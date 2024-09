El hoy primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, defendió el Brexit, en función de los intereses de la clase patronal y de conformidad con la visión de Winston Churchill sobre la Unión Europea. Fue el “ministro fantasma” del Partido Laborista a cargo del referéndum sobre la salida de la Unión Europea. A espaldas de Jeremy Corbin, quien era entonces el primer secretario del Partido Laborista, Starmer se convirtió en miembro de la Comisión Trilateral, fundada en 1973 por los estadounidenses David Rockefeller, Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski para reforzar los lazos económicos entre Estados Unidos y sus aliados europeos y japoneses, según los principios de la Carta del Atlántico –o sea, para garantizar la dominación anglosajona sobre el resto del mundo. En violación del reglamento de la Cámara de los Comunes, Keir Starmer no declaró que se había convertido en miembro de la Comisión Trilateral.

• El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el actual consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jacob “Jake” Sullivan, también eran miembros de la Comisión Trilateral, al igual que la actual jefa del gobierno de Dinamarca, Mette Frederiksen, y que la comisaria de la Unión Europea para la Competencia, Margrethe Vestager. Todos estos personajes dejaron de participar en las reuniones de la Comisión Trilateral desde que accedieron a funciones oficiales en sus respectivos países.

• En la Comisión Trilateral hay miembros franceses: Jacques Aschenbroich (Valeo), Laurent Bigorgne (director del Instituto Montaigne, donde fue creado el partido francés inventado especialmente para aupar al hoy presidente de la República, Emmanuel Macron), Sophie Boissard (directora general del Groupe Korian), el banquero Stéphane Boujnah (presidente-director general de EuroNext), Jean-Louis Bourlanges (ex eurodiputado), Patrick Buffet (ex presidente-director general de la empresa Eramet), François Bujon de l’Estang (ex embajador de Francia en Washington), Patrick Combes (de la Compagnie Financière Tradition), Yves-Louis Darricarrère (del banco Lazard frères), Thierry Déaudé (del grupo Méridiam), Marie-Ange Debon, Élisabeth Guigou (Anna Lindh Foundation), Sylvie Kauffmann (editorialista del diario Le Monde), Jean Lemierre, (del banco BNP-Paribas), Hervé Mariton (presidente de la Federación de Empresas de Ultramar), Denis Simonneau (presidente de la asociación EuropaNova) y Jean-Claude Trichet (ex presidente del Banco Central Europeo).