Buenos días, Campamento de Verano y otros Invitados,

La primera buena noticia es que mi visita de este año no ha ido acompañada del mismo tipo de alboroto que la del año pasado: este año no hemos recibido -yo no he recibido- una gestión diplomática de Bucarest; lo que recibí fue una invitación a una reunión con el Primer Ministro, que tuvo lugar ayer. El año pasado, cuando tuve la oportunidad de reunirme con el Primer Ministro de Rumanía, dije tras la reunión que era “el comienzo de una hermosa amistad”; al término de la reunión de este año, pude decir “estamos progresando”. Si nos fijamos en las cifras, estamos batiendo nuevos récords en las relaciones económicas y comerciales entre nuestros dos países. Rumanía es ahora el tercer socio económico más importante de Hungría. También hemos hablado con el Primer Ministro de un tren de alta velocidad –un “TGV”– que una Budapest con Bucarest, así como de la adhesión de Rumanía al espacio Schengen. Me he comprometido a incluir este asunto en el orden del día del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de octubre –y, si es necesario, en el del Consejo de diciembre– y a sacarlo adelante si es posible.

Señoras y señores,

No hemos recibido ningún trámite de Bucarest, pero –para no aburrirnos– sí de Bruselas: han condenado los esfuerzos de la misión de paz húngara. He intentado –sin éxito– explicar que existe el deber cristiano. Esto significa que si ves algo malo en el mundo –especialmente algo muy malo– y recibes algún instrumento para corregirlo, entonces es un deber cristiano pasar a la acción, sin contemplaciones ni reflexiones indebidas. La misión de paz húngara trata de este deber. Me gustaría recordarnos a todos que la UE tiene un tratado fundacional, que contiene estas palabras exactas: “El objetivo de la Unión es la paz”.

A Bruselas también le ofende que califiquemos lo que están haciendo como una política a favor de la guerra. Dicen que apoyan la guerra en interés de la paz. A los centroeuropeos como nosotros nos recuerda inmediatamente a Vladimir Ilich Lenin, que enseñaba que con la llegada del comunismo el Estado morirá, pero que el Estado morirá mientras primero se fortalece constantemente. Bruselas también está creando la paz apoyando constantemente la guerra. Del mismo modo que no entendimos la tesis de Lenin en nuestras clases universitarias sobre la historia del movimiento obrero, no entiendo a los de Bruselas en las reuniones del Consejo Europeo. Quizás Orwell tenía razón cuando escribió que en “Newspeak” la paz es la guerra y la guerra es la paz. A pesar de todas las críticas, recordemos que desde el comienzo de nuestra misión de paz los ministros de guerra de Estados Unidos y Rusia han hablado entre sí, los ministros de Asuntos Exteriores de Suiza y Rusia han mantenido conversaciones, el presidente Zelenskyy finalmente ha llamado al presidente Trump y el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano ha estado en Pekín. Así que la fermentación ha comenzado, y estamos pasando lenta pero inexorablemente de una política europea pro-guerra a una política pro-paz. Esto es inevitable, porque el tiempo está del lado de la política de paz. La realidad ha llegado a los ucranianos, y ahora les toca a los europeos entrar en razón, antes de que sea demasiado tarde: “Trump ante portas”. Si para entonces Europa no cambia a una política de paz, después de la victoria de Trump tendrá que hacerlo admitiendo su derrota, cubierta de vergüenza, y admitiendo la responsabilidad exclusiva de su política.

Pero, Señoras y Señores, el tema de la presentación de hoy no es la paz. Por favor, consideren lo que he dicho hasta ahora como una digresión. De hecho, para quienes piensan en el futuro del mundo, y de los húngaros en él, hay tres grandes temas sobre la mesa hoy. La primera es la guerra, o más exactamente, un efecto secundario inesperado de la guerra. Se trata del hecho de que la guerra revela la realidad en la que vivimos. Esta realidad no era visible y no podía describirse antes, pero ha sido iluminada por la luz resplandeciente de los misiles disparados en la guerra. La segunda gran cuestión sobre la mesa es qué ocurrirá después de la guerra. ¿Surgirá un nuevo mundo o continuará el viejo? Y si viene un nuevo mundo -y ésta es nuestra tercera gran cuestión-, ¿cómo debe prepararse Hungría para este nuevo mundo? El hecho es que necesito hablar de los tres, y necesito hablar de ellos aquí – en primer lugar porque estos son los grandes temas que se discuten mejor en este formato de “universidad libre”. Desde otro punto de vista, necesitamos un enfoque panhúngaro, ya que considerar estas cuestiones sólo desde el punto de vista de una “Pequeña Hungría” sería demasiado constrictivo; por tanto, está justificado hablar de estas cuestiones ante húngaros de fuera de nuestras fronteras.

Querido campamento de verano,

Se trata de grandes temas con múltiples interrelaciones y, obviamente, ni siquiera se puede esperar que el estimado público conozca toda la información básica importante, por lo que de vez en cuando tendré que divagar. La tarea es ardua: tenemos tres temas, una mañana y un moderador implacable. He optado por el siguiente enfoque: hablar largo y tendido sobre la situación real del poder en Europa, tal como la ha revelado la guerra; a continuación, ofrecer algunos atisbos del nuevo mundo que se está gestando; y, por último, referirme -más bien a modo de lista, sin explicaciones ni argumentaciones- a los planes húngaros relacionados con ello. Este método tiene la ventaja de fijar también el tema de la presentación del año próximo.

La empresa es ambiciosa, e incluso valiente: debemos preguntarnos si somos capaces de llevarla a cabo, y si está por encima de nuestras posibilidades. Creo que es una empresa realista, porque en el último año -o dos o tres años- se han publicado en Hungría y en el extranjero algunos estudios y libros magníficos, y los traductores también los han puesto a disposición del público húngaro. Por otra parte, debemos recordar con toda modestia que somos el gobierno más longevo de Europa. Yo mismo soy el dirigente europeo que más tiempo lleva en el poder, y debo señalar tranquilamente que también soy el dirigente que más tiempo ha pasado en la oposición. Así que he visto todo de lo que voy a hablar ahora. Hablo de algo que he vivido y sigo viviendo. Si lo he entendido o no es otra cuestión; eso es algo que averiguaremos al final de esta presentación.

Entonces, sobre la realidad revelada por la guerra. Queridos amigos, la guerra es nuestra píldora roja. Piensen en las películas de “Matrix”. El héroe se enfrenta a una elección. Tiene dos píldoras para elegir: si se traga la píldora azul, puede quedarse en el mundo de las apariencias superficiales; si se traga la píldora roja, puede mirar y descender a la realidad. La guerra es nuestra píldora roja: es lo que nos ha tocado, es lo que debemos tragar. Y ahora, armados con nuevas experiencias, debemos hablar de la realidad. Es un tópico que la guerra es la continuación de la política con otros medios. Es importante añadir que la guerra es la continuación de la política desde una perspectiva diferente. Así pues, la guerra, en su implacabilidad, nos lleva a una nueva posición desde la que ver las cosas, a una posición elevada. Y desde allí nos da una perspectiva completamente diferente, desconocida hasta entonces. Nos encontramos en un nuevo entorno y en un nuevo campo de fuerzas enrarecido. En esta realidad pura, las ideologías pierden su poder; los juegos de manos estadísticos pierden su poder; las distorsiones de los medios de comunicación y el disimulo táctico de los políticos pierden su poder. Los delirios generalizados, e incluso las teorías de la conspiración, ya no son relevantes. Lo que queda es la cruda y brutal realidad. Es una lástima que nuestro amigo Gyula Tellér ya no esté con nosotros, porque ahora podríamos escuchar de él algunas cosas sorprendentes. Sin embargo, como ya no está con nosotros, tendrán que conformarse conmigo. Pero creo que no faltarán los sobresaltos. En aras de la claridad, he hecho viñetas de todo lo que hemos visto desde que nos tragamos la píldora roja: desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.

