Inhoud van nummer 98 :

EDITORIAL

• 1788 Het nieuwe buitenlandse beleid van Iran

AMERIKA’S

• 1789 Robert F Kennedy Jr en Tulsi Gabbard sluiten zich aan bij de campagne van Donald Trump

• 1790 De Democratische Partij en Israël

• 1791 De economische staat van dienst van het Biden-Harris ticket

• 1792 Kamala Harris en de media

• 1793 Facebook censureert advertenties voor de film Reagan

• 1794 Onderzoek naar de moordpoging op Donald Trump

• 1795 De CIA is ingenomen met het Oekraïense offensief tegen Rusland

• 1796 Nicaragua legt kerkbelastingen op

• 1797 Diosdado Cabello, minister van Binnenlandse Zaken van Venezuela

EUROPA

• 1798 Het Verenigd Koninkrijk stelt Duitsland een verdrag voor

• 1799 De arrestatie van Pavel Dourov

• 1800 Nederland veroordeelt Uber voor het illegaal doorgeven van de persoonlijke gegevens van zijn Franse chauffeurs

• 1801 President Petr Pavel en de oorlog in Oekraïne

• 1802 Grote Franse deelname aan het Globsec 2024-forum

• 1803 Energieleveringen aan Hongarije en Slovenië afgesneden door Oekraïne

• 1804 Maatregelen van de Raad van de EU tegen Wit-Rusland

• 1805 Informele bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken over de oorlog in Oekraïne

• 1806 Europese journalisten roepen op tot opschorting van de associatieovereenkomst EU-Israël

• 1807 Oekraïne waarschuwt Wit-Rusland

• 1808 Oekraïne sluit zijn grenzen

• 1809 Alexander Soros in Kiev

• 1810 Oekraïne en Rusland wisselen gevangenen uit

• 1811 María Corina Machado mogelijk winnaar van de Václav-Havel Mensenrechtenprijs van de Raad van Europa

• 1812 Rusland verwerpt het aanbod van Oekraïne om over vrede te onderhandelen

AFRIKA

• 1813 Egypte weigert wijzigingen in de Camp David akkoorden.

• 1814 President Abdel Majid Tebboune spreekt over het Algerijnse leger in Gaza.

AZIË

• 1815 Israëlische politie nu onder leiding van een kahanist

• 1816 Meningsverschil tussen Ben-Gvir en Gallant

• 1817 Itamar Ben-Gvir blaast nieuw leven in de controverse over het joods-zijn van de Esplanade der Moskeeën

• 1818 Controverse over de veiligheidsdiensten op 7 oktober

• 1819 Het Hooggerechtshof en de rechten van het Rode Kruis

• 1820 Generaal Yitzhak Brik klaagt over de desintegratie van de IDF

• 1821 Gezamenlijke operatie van Hamas en de Islamitische Jihad

• 1822 Voorbereidingen voor inenting van 640.000 Gazanen tegen poliomyelitis

• 1823 Vuurgevecht tussen Israël en Libanon

• 1824 Opening van een grensovergang tussen Damascus en het door Ankara gecontroleerde Syrië.

• 1825 Irak wordt een confessionele staat

• 1826 Onderhandelingen Irak/NAVO

• 1827 Daling van Saoedische inkomsten

• 1828 Afghanistan onderdrukt ondeugd

• 1829 Geweld in Baluchistan

• 1830 De Verenigde Staten willen olie op het vuur gooien in de Zuid-Chinese Zee

• 1831 China viert 120 jaar na de geboorte van Deng Xiaping

• 1832 Wang Yi ontmoet Jake Sullivan

• 1833 China’s energietransitie

• 1834 EU-vertegenwoordigers mogen het proces tegen Yu Wensheng niet bijwonen

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 1835 De VN bereidt zich voor om het Syrische conflict op te lossen

• 1836 Het Internationaal Strafhof heeft nog steeds geen aanklacht ingediend tegen Israëlische en Palestijnse leiders