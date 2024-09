Zusätzlich zu dieser kostenlosen Website veröffentlichen wir einen kostenpflichtigen PDF-Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten. Jeden Freitag erhalten Sie einen Download-Link zur Wochenausgabe.

In Ausgabe 98:

LEITARTIKEL

• 1837 Keir Starmer, Agent der Trilateralen Kommission

AMERIKA

• 1838 The Bibi-Files

• 1839 US-Demokraten verurteilen die Hamas

• 1840 Oberster Gerichtshof soll klären, ob soziale Netzwerke für die automatische Beratung durch ihre Algorithmen verantwortlich sind

• 1841 Die Biden-Regierung prangert die Einmischung russischer Medien an

• 1842 Das Weiße Haus interveniert, um Spionagesoftware in der EU zu verbieten

• 1843 Mexiko will, dass Richter gewählt werden

• 1844 Dominikanische Republik beschlagnahmt den Falcon des venezolanischen Präsidenten

• 1845 Die venezolanische Staatsanwaltschaft erlässt einen Haftbefehl gegen Edmundo González

• 1846 Brasilien verbietet das soziale Netzwerk X

EUROPA

• 1847 Das Vereinigte Königreich setzt einige seiner Waffenlieferungen an Israel aus

• 1848 Pavel Durow und Xavier Niel

• 1849 Emmanuel Macron sagt die Konferenz der französischen Botschafter 2024 ab

• 1850 General Thierry Burkhard ist sich des Endes der westlichen Vorherrschaft bewusst

• 1851 Erfolg der AfD und des BSW in der ehemaligen DDR

• 1852 Polen verhandelt mit der Ukraine über die Neuschreibung seiner Geschichte

• 1853 Die Europäische Kommission ist besorgt über einige wenige Visa, die Ungarn Weißrussen und Russen erteilte

• 1854 X wird sein KI-Modell nicht mit europäischen Daten verbessern

• 1855 Neue Linken-Fraktion im Europäischen Parlament

• 1856 Der Draghi-Bericht ist fertig

• 1857 Die EU und die Ausbildung ukrainischer Soldaten

• 1858 Auf dem Weg zu einer Aufstockung des Satellitenhaushalts der EU

• 1859 Serbien kauft französische Militärflugzeuge

• 1860 Erster ukrainischer F-16 verloren

• 1861 Kabinettsumbildung in der Ukraine

• 1862 Rekordgewinn bei Gazprom

• 1863 Russland öffnet sich dem asiatisch-pazifischen Raum

• 1864 Russland baut eine Flotte von Geister-LNG-Tankern

AFRIKA

• 1865 Das Forum für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit eröffnet breite Perspektiven

• 1866 Krise in Libyen

• 1867 Russland zieht Soldaten von Burkina Faso ab

• 1868 Nicolas Sarkozy in Kamerun

• 1869 Vorschlag von Dschibuti an Äthiopien

• 1870 Säuberung in der ruandischen Armee

ASIEN

• 1871 Sechs Geiseln von der Hamas hingerichtet, als sich die IDF näherte

• 1872 Generalstreik in Israel

• 1873 Benjamin Netanjahus Politikwechsel

• 1874 Die Kahan-Anhänger für den Wiederaufbau des Tempels auf den Ruinen der Al-Aqsa-Moschee

• 1875 General Elad Goren stellt die Besatzungsbehörde für den Gazastreifen wieder her

• 1876 Die IDF plant eine Besetzung des Westjordanlandes

• 1877 General Yitzhak Brik verkündet den Zusammenbruch Israels innerhalb eines Jahres

• 1878 Die IDF bereitet sich auf die Aussetzung von US-Waffenlieferungen vor

• 1879 Die Hisbollah zerstört die IDF-Einheit 8200

• 1880 Riad Salamé in Untersuchungshaft

• 1881 Parlamentswahlen in Aserbaidschan

• 1882 Die Mongolei empfängt Wladimir Putin trotz Haftbefehl des IStGH

• 1883 Nordkorea liefert der russischen Armee Munition

• 1884 Chinas Engagement gegen die westliche Vorherrschaft

• 1885 Russland und China legten ihre Territorialstreitigkeiten bei

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 1886 Der Internationale Strafgerichtshof prüft eine mögliche Anklage gegen palästinensische und israelische Führer