En primer lugar, la guerra ha sido testigo de pérdidas brutales -que se cuentan por cientos de miles- sufridas por ambos bandos. Recientemente me he reunido con ellos y puedo decir con certeza que no quieren llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera es que cada uno de ellos cree que puede ganar, y quiere luchar hasta la victoria. La segunda es que ambos están alimentados por su propia verdad real o percibida. Los ucranianos creen que se trata de una invasión rusa, una violación del derecho internacional y de la soberanía territorial, y que en realidad están librando una guerra de autodefensa por su independencia. Los rusos piensan que se han producido serios avances militares de la OTAN en Ucrania, que se ha prometido a Ucrania el ingreso en la OTAN, y no quieren ver tropas de la OTAN ni armas de la OTAN en la frontera ruso-ucraniana. Así que dicen que Rusia tiene derecho a la autodefensa, y que de hecho esta guerra ha sido provocada. Así que todos tienen algún tipo de verdad, percibida o real, y no renunciarán a luchar en la guerra. Este es un camino que conduce directamente a la escalada; si depende de estas dos partes, no habrá paz. La paz sólo puede traerse desde fuera.

En segundo lugar, en los últimos años nos habíamos acostumbrado a que Estados Unidos declarara que su principal rival u oponente era China; sin embargo, ahora vemos que libra una guerra por poderes contra Rusia. Y se acusa constantemente a China de apoyar encubiertamente a Rusia. Si este es el caso, entonces tenemos que responder a la pregunta de por qué es sensato acorralar a dos países tan grandes juntos en un campo hostil. Esta pregunta aún no ha recibido una respuesta significativa.

Tercero: la fuerza de Ucrania, su resistencia, ha superado todas las expectativas. Después de todo, desde 1991 once millones de personas han abandonado el país, ha estado gobernado por oligarcas, la corrupción estaba por las nubes y el Estado había dejado esencialmente de funcionar. Y, sin embargo, ahora asistimos a una resistencia sin precedentes. A pesar de las condiciones aquí descritas, Ucrania es de hecho un país fuerte. La cuestión es cuál es la fuente de esta fortaleza. Aparte de su pasado militar y del heroísmo personal de algunos individuos, hay algo que merece la pena comprender: Ucrania ha encontrado un propósito más elevado, ha descubierto un nuevo sentido a su existencia. Hasta ahora, Ucrania se consideraba una zona tampón. Ser una zona tampón es psicológicamente debilitante: hay una sensación de impotencia, un sentimiento de que el destino de uno no está en sus propias manos. Es una consecuencia de esa posición doblemente expuesta. Ahora, sin embargo, se abre la perspectiva de pertenecer a Occidente. La nueva misión autoimpuesta de Ucrania es ser la región fronteriza militar oriental de Occidente. El significado y la importancia de su existencia han aumentado a sus propios ojos y a los de todo el mundo. Esto la ha llevado a un estado de actividad y acción, que los no ucranianos vemos como insistencia agresiva – y no se puede negar que es bastante agresiva e insistente. De hecho, es la exigencia de los ucranianos de que su propósito superior sea reconocido oficialmente a nivel internacional. Esto es lo que les da la fuerza que les hace capaces de una resistencia sin precedentes.

En cuarto lugar: Rusia no es lo que hasta ahora nos han hecho ver. La viabilidad económica del país es extraordinaria. Recuerdo estar en las reuniones del Consejo Europeo -las cumbres de los primeros ministros- cuando, con todo tipo de gestos, los grandes líderes europeos afirmaban con bastante arrogancia que las sanciones contra Rusia y la exclusión de Rusia del llamado sistema SWIFT, el sistema internacional de compensación financiera, pondrían a Rusia de rodillas. Pondrían de rodillas a la economía rusa y, a través de ella, a la élite política rusa. Mientras veo cómo se desarrollan los acontecimientos, me acuerdo de la sabiduría de Mike Tyson, que una vez dijo que “Todo el mundo tiene un plan, hasta que le dan un puñetazo en la boca”. Porque la realidad es que los rusos han aprendido las lecciones de las sanciones impuestas tras la invasión de Crimea en 2014… y no solo han aprendido esas lecciones, sino que las han traducido en acciones. Implementaron las mejoras informáticas y bancarias necesarias. Así que el sistema financiero ruso no se está colapsando. Han desarrollado la capacidad de adaptarse, y después de 2014 fuimos víctimas de ello, porque solíamos exportar a Rusia una parte importante de los productos alimenticios húngaros. No pudimos seguir haciéndolo debido a las sanciones, los rusos modernizaron su agricultura, y hoy estamos hablando de uno de los mayores mercados de exportación de alimentos del mundo; este es un país que solía tener que depender de las importaciones. Así que la forma en que se nos describe Rusia -como una rígida autocracia neoestalinista- es falsa. De hecho, estamos hablando de un país que muestra capacidad de recuperación técnica y económica, y quizá también social, pero ya veremos.

La quinta nueva lección importante de la realidad: La política europea se ha hundido. Europa ha renunciado a defender sus propios intereses: todo lo que Europa hace hoy es seguir incondicionalmente la línea de política exterior de los demócratas estadounidenses, incluso a costa de su propia autodestrucción. Las sanciones que hemos impuesto perjudican intereses europeos fundamentales: hacen subir los precios de la energía y restan competitividad a la economía europea. Dejamos que la voladura del gasoducto Nord Stream quedara impune; la propia Alemania dejó que un acto de terrorismo contra su propia propiedad -que obviamente se llevó a cabo bajo dirección estadounidense- quedara impune, y no decimos ni una palabra al respecto, no lo investigamos, no queremos aclararlo, no queremos plantearlo en un contexto jurídico. Del mismo modo, no hicimos lo correcto en el caso de las escuchas telefónicas a Angela Merkel, que se llevaron a cabo con la ayuda de Dinamarca. Así que esto no es más que un acto de sumisión. Aquí hay un contexto que es complicado, pero intentaré darles una visión necesariamente simplificada pero completa del mismo. La política europea también se ha venido abajo desde el comienzo de la guerra ruso-ucraniana porque el núcleo del sistema de poder europeo era el eje París-Berlín, que solía ser ineludible: era el núcleo y era el eje. Desde que estalló la guerra, se ha establecido un centro y un eje de poder diferentes. El eje Berlín-París ya no existe o, si existe, se ha vuelto irrelevante y susceptible de ser soslayado. El nuevo centro y eje de poder está formado por Londres, Varsovia, Kiev/Kiev, los países bálticos y los escandinavos. Cuando, para asombro de los húngaros, uno ve al canciller alemán anunciar que sólo envía cascos a la guerra, y luego, una semana más tarde, anuncia que en realidad envía armas, no piense que el hombre ha perdido la cabeza. Y cuando el mismo canciller alemán anuncia que puede haber sanciones, pero que no deben abarcar la energía, y dos semanas después él mismo se pone a la cabeza de la política de sanciones, no piensen que el hombre ha perdido la cabeza. Al contrario, está en su sano juicio. Es muy consciente de que los estadounidenses y los medios liberales de formación de opinión en los que influyen -universidades, think tanks, institutos de investigación, medios de comunicación- utilizan a la opinión pública para castigar la política franco-alemana que no se ajusta a los intereses estadounidenses. Por eso tenemos el fenómeno del que vengo hablando, y por eso tenemos las meteduras de pata idiosincrásicas de la canciller alemana. Cambiar el centro de poder en Europa y eludir el eje franco-alemán no es una idea nueva, simplemente ha sido posible gracias a la guerra. La idea ya existía antes, de hecho era un viejo plan polaco para resolver el problema de que Polonia estuviera apretada entre un enorme Estado alemán y un enorme Estado ruso, convirtiendo a Polonia en la base estadounidense número uno en Europa. Podría describirse como invitar a los americanos allí, entre los alemanes y los rusos. El cinco por ciento del PIB polaco se dedica ahora a gastos militares, y el ejército polaco es el segundo más grande de Europa después del francés; estamos hablando de cientos de miles de soldados. Se trata de un viejo plan: debilitar a Rusia y superar a Alemania. A primera vista, superar a los alemanes parece una idea fantasiosa. Pero si se observa la dinámica de desarrollo de Alemania y Europa Central, de Polonia, no parece tan imposible, sobre todo si mientras tanto Alemania está desmantelando su propia industria de categoría mundial. Esta estrategia hizo que Polonia renunciara a cooperar con la V4. La V4 significaba algo diferente: la V4 significa que reconocemos que hay una Alemania fuerte y una Rusia fuerte, y -trabajando con los Estados centroeuropeos- creamos una tercera entidad entre ambas. Los polacos se han echado atrás y, en lugar de la estrategia del V4 de aceptar el eje franco-alemán, se han embarcado en la estrategia alternativa de eliminar el eje franco-alemán. Hablando de nuestros hermanos y hermanas polacos, mencionémoslos aquí de pasada. Ya que nos han dado una patada en el trasero, quizá podamos permitirnos decir algunas verdades sinceras y fraternales sobre ellos. Los polacos siguen la política más santurrona e hipócrita de toda Europa. Nos sermonean por motivos morales, nos critican por nuestras relaciones económicas con Rusia y, al mismo tiempo, hacen alegremente negocios con los rusos, compran su petróleo -aunque sea por vías indirectas- y hacen funcionar con él la economía polaca. Los franceses son mejores: el mes pasado, por cierto, nos superaron en compras de gas a Rusia, pero al menos no nos dan lecciones de moral. Los polacos hacen negocios y nos sermonean. No he visto una política tan hipócrita en Europa en los últimos diez años. La magnitud de este cambio -de pasar por alto el eje germano-francés- puede ser realmente comprendida por las personas mayores si tal vez piensan en veinte años atrás, cuando los estadounidenses atacaron Irak y pidieron a los países europeos que se unieran. Nosotros, por ejemplo, nos unimos como miembro de la OTAN. En aquel momento, Schröder, el entonces canciller alemán, y Chirac, el entonces presidente francés, se unieron al presidente Putin de Rusia en una conferencia de prensa conjunta convocada en oposición a la guerra de Irak. En aquel momento todavía existía una lógica franco-alemana independiente a la hora de abordar los intereses europeos.

