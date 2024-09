Abbas Araghchi, voormalig onderhandelaar van de JCPoA en de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Iran, heeft op de staatstelevisie het internationale beleid van de regering van president Massoud Pezeshkian uiteengezet. Iran zal de “As van Verzet” (d.w.z. alle pro-Iraanse sjiitische groepen in het Midden-Oosten) en Syrië blijven steunen. Het zal zijn partnerschappen met China en Rusland voortzetten. Hij zal echter meer openstaan voor compromissen met alle mogendheden die dat willen, in het bijzonder de EU, die opnieuw een prioriteit zou kunnen worden op voorwaarde dat ze haar unilaterale dwangmaatregelen (door de Atlantische propaganda misleidend “sancties” genoemd) opgeeft.

Hij zei: “Ons buitenlands beleid zal mondiaal, actief en invloedrijk zijn. We hebben drie missies voor ons buitenlands beleid gedefinieerd. De eerste is het waarborgen van onze nationale belangen. De tweede is het versterken van onze nationale kracht en veiligheid. De derde is het verhogen van onze nationale waardigheid en de positie van de Islamitische Republiek Iran onder de naties van de wereld (...) We zijn niet uit op het oplossen van vijandigheden en spanningen met de Verenigde Staten, omdat het grootste deel van deze vijandigheden en spanningen gebaseerd is op fundamentele verschillen in onze perspectieven. Het heeft fundamenteel geen zin om dat te proberen. We moeten omgaan met deze vijandigheid en deze spanningen. De Iraniërs hoeven geen prijs te betalen voor deze vijandigheid. Ons buitenlands beleid moet erop gericht zijn de tol die we betalen voor deze vijandigheid te verminderen. Ons standpunt over het verzet zal niet veranderen. Het maakt deel uit van onze idealen en vloeit voort uit onze overtuigingen en doctrine. Onze steun voor alle groepen en landen van de As van Verzet is een onwrikbaar principe, en we zullen dit fundamentele beleid zeker voortzetten”.

Ayatollah Khamenei gaf commentaar op dit interview door te zeggen dat er niets mis is met praten met de vijand, maar dat je ze nooit moet vertrouwen.

De nieuwe regering werd zonder problemen beëdigd door de Majlis (parlement) in een sfeer van compromissen en consensusvorming.

☞ Abbas Araghchi is een voormalige hoeder van de revolutie. Zeer loyaal aan de Opperste Leider, Ayatollah Ali Khamenei, bracht hij aan hem verslag uit over de voortgang van de internationale onderhandelingen via Ali Akbar Velayati, met het risico conflicten uit te lokken met zijn superieur, Saïd Jalili. Op sociaal vlak is hij zeer representatief voor de pro-westerse bourgeoisie. Zijn familie is eigenaar van een groot tapijtexportbedrijf. Hij had in de JPCoA-overeenkomst de liberalisering van de verkoop van Perzische tapijten opgenomen, waar zijn familie veel profijt van had.