changement de politique de Benyamin Netanyahou

• 1874 Les Kahanistes pour la reconstruction du temple sur les ruines de la mosquée Al-Aqsa

• 1875 Le général Elad Goren reconstitue une autorité d’occupation pour la bande de Gaza

• 1876 Les FDI préparent une occupation de la Cisjordanie

• 1877 Le général Yitzhak Brik annonce l’effondrement d’Israël d’ici un an

• 1878 Les FDI se préparent à une suspension des livraisons d’armes US

• 1879 Le Hezbollah a détruit l’unité 8200 des FDI

• 1880 Riad Salamé en détention provisoire

• 1881 Élections générales en Azerbaïdjan

• 1882 La Mongolie reçoit Vladimir Poutine malgré le mandat d’arrêt de la CPI

• 1883 La Corée du Nord approvisionne en munitions l’armée russe

• 1884 L’engagement de la Chine contre la domination occidentale

• 1885 La Russie et la Chine ont soldé leurs différends territoriaux

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE

• 1886 La Cour pénale internationale examine une possible inculpation de dirigeants palestiniens et israéliens