Señoras y señores,

La misión de paz no consiste sólo en buscar la paz, sino también en instar a Europa a seguir por fin una política independiente. Sexta píldora roja: la soledad espiritual de Occidente. Hasta ahora, Occidente ha pensado y se ha comportado como si se viera a sí mismo como un punto de referencia, una especie de punto de referencia para el mundo. Ha proporcionado los valores que el mundo ha tenido que aceptar: por ejemplo, la democracia liberal o la transición ecológica. Pero la mayor parte del mundo se ha dado cuenta de ello, y en los dos últimos años se ha producido un giro de 180 grados. Una vez más, Occidente ha declarado su expectativa, su instrucción, de que el mundo adopte una postura moral contra Rusia y a favor de Occidente. Por el contrario, la realidad ha sido que, paso a paso, todo el mundo se está poniendo del lado de Rusia. Que China y Corea del Norte lo hagan no es ninguna sorpresa. Que Irán haga lo mismo -dada la historia de Irán y su relación con Rusia- es algo sorprendente. Pero el hecho de que India, a la que el mundo occidental llama la democracia más poblada, también esté del lado de los rusos es sorprendente. Que Turquía se niegue a aceptar las exigencias morales de Occidente, a pesar de ser miembro de la OTAN, es realmente sorprendente. Y el hecho de que el mundo musulmán vea a Rusia no como un enemigo sino como un socio es completamente inesperado.

Séptimo: la guerra ha puesto de manifiesto que el mayor problema al que se enfrenta el mundo en la actualidad es la debilidad y la desintegración de Occidente. Por supuesto, esto no es lo que dicen los medios de comunicación occidentales: en Occidente afirman que el mayor peligro y problema del mundo es Rusia y la amenaza que representa. Esto es falso. Rusia es demasiado grande para su población, y además está bajo un liderazgo hiperracional -de hecho es un país que tiene liderazgo-. No hay nada misterioso en lo que hace: sus acciones se derivan lógicamente de sus intereses y, por tanto, son comprensibles y predecibles. En cambio, el comportamiento de Occidente -como puede deducirse de lo que he dicho hasta ahora- no es comprensible ni predecible. Occidente no está dirigido, su comportamiento no es racional, y no puede hacer frente a la situación que describí en mi presentación aquí el año pasado: el hecho de que hayan aparecido dos soles en el cielo. Este es el desafío a Occidente en forma de ascenso de China y Asia. Deberíamos ser capaces de afrontarlo, pero no lo somos.

Punto ocho. A partir de ahí, para nosotros el verdadero reto es volver a intentar comprender a Occidente a la luz de la guerra. Porque los centroeuropeos vemos a Occidente como irracional. Pero, queridos amigos, ¿y si se comporta de manera lógica, pero nosotros no comprendemos su lógica? Si es lógico en su forma de pensar y de actuar, entonces debemos preguntarnos por qué no lo entendemos. Y si pudiéramos encontrar la respuesta a esta pregunta, entenderíamos también por qué Hungría choca regularmente con los países occidentales de la Unión Europea en cuestiones geopolíticas y de política exterior. Mi respuesta es la siguiente. Imaginemos que la visión del mundo de nosotros, los centroeuropeos, se basa en los Estados nación. Mientras tanto, Occidente piensa que los Estados nacionales ya no existen; esto es inimaginable para nosotros, pero de todos modos es lo que piensa. Por lo tanto, el sistema de coordenadas en el que pensamos los centroeuropeos es completamente irrelevante. En nuestra concepción, el mundo está formado por Estados-nación que ejercen el monopolio interno del uso de la fuerza, creando así una condición de paz general. En sus relaciones con otros Estados, el Estado nación es soberano, es decir, tiene capacidad para determinar de forma independiente su política exterior e interior. En nuestra concepción, el Estado nación no es una abstracción jurídica, no es una construcción legal: el Estado nación está arraigado en una cultura particular. Tiene un conjunto de valores compartidos, tiene profundidad antropológica e histórica. Y de ahí surgen imperativos morales compartidos basados en un consenso conjunto. Esto es lo que entendemos por Estado nación. Es más, no lo vemos como un fenómeno que se desarrolló en el siglo XIX: creemos que los Estados nación tienen una base bíblica, ya que pertenecen al orden de la creación. En efecto, en las Escrituras leemos que al final de los tiempos no sólo se juzgará a los individuos, sino también a las naciones. Por consiguiente, en nuestra concepción las naciones no son formaciones provisionales. Pero, por el contrario, los occidentales creen que los Estados nacionales ya no existen. Niegan, por tanto, la existencia de una cultura compartida y de una moral compartida basada en ella. No tienen una moral compartida; si vieron ayer la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, eso es lo que vieron. Por eso piensan de otro modo sobre la migración. Piensan que la migración no es una amenaza ni un problema, sino de hecho una forma de escapar de la homogeneidad étnica que es la base de una nación. Esta es la esencia de la concepción liberal progresista internacionalista del espacio. Por eso son ajenos al absurdo -o no lo ven como absurdo- de que mientras en la mitad oriental de Europa cientos de miles de cristianos se matan unos a otros, en el oeste de Europa dejamos entrar a cientos de miles de personas de civilizaciones extranjeras. Desde nuestro punto de vista centroeuropeo, esto es la definición de lo absurdo. Esta idea ni siquiera se concibe en Occidente. Entre paréntesis señalo que los Estados europeos perdieron en total unos cincuenta y siete millones de europeos autóctonos en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Si ellos, sus hijos y sus nietos hubieran vivido, hoy Europa no tendría problemas demográficos. La Unión Europea no se limita a pensar de la manera que estoy describiendo, sino que lo declara. Si leemos atentamente los documentos europeos, queda claro que el objetivo es suplantar a la nación. Es cierto que tienen una extraña forma de escribirlo y decirlo, afirmando que los Estados nación deben ser suplantados, mientras quede algún pequeño rastro de ellos. Pero la cuestión es que, al fin y al cabo, los poderes y la soberanía deben transferirse de los Estados nación a Bruselas. Esta es la lógica que subyace a todas las medidas importantes. En sus mentes, la nación es una creación histórica o transitoria, nacida en los siglos XVIII y XIX, y así como llegó, así puede partir. Para ellos, la mitad occidental de Europa ya es postnacional. No se trata sólo de una situación políticamente diferente, sino que de lo que trato de hablar aquí es de que se trata de un nuevo espacio mental. Si no miras el mundo desde el punto de vista de los Estados nación, se abre ante ti una realidad completamente distinta. Aquí radica el problema, la razón por la que los países de las mitades occidental y oriental de Europa no se entienden entre sí, la razón por la que no podemos unirnos.

Si proyectamos todo esto sobre Estados Unidos, ésta es la verdadera batalla que se está librando allí. ¿Qué debe ser Estados Unidos? ¿Debe volver a ser un Estado-nación o debe continuar su marcha hacia un Estado post-nacional? El objetivo preciso del presidente Donald Trump es traer de vuelta al pueblo estadounidense del Estado liberal posnacional, arrastrarlo de vuelta, forzarlo a volver, elevarlo de nuevo al Estado nación. Esta es la razón por la que lo que está en juego en las elecciones estadounidenses es tan enorme. Por eso estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto. Por eso quieren impedir que Donald Trump se presente a las elecciones. Por eso quieren meterlo en la cárcel. Por eso quieren quitarle sus bienes. Y si eso no funciona, por eso quieren matarlo. Y que no quepa duda de que lo ocurrido puede no ser el último atentado de esta campaña.

Entre paréntesis, ayer hablé con el Presidente y me preguntó cómo estaba. Le dije que muy bien, porque estoy aquí, en una entidad geográfica llamada Transilvania. Explicar esto no es tan fácil, especialmente en inglés, y especialmente al Presidente Trump. Pero le dije que estaba aquí, en Transilvania, en una universidad libre donde iba a dar una presentación sobre el estado del mundo. Y me dijo que debía transmitir su más sincero saludo personal a los asistentes al campamento y a los de la universidad libre.

Ahora bien, si tratamos de entender cómo surgió este pensamiento occidental -que en aras de la simplicidad deberíamos llamar pensamiento y condición “posnacional”-, tenemos que remontarnos a la gran ilusión de los años sesenta. La gran ilusión de los años sesenta adoptó dos formas: la primera fue la revolución sexual y la segunda, la rebelión estudiantil. De hecho, era la expresión de la creencia de que el individuo sería más libre y más grande si se liberaba de cualquier tipo de colectividad. Más de sesenta años después ha quedado claro que, por el contrario, el individuo sólo puede hacerse grande a través y en una comunidad, que cuando está solo nunca puede ser libre, sino siempre solitario y condenado a encogerse. En Occidente se han ido descartando sucesivamente los vínculos: los metafísicos, que son Dios; los nacionales, que son la patria; y los familiares, descartando la familia. Me refiero de nuevo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Ahora que han conseguido deshacerse de todo eso, esperando que el individuo se engrandezca, descubren que tienen una sensación de vacío. No se han hecho grandes, sino pequeños. Porque en Occidente ya no desean ni grandes ideales ni grandes objetivos compartidos inspiradores.

Aquí debemos hablar del secreto de la grandeza. ¿Cuál es el secreto de la grandeza? El secreto de la grandeza es ser capaz de servir a algo más grande que uno mismo. Para ello, primero tienes que reconocer que en el mundo hay algo o algunas cosas que son más grandes que tú, y luego debes dedicarte a servir a esas cosas más grandes. No hay muchas. Tienes a tu Dios, a tu país y a tu familia. Pero si no haces eso, sino que te centras en tu propia grandeza, pensando que eres más listo, más guapo, con más talento que la mayoría de la gente, si gastas tu energía en eso, en comunicar todo eso a los demás, entonces lo que consigues no es grandeza, sino grandiosidad. Y por eso hoy, siempre que estamos en conversaciones con europeos occidentales, en cada gesto sentimos grandiosidad en lugar de grandeza. Tengo que decir que se ha desarrollado una situación que podemos llamar de vacío, y el sentimiento de superfluidad que lo acompaña da lugar a la agresividad. De ahí la aparición del “enano agresivo” como nuevo tipo de persona.

En resumen, lo que quiero decirles es que cuando hablamos de Europa Central y Europa Occidental, no estamos hablando de diferencias de opinión, sino de dos visiones del mundo diferentes, dos mentalidades, dos instintos y, por tanto, dos argumentos diferentes. Nosotros tenemos un Estado nación, que nos obliga al realismo estratégico. Ellos tienen sueños posnacionalistas, inertes a la soberanía nacional, que no reconocen la grandeza nacional ni tienen objetivos nacionales compartidos. Esta es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos.

Y finalmente, el último elemento de la realidad es que esta condición posnacional que vemos en Occidente tiene una grave -y yo diría dramática- consecuencia política que está convulsionando la democracia. Porque dentro de las sociedades hay una resistencia creciente a la migración, al género, a la guerra y al globalismo. Y esto crea el problema político de la élite y el pueblo – del elitismo y el populismo. Este es el fenómeno que define la política occidental actual. Si lees los textos, no hace falta que los entiendas, y de todos modos no siempre tienen sentido; pero si lees las palabras, éstas son las expresiones que encontrarás más a menudo. Indican que las élites condenan al pueblo por derivar hacia la derecha. Los sentimientos e ideas del pueblo se tachan de xenofobia, homofobia y nacionalismo. En respuesta, el pueblo acusa a la élite de no preocuparse por lo que es importante para él, sino de hundirse en una especie de globalismo desquiciado. En consecuencia, las élites y el pueblo no pueden ponerse de acuerdo sobre la cuestión de la cooperación. Podría mencionar muchos países. Pero si el pueblo y las élites no pueden ponerse de acuerdo sobre la cooperación, ¿cómo puede esto producir una democracia representativa? Porque tenemos una élite que no quiere representar al pueblo, y se enorgullece de no querer representarlo; y tenemos al pueblo, que no está representado. De hecho, en el mundo occidental nos enfrentamos a una situación en la que las masas de personas que aparecen con títulos universitarios ya no forman menos del 10% de la población, sino entre el 30% y el 40%. Y debido a sus puntos de vista, estas personas no respetan a los que tienen menos estudios, que suelen ser trabajadores, gente que vive de su trabajo. Para las élites, sólo los valores de los licenciados son aceptables, sólo ellos son legítimos. Este es el punto de vista desde el que pueden entenderse los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo cosechó los votos de los “plebeyos” de la derecha que querían un cambio, luego se llevó esos votos a la izquierda y pactó con las élites de izquierdas que tienen interés en mantener el statu quo. Esto tiene consecuencias para la Unión Europea. La consecuencia es que Bruselas sigue bajo la ocupación de una oligarquía liberal. Esta oligarquía la tiene dominada. Esta élite liberal de izquierdas está organizando de hecho una élite transatlántica: no europea, sino global; no basada en el Estado nación, sino federal; y no democrática, sino oligárquica. Esto también tiene consecuencias para nosotros, porque en Bruselas han vuelto las “3 P”: “prohibido, permitido y promovido”. Nosotros pertenecemos a la categoría de prohibidos. Por eso, a los Patriotas por Europa se les ha prohibido cualquier cargo. Vivimos en el mundo de la comunidad política permitida. Mientras tanto, nuestros oponentes nacionales -especialmente los recién llegados al Partido Popular Europeo- están en la categoría de los fuertemente promovidos.

Y quizás un último punto, el décimo, se refiere a cómo los valores occidentales -que eran la esencia del llamado “poder blando”- se han convertido en un bumerán. Ha resultado que estos valores occidentales, que se creían universales, son manifiestamente inaceptables y rechazados en cada vez más países de todo el mundo. Ha resultado que la modernidad, el desarrollo moderno, no es occidental, o al menos no exclusivamente occidental, porque China es moderna, la India es cada vez más moderna, y los árabes y los turcos se están modernizando; y no se están convirtiendo en un mundo moderno sobre la base de los valores occidentales en absoluto. Y mientras tanto, el poder blando occidental ha sido sustituido por el poder blando ruso, porque ahora la clave de la propagación de los valores occidentales es LGBTQ. Cualquiera que no acepte esto está ahora en la categoría de “atrasado” en lo que respecta al mundo occidental. No sé si has estado mirando, pero creo que es notable que en los últimos seis meses se hayan aprobado leyes pro-LGBTQ en países como Ucrania, Taiwán y Japón. Pero el mundo no está de acuerdo. En consecuencia, hoy el arma táctica más fuerte de Putin es la imposición occidental de LGBTQ y la resistencia a ella, la oposición a ella. Esto se ha convertido en el mayor atractivo internacional de Rusia; así, lo que antes era el poder blando occidental se ha transformado ahora en el poder blando ruso, como un boomerang.

En definitiva, Señoras y Señores, puedo decir que la guerra nos ha ayudado a comprender el estado real del poder en el mundo. Es una señal de que, en su misión, Occidente se ha disparado en el pie y, por tanto, está acelerando los cambios que están transformando el mundo. Mi primera presentación ha terminado. Ahora viene la segunda.

¿Qué viene después? Tiene que ser más corto, dice Zsolt Németh. Así que la segunda presentación trata de lo que sigue a esto. En primer lugar, se necesita valor intelectual. Hay que trabajar con grandes pinceladas, porque estoy convencido de que el destino de los húngaros depende de si entienden lo que está pasando en el mundo, y de si los húngaros entendemos cómo será el mundo después de la guerra. En mi opinión, se avecina un mundo nuevo. No se nos puede acusar de tener una imaginación estrecha o de inercia intelectual, pero incluso nosotros -y yo personalmente, cuando he hablado aquí en los últimos años- hemos subestimado la magnitud del cambio que se está produciendo y que estamos viviendo.

Queridos amigos, querido campamento de verano,

Estamos en un cambio, se avecina un cambio, que no se ha visto en quinientos años. No ha sido evidente para nosotros porque en los últimos 150 años ha habido grandes cambios en nosotros y a nuestro alrededor, pero en estos cambios el poder mundial dominante siempre ha estado en Occidente. Y nuestro punto de partida es que los cambios que estamos viendo ahora probablemente sigan esta lógica occidental. Por el contrario, se trata de una situación nueva. En el pasado, los cambios eran occidentales: los Habsburgo subieron y luego cayeron; España subió, y se convirtió en el centro del poder; cayó, y subieron los ingleses; la Primera Guerra Mundial acabó con las monarquías; los británicos fueron sustituidos por los estadounidenses como líderes mundiales; luego la Guerra Fría ruso-estadounidense fue ganada por los estadounidenses. Pero todos estos acontecimientos se mantuvieron dentro de nuestra lógica occidental. Sin embargo, ahora no es así, y esto es lo que debemos afrontar; porque el mundo occidental no es cuestionado desde dentro del mundo occidental, por lo que la lógica del cambio se ha trastocado. De lo que estoy hablando, y a lo que nos enfrentamos, es en realidad a un cambio de sistema global. Y se trata de un proceso que viene de Asia. Para decirlo de forma sucinta y primitiva, durante las próximas décadas -o quizás siglos, porque el anterior sistema mundial estuvo en vigor durante quinientos años- el centro dominante del mundo estará en Asia: China, India, Pakistán, Indonesia, y podría seguir. Ya han creado sus formas, sus plataformas, existe esta formación BRICS en la que ya están presentes. Y está la Organización de Cooperación de Shanghai, en la que estos países están construyendo la nueva economía mundial. Creo que es un proceso inevitable, porque Asia tiene la ventaja demográfica, tiene la ventaja tecnológica en cada vez más áreas, tiene la ventaja de capital, y está equilibrando su poder militar con el de Occidente. Asia tendrá -o quizás ya tenga- la mayor cantidad de dinero, los mayores fondos financieros, las mayores empresas del mundo, las mejores universidades, los mejores institutos de investigación y las mayores bolsas de valores. Tendrá -o ya tiene- la investigación espacial más avanzada y la ciencia médica más avanzada. Además, nosotros en Occidente -incluso los rusos- hemos sido bien guiados hacia esta nueva entidad que está tomando forma. La cuestión es si el proceso es reversible o no y, en caso negativo, cuándo se hizo irreversible. Creo que ocurrió en 2001, cuando en Occidente decidimos invitar a China a unirse a la Organización Mundial del Comercio, más conocida como OMC. Desde entonces, este proceso ha sido casi imparable e irreversible.

El presidente Trump está trabajando para encontrar la respuesta estadounidense a esta situación. De hecho, el intento de Donald Trump es probablemente la última oportunidad para que Estados Unidos conserve su supremacía mundial. Podríamos decir que cuatro años no son suficientes, pero si nos fijamos en a quién ha elegido como vicepresidente, un hombre joven y muy fuerte, si Donald Trump gana ahora, dentro de cuatro años su vicepresidente se presentará. Puede cumplir dos mandatos, y eso sumará doce años. Y en doce años se podrá poner en marcha una estrategia nacional. Estoy convencido de que mucha gente piensa que si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, los estadounidenses querrán conservar su supremacía mundial manteniendo su posición en el mundo. Creo que esto es un error. Por supuesto, nadie abandona posiciones por voluntad propia, pero ese no será el objetivo más importante. Al contrario, la prioridad será reconstruir y fortalecer Norteamérica. Esto significa no sólo Estados Unidos, sino también Canadá y México, porque juntos forman un espacio económico. Y el lugar de Estados Unidos en el mundo será menos importante. Hay que tomarse en serio lo que dice el Presidente: “America First, todo lo de aquí, todo volverá a casa”. Por eso se está desarrollando la capacidad de reunir capital de todas partes. Ya estamos sufriendo las consecuencias: las grandes empresas europeas no invierten en Europa, sino en América, porque la capacidad de atraer capital parece estar en el horizonte. Van a exprimir el precio de todo a todo el mundo. No sé si han leído lo que ha dicho el Presidente. Por ejemplo, no son una compañía de seguros, y si Taiwán quiere seguridad, que pague. Nos harán pagar a los europeos, a la OTAN y a China el precio de la seguridad; y también lograrán un equilibrio comercial con China mediante negociaciones, y lo cambiarán a favor de EEUU. Provocarán un desarrollo masivo de las infraestructuras, la investigación militar y la innovación estadounidenses. Lograrán -o quizá ya hayan logrado- la autosuficiencia energética y de materias primas; y, por último, mejorarán ideológicamente, renunciando a la exportación de la democracia. America First. La exportación de democracia ha llegado a su fin. Esta es la esencia del experimento que Estados Unidos está llevando a cabo en respuesta a la situación aquí descrita.

¿Cuál es la respuesta europea al cambio del sistema mundial? Tenemos dos opciones. La primera es lo que llamamos “el museo al aire libre”. Es lo que tenemos ahora. Estamos avanzando hacia ello. Europa, absorbida por Estados Unidos, quedará en un papel subdesarrollado. Será un continente que maravillará al mundo, pero que ya no tendrá en su interior la dinámica del desarrollo. La segunda opción, anunciada por el Presidente Macron, es la autonomía estratégica. En otras palabras, debemos entrar en la competición del cambio del sistema mundial. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen los Estados Unidos, según su propia lógica. Y estamos hablando, en efecto, de 400 millones de personas. Es posible recrear la capacidad de Europa para atraer capitales, y es posible traer capitales de América. Es posible realizar grandes desarrollos de infraestructuras, especialmente en Europa Central: el TAV Budapest-Bucarest y el TAV Varsovia-Budapest, por mencionar en los que estamos implicados. Necesitamos una alianza militar europea con una fuerte industria europea de defensa, investigación e innovación. Necesitamos la autosuficiencia energética europea, que no será posible sin la energía nuclear. Y después de la guerra necesitamos una nueva reconciliación con Rusia. Esto significa que la Unión Europea debe renunciar a sus ambiciones como proyecto político, la Unión debe fortalecerse como proyecto económico y la Unión debe crearse a sí misma como proyecto de defensa. En ambos casos -el museo al aire libre o si entramos en la competición- lo que ocurrirá es que debemos estar preparados para el hecho de que Ucrania no será miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, porque los europeos no tenemos dinero suficiente para ello. Ucrania volverá a la posición de Estado tapón. Si tiene suerte, esto vendrá acompañado de garantías internacionales de seguridad, que se plasmarán en un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, en el que los europeos podremos participar. El experimento polaco fracasará, porque no tienen los recursos: tendrán que volver a Europa Central y a la V4. Así que esperemos a que vuelvan los hermanos y hermanas polacos. La segunda presentación ha terminado. Sólo queda una. Se trata de Hungría.

¿Qué debe hacer Hungría en esta situación? En primer lugar, recordemos el triste hecho de que hace quinientos años, en el momento del último cambio del sistema mundial, Europa fue la ganadora y Hungría la perdedora. Fue una época en la que, gracias a los descubrimientos geográficos, se abrió un nuevo espacio económico en la mitad occidental de Europa, en el que no pudimos participar en absoluto. Por desgracia para nosotros, al mismo tiempo un conflicto civilizatorio también derribó nuestra puerta, con la conquista islámica que llegó a Hungría, convirtiéndonos en zona de guerra durante muchos años. Esto provocó una enorme pérdida de población, lo que condujo al reasentamiento, cuyas consecuencias podemos ver hoy. Y desgraciadamente no tuvimos la capacidad de salir de esta situación por nosotros mismos. No pudimos liberarnos por nuestros propios medios, por lo que durante varios siglos tuvimos que ser anexionados a un mundo germánico de Habsburgo.

Recordemos también que hace quinientos años la élite húngara comprendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Comprendían la naturaleza del cambio, pero no disponían de los medios que les hubieran permitido preparar al país para ese cambio. Esta fue la razón del fracaso de los intentos de ampliar el espacio -el espacio político, económico y militar- y evitar los problemas: los intentos de salir de la situación por las buenas. Tal intento fue realizado por el rey Matías, quien -siguiendo el ejemplo de Segismundo- intentó convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y así involucrar a Hungría en el cambio del sistema global. Fracasó. Pero también incluiría aquí el intento de que Tamás Bakócz fuera nombrado Papa, lo que nos habría dado otra oportunidad de convertirnos en ganadores de este cambio de sistema global. Pero estos intentos no tuvieron éxito. Por lo tanto, el símbolo húngaro de esta época, el símbolo del fracaso húngaro, es [la derrota militar en] Mohács. En otras palabras, el comienzo del dominio del poder mundial de Occidente coincidió con el declive de Hungría.

Esto es importante, porque ahora debemos aclarar nuestra relación con el nuevo cambio de sistema global. Tenemos dos posibilidades: ¿Es esto ahora una amenaza para Hungría, o una oportunidad para Hungría? Si es una amenaza, entonces debemos seguir una política de protección del statu quo: debemos nadar junto con Estados Unidos y la Unión Europea, y debemos identificar nuestros intereses nacionales con una o ambas ramas de Occidente. Si vemos esto no como una amenaza sino como una oportunidad, debemos trazar nuestro propio camino de desarrollo, hacer cambios y tomar la iniciativa. En otras palabras, valdrá la pena seguir una política de orientación nacional. Yo creo en esto último, pertenezco a la última escuela: el actual cambio del sistema mundial no es una amenaza, ni principalmente una amenaza, sino más bien una oportunidad.

Sin embargo, si queremos llevar a cabo nuestra política nacional independiente, la cuestión es si contamos con las condiciones límite necesarias. En otras palabras, si correríamos el riesgo de ser pisoteados o, mejor dicho, de que nos pisoteen. Así pues, la cuestión es si disponemos o no de las condiciones límite para nuestro propio camino en nuestras relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y Asia.

En resumen, sólo puedo decir que la evolución en Estados Unidos nos favorece. No creo que recibamos una oferta económica y política de Estados Unidos que nos ofrezca mejores oportunidades que la pertenencia a la Unión Europea. Si recibimos una, deberíamos considerarla. Por supuesto, hay que evitar la trampa polaca: han apostado mucho a una carta, pero había un gobierno demócrata en Estados Unidos; les han ayudado en sus objetivos estratégicos nacionales polacos, pero los polacos están sometidos a la imposición de una política de exportación de la democracia, LGBTQ, migración y transformación social interna que en realidad corre el riesgo de perder su identidad nacional. Así que si hay una oferta de Estados Unidos, debemos considerarla cuidadosamente.

Si miramos a Asia y China, tenemos que decir que allí se dan las condiciones límite, porque hemos recibido una oferta de China. Hemos recibido la máxima oferta posible, y no recibiremos ninguna mejor. Esto puede resumirse así: China está muy lejos, y para ellos la pertenencia de Hungría a la Unión Europea es una ventaja. A diferencia de los estadounidenses, que siempre nos dicen que quizá deberíamos salir. Los chinos piensan que estamos en una buena posición, aunque la pertenencia a la UE es una limitación, porque no podemos seguir una política comercial independiente, ya que la pertenencia a la UE viene acompañada de una política comercial común. A esto los chinos responden que, siendo así, deberíamos participar en la modernización de los demás. Por supuesto, cuando un león invita a un ratón, hay que estar siempre alerta, porque al fin y al cabo la realidad y los tamaños relativos importan. Pero esta oferta china de participar en la modernización mutua -anunciada durante la visita del presidente chino en mayo- significa que están dispuestos a invertir gran parte de sus recursos y fondos de desarrollo en Hungría, y que están dispuestos a ofrecernos oportunidades de participar en el mercado chino.

¿Cuáles son las consecuencias para las relaciones entre la UE y Hungría si consideramos nuestra pertenencia a la UE como una condición límite? Tal y como yo lo veo, la parte occidental de la Unión Europea ya no está en vías de volver al modelo de Estado-nación. Por tanto, seguirán navegando en lo que para nosotros son aguas desconocidas. La parte oriental de la Unión -es decir, nosotros- podemos defender nuestra condición de Estados nación. Eso es algo de lo que somos capaces. La Unión ha perdido la guerra actual. Estados Unidos la abandonará. Europa no puede financiar la guerra, no puede financiar la reconstrucción de Ucrania y no puede financiar la gestión de Ucrania.

Entre paréntesis, mientras Ucrania nos pide más préstamos, se negocia la condonación de los que ya ha contraído. Hoy los acreedores y Ucrania discuten sobre si debe devolver el 20% o el 60% de la deuda que ha contraído. Esta es la realidad de la situación. En otras palabras, la Unión Europea tiene que pagar el precio de esta aventura militar. Este precio será alto y nos afectará negativamente. Como condición límite, la consecuencia para nosotros -para Europa- es que la Unión Europea reconocerá que los países centroeuropeos permanecerán en la Unión Europea, al tiempo que se mantienen sobre bases de Estado-nación y persiguen sus propios objetivos de política exterior. Puede que no les guste, pero tendrán que soportarlo, sobre todo porque el número de estos países aumentará.

En definitiva, puedo afirmar que se dan las condiciones para una política independiente de orientación nacional hacia América, Asia y Europa. Éstas definirán los límites de nuestro margen de maniobra. Este espacio es amplio, más amplio de lo que lo ha sido nunca en los últimos quinientos años. La siguiente cuestión es qué debemos hacer para utilizar este espacio en nuestro beneficio. Si se produce un cambio global del sistema, necesitamos una estrategia a la altura.

Si hay un cambio de sistema global, entonces necesitamos una gran estrategia para Hungría. Aquí el orden de las palabras es importante: no necesitamos una estrategia para una gran Hungría, sino una gran estrategia para Hungría. Esto significa que hasta ahora hemos tenido pequeñas estrategias, normalmente con un horizonte temporal de 2030. Se trata de planes de acción, de programas políticos, y su objetivo ha sido tomar lo que empezamos en 2010 -lo que llamamos la construcción del rumbo nacional- y simplemente terminarlo. Hay que llevarlos a cabo. Pero en una época de cambio global del sistema, esto no es suficiente. Para ello necesitamos una gran estrategia, un marco temporal más amplio, especialmente si partimos de la base de que este cambio del sistema global conducirá a un estado de cosas estable a largo plazo que durará siglos. Si esto es así, lo dirán nuestros nietos en Tusnád/Tușnad en 2050.

¿Cómo estamos con la gran estrategia de Hungría? ¿Hay una gran estrategia para Hungría en nuestro cajón? Podría haberla, y de hecho la hay. Esta es la respuesta. Porque en los dos últimos años la guerra nos ha espoleado. Aquí han ocurrido algunas cosas que hemos decidido hacer para crear una gran estrategia, aunque no hayamos hablado de ellas en este contexto. Empezamos a trabajar inmediatamente en esa gran estrategia tras las elecciones de 2022. Inusualmente, el Gobierno húngaro tiene un director político cuyo trabajo consiste en elaborar esta gran estrategia. Hemos entrado en el sistema de redacción de programas del equipo del presidente Donald Trump, y estamos muy implicados en él. Desde hace algún tiempo, investigadores del Magyar Nemzeti Bank [Banco Nacional Húngaro] participan en talleres de estrategia en Asia, especialmente en China. Y para convertir nuestra desventaja en ventaja, después de vernos obligados a un cambio ministerial, incorporamos al Gobierno no a un tecnócrata, sino a un pensador estratégico, y creamos un ministerio independiente para la Unión Europea con János Bóka. Así que en Bruselas no somos pasivos, sino que nos hemos instalado allí: no nos vamos, sino que entramos. Y hay una serie de instituciones de poder blando asociadas al gobierno húngaro (grupos de reflexión, institutos de investigación, universidades) que han estado funcionando a pleno rendimiento durante los dos últimos años.

Así que hay una gran estrategia para Hungría. ¿En qué condiciones se encuentra? Puedo decir que todavía no está en buenas condiciones. No está en buenas condiciones porque el lenguaje que se utiliza es demasiado intelectual. Y nuestra ventaja política y competitiva proviene precisamente del hecho de que somos capaces de crear una unidad con el pueblo en la que todo el mundo puede entender exactamente lo que estamos haciendo y por qué. Esta es la base de nuestra capacidad para actuar juntos. Porque la gente sólo defenderá un plan si lo entiende y ve que es bueno para ella. De lo contrario, si se basa en el bla bla bruseliano, no funcionará. Por desgracia, lo que tenemos ahora -la gran estrategia para Hungría- todavía no es digerible ni ampliamente comprensible. Tardaremos unos seis meses en llegar a esa fase. Actualmente está en bruto y es tosca; incluso podría decir que no se escribió con una pluma estilográfica, sino con un cincel, y que necesitamos pasar por mucha más lija para hacerla comprensible. Pero de momento presentaré brevemente lo que hay.

Así pues, la esencia de la gran estrategia para Hungría -y ahora utilizaré un lenguaje intelectual- es la conectividad. Esto significa que no nos dejaremos encerrar en uno solo de los dos hemisferios emergentes de la economía mundial. La economía mundial no será exclusivamente occidental u oriental. Tenemos que estar en ambas, en la occidental y en la oriental. Esto traerá consecuencias. La primera. No participaremos en la guerra contra Oriente. No nos uniremos a la formación de un bloque tecnológico opuesto al Este, y no nos uniremos a la formación de un bloque comercial opuesto al Este. Estamos reuniendo amigos y socios, no enemigos económicos o ideológicos. No estamos tomando el camino intelectualmente mucho más fácil de engancharnos a alguien, sino que estamos siguiendo nuestro propio camino. Es difícil, pero por algo se dice que la política es un arte.

El segundo capítulo de la gran estrategia trata de los fundamentos espirituales. En su núcleo se encuentra la defensa de la soberanía. Ya he hablado bastante de política exterior, pero esta estrategia también describe la base económica de la soberanía nacional. En los últimos años hemos estado construyendo una pirámide. En la cúspide están los “campeones nacionales”. Por debajo de ellos están las empresas medianas competitivas internacionalmente, por debajo de las cuales están las empresas que producen para el mercado nacional. En la base están las pequeñas empresas y los empresarios individuales. Esta es la economía húngara que puede sentar las bases de la soberanía. Tenemos campeones nacionales en la banca, la energía, la alimentación, la producción de productos agrícolas básicos, la informática, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la ingeniería civil, la construcción de edificios, el desarrollo inmobiliario, los productos farmacéuticos, la defensa, la logística y, hasta cierto punto, a través de las universidades, las industrias del conocimiento. Y estos son nuestros campeones nacionales. No sólo son campeones en casa, sino que están presentes en la escena internacional y han demostrado ser competitivos. Por debajo de ellas están nuestras empresas medianas. Me gustaría informarles de que Hungría cuenta hoy con quince mil empresas medianas que son internacionalmente activas y competitivas. Cuando llegamos al poder en 2010, el número era de tres mil. Hoy tenemos quince mil. Y, por supuesto, tenemos que ampliar la base de pequeñas empresas y empresarios individuales. Si para 2025 podemos elaborar un presupuesto de paz y no de guerra, pondremos en marcha un amplio programa para las pequeñas y medianas empresas. La base económica de la soberanía significa también que debemos reforzar nuestra independencia financiera. Tenemos que reducir nuestra deuda no al 50% o al 60%, sino cerca del 30%; y tenemos que emerger como acreedor regional. Hoy ya estamos haciendo intentos en este sentido, y Hungría está concediendo préstamos estatales a países amigos de nuestra región que de alguna manera son importantes para Hungría. Es importante que, según la estrategia, sigamos siendo un centro de producción: no debemos pasar a una economía orientada a los servicios. El sector servicios es importante, pero debemos mantener el carácter de Hungría como centro de producción, porque sólo así puede haber pleno empleo en el mercado laboral nacional. No debemos repetir el error de Occidente de utilizar trabajadores invitados para realizar determinados trabajos de producción, porque allí los miembros de las poblaciones de acogida ya consideran que determinados tipos de trabajo están por debajo de ellos. Si esto ocurriera en Hungría, induciría un proceso de disolución social difícil de detener. Y, para la defensa de la soberanía, este capítulo incluye también la construcción de centros universitarios y de innovación.

El tercer capítulo identifica el cuerpo de la gran estrategia: la sociedad húngara de la que hablamos. Si queremos ser ganadores, esta sociedad húngara debe ser sólida y resistente. Debe tener una estructura social sólida y resistente. El primer requisito para ello es detener el declive demográfico. Empezamos bien, pero ahora nos hemos estancado. Hace falta un nuevo impulso. En 2035 Hungría debe ser autosuficiente desde el punto de vista demográfico. No puede ser que el declive demográfico se compense con la inmigración. La experiencia occidental es que si hay más huéspedes que anfitriones, el hogar deja de serlo. Es un riesgo que no se debe correr. Por lo tanto, si tras el fin de la guerra podemos elaborar un presupuesto de paz, para recuperar el impulso de la mejora demográfica habrá que duplicar probablemente en 2025 la desgravación fiscal para las familias con hijos, en dos pasos y no en uno, sino en el plazo de un año. Las “compuertas” deben controlar la afluencia desde Europa Occidental de quienes quieren vivir en un país nacional cristiano. El número de estas personas seguirá creciendo. Nada será automático, y seremos selectivos. Hasta ahora ellos han sido selectivos, pero ahora seremos nosotros quienes lo seamos. Para que la sociedad sea estable y resistente debe basarse en una clase media: las familias deben tener su propio patrimonio e independencia financiera. Hay que preservar el pleno empleo, y la clave para ello será mantener la relación actual entre el trabajo y la población gitana. Habrá trabajo, y no se puede vivir sin trabajo. Este es el trato y esta es la esencia de lo que se ofrece. También está relacionado con esto el sistema de pueblos húngaros, que es un activo especial de la historia húngara, y no un símbolo de atraso. El sistema de pueblos húngaros debe preservarse. En los pueblos también tenemos que ofrecer un nivel urbano de servicios. La carga financiera de esto debe ser asumida por pueblos y ciudades. No vamos a crear megaciudades, no vamos a crear grandes ciudades, pero queremos crear pueblos y zonas rurales alrededor de los pueblos, preservando el patrimonio histórico del pueblo húngaro.

Y por último está el elemento crucial de la soberanía, con el que hemos llegado aquí, a orillas del río Olt. Lo hemos reducido al mínimo, temiendo que, de lo contrario, Zsolt pudiera arrebatarnos el micrófono. Esta es la esencia de la protección de la soberanía, que es la protección del carácter distintivo nacional. Esto no es asimilación, ni integración, ni mezcla, sino el mantenimiento de nuestro carácter nacional particular. Esta es la base cultural de la defensa de la soberanía: preservar la lengua y evitar un estado de “religión cero”. La religión cero es un estado en el que la fe ha desaparecido hace tiempo, pero también se ha perdido la capacidad de la tradición cristiana de proporcionarnos normas culturales y morales de comportamiento que rijan nuestra relación con el trabajo, el dinero, la familia, las relaciones sexuales y el orden de prioridades en la forma de relacionarnos. Esto es lo que hemos perdido los occidentales. Creo que este estado de religión cero se produce cuando se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo como una institución con un estatus igual al del matrimonio entre hombre y mujer. Ese es un estado de religión cero, en el que el cristianismo ya no proporciona una brújula moral ni una guía. Esto debe evitarse a toda costa. Y por eso, cuando luchamos por la familia, no sólo luchamos por el honor de la familia, sino por el mantenimiento de un estado en el que el cristianismo al menos siga siendo una guía moral para nuestra comunidad.

Señoras y señores,

Y, por último, esta gran estrategia húngara no debe partir de la “Pequeña Hungría”. Esta gran estrategia para Hungría debe basarse en fundamentos nacionales, debe incluir todas las zonas habitadas por húngaros y debe abarcar a todos los húngaros que viven en cualquier parte del mundo. La Pequeña Hungría por sí sola -la Pequeña Hungría como único marco- será insuficiente. Por esta razón no me atrevo a dar una fecha, porque tendríamos que atenernos a ella. Pero en un futuro previsible todo el apoyo que sirve a la estabilidad y resistencia de la sociedad húngara -como el sistema de apoyo familiar- debe extenderse en su totalidad a las zonas habitadas por húngaros fuera de las fronteras del país. Esto no va en mala dirección, porque si miro atrás y veo las cantidades gastadas en estas zonas por el Estado húngaro desde 2010, puedo decir que hemos gastado una media de 100.000 millones de forint al año. A modo de comparación, puedo decir que durante el Gobierno [socialista] de Ferenc Gyurcsány, el gasto anual en este ámbito era de 9.000 millones de forint. Ahora gastamos 100.000 millones al año. Así que se ha multiplicado por más de diez.

Y entonces la única pregunta es ésta: Cuando la gran estrategia para Hungría esté en marcha, ¿qué tipo de política puede utilizarse para que sea un éxito? En primer lugar, para que una gran estrategia tenga éxito, tenemos que conocernos muy bien a nosotros mismos. Porque la política que queremos utilizar para que una estrategia tenga éxito debe adecuarse a nuestro carácter nacional. A esto, por supuesto, podemos decir que somos diversos. Esto es especialmente cierto en el caso de los húngaros. Pero, no obstante, hay rasgos esenciales compartidos, y esto es lo que la estrategia debe perseguir y en lo que debe fijarse. Y si entendemos esto, entonces no necesitamos compromisos ni consolidación, sino adoptar una postura firme. Creo que, además de la diversidad, la esencia -la esencia compartida que debemos captar y sobre la que debemos construir la gran estrategia húngara- es la libertad que también debe construirse hacia dentro: no sólo debemos construir la libertad de la nación, sino que también debemos aspirar a la libertad personal de los húngaros. Porque no somos un país militarizado como los rusos o los ucranianos. Tampoco somos hiperdisciplinados como los chinos. A diferencia de los alemanes, no nos gusta la jerarquía. No nos gusta la agitación, la revolución y la blasfemia como a los franceses. Tampoco creemos que podamos sobrevivir sin nuestro Estado, nuestro propio Estado, como tienden a pensar los italianos. Para los húngaros el orden no es un valor en sí mismo, sino una condición necesaria para la libertad, en la que podemos vivir sin perturbaciones. Lo más parecido al sentido y significado húngaros de la libertad es la expresión que resume una vida sin perturbaciones: “Mi casa, mi hogar, mi castillo, mi vida, y yo decidiré lo que me hace sentir cómodo en mi propia piel”. Esta es una característica antropológica, genética y cultural de los húngaros, y la estrategia debe adaptarse a ella. En otras palabras, también debe ser el punto de partida de los políticos que quieran llevar la gran estrategia a la victoria.

Este proceso del que hablamos -este cambio de sistema global- no tendrá lugar en uno o dos años, sino que ya ha comenzado y tardará entre veinte y veinticinco años más, por lo que durante esos veinte o veinticinco años será objeto de debate constante. Nuestros adversarios lo atacarán constantemente. Dirán que el proceso es reversible. Dirán que necesitamos integración en lugar de una gran estrategia nacional separada. Así que la atacarán constantemente y se esforzarán por desviarla. Cuestionarán constantemente no sólo el contenido de la gran estrategia, sino también su necesidad. Esta es una lucha a la que hay que comprometerse ahora, pero aquí un problema es el calendario. Porque si se trata de un proceso que abarca de veinte a veinticinco años, tenemos que admitir que, como no nos hacemos más jóvenes, no estaremos entre los que lo terminen. La aplicación de esta gran estrategia -especialmente la fase final- no la haremos nosotros, sino sobre todo los jóvenes que ahora tienen entre veinte y treinta años. Y cuando pensamos en política, en cómo aplicar esa estrategia en términos políticos, tenemos que darnos cuenta de que en las generaciones futuras sólo habrá esencialmente dos posturas -igual que en nuestra generación-: habrá liberales y habrá nacionalistas. Y tengo que decir que, por un lado, habrá políticos liberales, esbeltos, con aguacate, sin alérgenos y satisfechos de sí mismos, y, por otro, habrá jóvenes callejeros de simpatías nacionalistas, con los dos pies en el suelo. Por lo tanto, tenemos que empezar a reclutar jóvenes, ahora y para nosotros. La oposición está siendo constantemente organizada y desplegada en el campo de batalla por el Zeitgeist liberal. No necesitan esfuerzos de reclutamiento, porque éste se produce automáticamente. Pero nuestro bando es diferente: el bando nacional sólo saldrá al sonido de una trompeta, y sólo podrá reunirse bajo una bandera que haya sido izada en alto. Lo mismo ocurre con los jóvenes. Por eso necesitamos encontrar jóvenes luchadores valientes con sentimientos nacionalistas. Buscamos jóvenes luchadores valientes con espíritu nacionalista.

Gracias por su amable atención.